onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kilo Vermek İsteyenlerin Kahvaltıda Uzak Durması Gereken 4 Yiyecek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 11:46

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir ve enerjinizi belirler. Ancak bazı yiyecekler, özellikle hızlı kilo vermek isteyenler için süreci zorlaştırabilir. Yapacağınız seçimler, hem tokluk sürenizi hem de gün boyu alacağınız kalori miktarını etkiler.

İşte kahvaltıda tüketilmemesi gereken 4 yiyecek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kahvaltı, metabolizmayı harekete geçiren ve günün enerji dengesini belirleyen kritik bir öğün.

Ancak her kahvaltı seçeneği, kilo verme sürecini desteklemez. Aksine, bazı alışkanlıklar farkında olmadan kalori alımını artırarak süreci zorlaştırabilir.

İşte Kahvaltıda Tüketilmemesi Gereken 4 Yiyecek

Beyaz pirinç

Pratik ve doyurucu gibi görünse de beyaz pirinç, yüksek nişasta içeriği nedeniyle hızlı sindirilir ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Lif oranının düşük olması, tokluk süresini kısaltır. Üstelik genellikle işlenmiş et ürünleriyle birlikte tüketildiğinde kalori miktarı ciddi ölçüde artar. Bu da kilo verme hedefiyle çelişir.

Tatlı ekmek ve beyaz ekmek

Rafine undan üretilen beyaz ekmek, besin değeri açısından zayıf olup büyük ölçüde hızlı sindirilen karbonhidrat içerir. Üzerine sürülen tereyağı, reçel veya şekerli ürünlerle birlikte tüketildiğinde kalori yükü katlanır. Ayrıca protein eksikliği nedeniyle uzun süre tok tutmaz ve kısa sürede yeniden acıkmaya neden olur.

Sütlü kahve ve sütlü çay (şekerli)

Güne bu içeceklerle başlamak yaygın bir alışkanlık olsa da, içerdikleri şeker miktarı göz ardı edilmemelidir. Sıvı kaloriler, katı gıdalar kadar doyuruculuk sağlamaz. Bu nedenle hem bu içecekler tüketilir hem de üzerine kahvaltı yapılırsa, toplam kalori alımı fark edilmeden yükselir.

Kek, poğaça ve benzeri hamur işleri

Hızlı tüketim kolaylığı nedeniyle sık tercih edilen bu ürünler; rafine un, şeker ve yağ açısından zengindir. Yüksek enerji yoğunluklarına rağmen doyuruculukları düşüktür. Bu da gün içinde daha sık acıkmaya ve kontrolsüz atıştırmalara zemin hazırlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın