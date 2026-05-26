İnşaatlarda Yeni Dönem Başlıyor: Çelikten Hafif, Depreme ve Suya Karşı Dayanıklı Yeni Malzeme Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 08:31
Bilim dünyasının uzun zamandır 'geleceğin yapı taşı' olarak tanımladığı grafen, inşaat sektöründe ezberleri tamamen bozmaya başladı. Geleneksel çelik sistemlere kıyasla çok daha hafif olan ancak dayanıklılığı ikiye katlayan bu yeni nesil teknoloji, binaların deprem direncini artırırken doğaya verilen zararı da en aza indiriyor.

Kaynak: https://news-archive.exeter.ac.uk/201...
Yıllardır laboratuvar ortamında incelenen ve karbon atomlarının kusursuz bir dizilimiyle elde edilen grafen, nihayet şantiyelerde yerini alarak mühendislik dünyasında sessiz bir devrim başlattı.

İnşaat maliyetlerini, bina ağırlığını ve çevresel etkileri baştan aşağı değiştirmesi beklenen bu teknoloji, alışılagelmiş demir-çelik ve standart beton kullanımını tarihe karıştırmaya hazırlanıyor. Test sonuçlarına göre çelikten yüzlerce kat daha sağlam bir yapıya sahip olan grafen, yapı malzemelerine entegre edildiğinde ortaya çıkan kompozit ürünlerle sektörün kronik sorunlarına kalıcı bir çözüm sunuyor.

Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri, İngiltere'deki Exeter Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya kondu. Bilim insanlarının geliştirdiği grafen formüllü özel betonlar, günümüzde kullandığımız standart betonlara kıyasla iki kat daha fazla yük taşıyabiliyor ve suyu dört kat daha az geçiriyor. Üstelik aynı sağlamlığa ulaşmak için çok daha az hammadde tüketilmesi, inşaat sürecindeki karbon ayak izini de benzeri görülmemiş oranlarda aşağı çekiyor.

Grafenin dönüştürücü etkisi sadece betonla sınırlı kalmıyor; binaların iskeletini oluşturan çelik donatıların yerini de yavaş yavaş "GraphenBar" adı verilen kompozit çubuklar alıyor.

Klasik inşaat demirlerinden yüzde 70 oranında daha hafif olan bu yeni nesil çubuklar, korozyona yani paslanmaya karşı gösterdikleri üstün direnç sayesinde deniz kenarındaki yapılar, tüneller ve köprüler için vazgeçilmez bir alternatif haline geliyor. Malzemenin hafifliği, taşıma ve şantiyedeki kurulum masraflarını ciddi şekilde düşürürken, esnek yapısı sayesinde deprem anında ortaya çıkan sarsıntı enerjisini çok daha etkili bir biçimde sönümleyerek binalardaki çatlama riskini en aza indiriyor.

Sektördeki yenilikçi firmalar, bu mucizevi malzemeyi devasa 3 boyutlu endüstriyel yazıcılarla birleştirerek inşaat hızını da bambaşka bir boyuta taşıyor. 'Concretene' ismi verilen grafenli sistemler kullanılarak yapı blokları, tıpkı bir kağıt yazıcısı gibi katmanlar halinde ve milimetrik hassasiyetle hızla üretilebiliyor. Bu üretim modeli sayesinde inşaatın tamamlanma süresi kısalıyor, fazladan çelik kullanımına gerek kalmıyor ve sahada oluşan malzeme fireleri sıfıra yaklaşıyor.

Tüm bu heyecan verici gelişmelere ve laboratuvar ortamındaki kusursuz sonuçlara rağmen, uzmanlar bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu hatırlatıyor. 2026 yılı itibarıyla baştan sona sadece grafen teknolojisiyle inşa edilip satışa sunulmuş ticari bir yapı bulunmasa da, dünyanın dört bir yanındaki pilot projelerde bu yenilikçi kompozit sistemlerin gerçek dünya koşullarındaki sınavı tüm hızıyla devam ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
