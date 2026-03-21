2026’da Evlilik Yoluna Girmesi Beklenen 3 Burç

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 10:50

Bazı yıllar vardır, ilişkiler sadece ilerlemez; adeta yön değiştirir. 2026 da astrolojik açıdan tam olarak böyle bir döneme işaret ediyor. Gökyüzündeki hareketlilik, bazı burçlar için aşkı bir adım ileri taşıyıp ciddi kararların kapısını aralıyor.

Astrolojik yorumlara göre 2026 yılı, bazı burçlar için ilişkilerde ciddi adımların öne çıktığı bir dönem olabilir.

Özellikle gezegen geçişlerinin destekleyici etkisi, hem yeni tanışmaları hem de uzun ilişkilerin resmiyete taşınmasını kolaylaştırıyor. Yani “bu yıl düğün var mı?” sorusunun cevabı bazı burçlar için oldukça netleşmiş durumda.

İşte Bu Yıl Evlenmesi Beklenen 3 Burç

Boğa

2026, Boğa burçları için ilişkilerde somut ilerlemelerin yılı gibi görünüyor. Venüs’ün güçlü desteği ve Jüpiter’in olumlu açıları, özellikle yılın ilk yarısında ciddi ilişkilere kapı aralıyor. Ailelerin devreye girdiği tanışmalar, ani ama sağlam kararlar ve “artık zamanı geldi” hissi bu dönemde sıkça yaşanabilir. Özellikle ocak sonu ve nisan sonu, evlilik ya da nişan açısından oldukça dikkat çekici tarihler olarak öne çıkıyor.

Yengeç

Yengeç burçları için 2026, duygusal anlamda daha net ve kararlı bir süreci beraberinde getiriyor. Jüpiter’in ilişki alanına yaptığı olumlu etkiler, bağ kurma isteğini artırırken uzun vadeli planları da hızlandırıyor. Bu süreçte aile büyüklerinin rolü oldukça belirgin olabilir; yani klasik “görücü usulü modern versiyon” sahneleri şaşırtmaz. Özellikle şubat başı ve haziran ortası, ciddi adımlar için öne çıkan zaman dilimleri arasında.

Başak

Başak burçları için bu yıl, ilişkilerde “artık netleşelim” dönemi. Venüs geçişlerinin etkisiyle yılın ilk yarısında aşk hayatında daha açık ve kararlı bir yaklaşım hakim. Kafası karışık Başak profili bu yıl biraz rafa kalkıyor; yerine ne istediğini bilen biri geliyor. Haziran sonu ve aralık başı, hayatlarına girecek kişilerle uzun vadeli birlikteliklerin temelinin atılabileceği dönemler olarak dikkat çekiyor. Ufak bir not: Bu süreçte mantık kadar kalbi de dinlemek şart.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
