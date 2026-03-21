2026’da Evlilik Yoluna Girmesi Beklenen 3 Burç

Boğa

2026, Boğa burçları için ilişkilerde somut ilerlemelerin yılı gibi görünüyor. Venüs’ün güçlü desteği ve Jüpiter’in olumlu açıları, özellikle yılın ilk yarısında ciddi ilişkilere kapı aralıyor. Ailelerin devreye girdiği tanışmalar, ani ama sağlam kararlar ve “artık zamanı geldi” hissi bu dönemde sıkça yaşanabilir. Özellikle ocak sonu ve nisan sonu, evlilik ya da nişan açısından oldukça dikkat çekici tarihler olarak öne çıkıyor.

Yengeç

Yengeç burçları için 2026, duygusal anlamda daha net ve kararlı bir süreci beraberinde getiriyor. Jüpiter’in ilişki alanına yaptığı olumlu etkiler, bağ kurma isteğini artırırken uzun vadeli planları da hızlandırıyor. Bu süreçte aile büyüklerinin rolü oldukça belirgin olabilir; yani klasik “görücü usulü modern versiyon” sahneleri şaşırtmaz. Özellikle şubat başı ve haziran ortası, ciddi adımlar için öne çıkan zaman dilimleri arasında.

Başak

Başak burçları için bu yıl, ilişkilerde “artık netleşelim” dönemi. Venüs geçişlerinin etkisiyle yılın ilk yarısında aşk hayatında daha açık ve kararlı bir yaklaşım hakim. Kafası karışık Başak profili bu yıl biraz rafa kalkıyor; yerine ne istediğini bilen biri geliyor. Haziran sonu ve aralık başı, hayatlarına girecek kişilerle uzun vadeli birlikteliklerin temelinin atılabileceği dönemler olarak dikkat çekiyor. Ufak bir not: Bu süreçte mantık kadar kalbi de dinlemek şart.