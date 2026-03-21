Psikologlara Göre Gergin İnsanların En Sık Kullandığı 4 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 09:24

Gerginlik çoğu zaman doğrudan ifade edilmez; bunun yerine kullanılan dil üzerinden kendini gösterir. Psikologlara göre stres altındaki bireyler, farkında olmadan daha savunmacı ve genelleyici ifadeler kullanma eğilimi gösterir. Bu dil kalıpları, hem duygusal durumu anlamak hem de iletişimdeki gerilimi çözümlemek açısından önemli ipuçları sunar.

İşte gergin insanların en çok kullandığı 4 ifade...

Gerginlik, çoğu zaman doğrudan dile getirilen bir duygu olmaktan çok kullanılan ifadeler üzerinden kendini belli eder.

Psikolojik araştırmalar, stres altındaki bireylerin daha savunmacı, keskin ve genelleyici bir dil kullanmaya eğilimli olduğunu ortaya koyar. Bu durum, iletişimin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırırken, gerilimin de kolayca tırmanmasına neden olur.

İşte Gergin İnsanların En Çok Kullandığı 4 İfade

“Ben zaten demiştim.”

Bu ifade, çözüm odaklı bir yaklaşımın yerine haklı çıkma ihtiyacının öne geçtiğini gösterir. Kişi, mevcut durumu değerlendirmek yerine geçmişteki öngörüsünü vurgulayarak kontrol duygusunu yeniden kazanmaya çalışır.

“Şu an hiç zamanı değil.”

İlk bakışta sınır koyan bir cümle gibi görünse de çoğu zaman iletişimi erteleme eğiliminin bir yansımasıdır. Gergin bireyler, zihinsel yük arttığında yeni bir konuyu ele almakta zorlanır ve bu tür ifadelerle kendilerini geri çeker.

“Hep böyle yapıyorsun.”

Bu cümle, “aşırı genelleme” olarak bilinen bilişsel çarpıtmanın tipik bir örneğidir. Tekil bir durumu genelleştirerek ifade etmek, karşı tarafı savunmaya iter ve yapıcı iletişimi sekteye uğratır.

“Beni anlamıyorsun.”

İletişim kopukluğunun en belirgin göstergelerinden biridir. Çoğu zaman kişinin kendini ifade etmekte zorlandığı durumlarda ortaya çıkar; ancak sorumluluğu karşı tarafa yüklediği için karşılıklı anlayışı zayıflatır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
