Psikologlara Göre Gergin İnsanların En Sık Kullandığı 4 İfade

“Ben zaten demiştim.”

Bu ifade, çözüm odaklı bir yaklaşımın yerine haklı çıkma ihtiyacının öne geçtiğini gösterir. Kişi, mevcut durumu değerlendirmek yerine geçmişteki öngörüsünü vurgulayarak kontrol duygusunu yeniden kazanmaya çalışır.

“Şu an hiç zamanı değil.”

İlk bakışta sınır koyan bir cümle gibi görünse de çoğu zaman iletişimi erteleme eğiliminin bir yansımasıdır. Gergin bireyler, zihinsel yük arttığında yeni bir konuyu ele almakta zorlanır ve bu tür ifadelerle kendilerini geri çeker.

“Hep böyle yapıyorsun.”

Bu cümle, “aşırı genelleme” olarak bilinen bilişsel çarpıtmanın tipik bir örneğidir. Tekil bir durumu genelleştirerek ifade etmek, karşı tarafı savunmaya iter ve yapıcı iletişimi sekteye uğratır.

“Beni anlamıyorsun.”

İletişim kopukluğunun en belirgin göstergelerinden biridir. Çoğu zaman kişinin kendini ifade etmekte zorlandığı durumlarda ortaya çıkar; ancak sorumluluğu karşı tarafa yüklediği için karşılıklı anlayışı zayıflatır.