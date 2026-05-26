26 Mayıs Salı Altın Fiyatları: Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ordusunun İran'ın güneyindeki askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlemesi ve bölgedeki belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bu gelişmelerle birlikte ons altın, daha önceki kazanımlarını silerek 4 bin 550 dolar seviyesinin altına indi. Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden kıymetli metal, enerji maliyetlerinin tetikleyebileceği enflasyon baskısı ve merkez bankalarının sıkı faiz politikalarını sürdüreceği beklentisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ise piyasalardaki faiz artışı endişelerini bir nebze olsun hafifletti.

Uluslararası piyasada güne 4 bin 572 dolar seviyesinden giriş yapan ons altın, günün ilerleyen saatlerinde en yüksek 4 bin 580 doları, en düşük ise 4 bin 528 doları gördü. Anlık işlemlerde ons altın 4 bin 537 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.