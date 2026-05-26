26 Mayıs Salı Altın Fiyatları: Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 08:05
Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve küresel enflasyon endişeleri, altın piyasasında sert dalgalanmalara yol açıyor. ABD'nin bölgedeki operasyonları ve faiz beklentileriyle yön bulan ons altın 4 bin 550 dolar sınırının altına geri çekilirken, yurt içinde gram altın fiyatı da yeni güne düşüşle başladı.

Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'dan gelen haberlerdeyken, güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı.

ABD ordusunun İran'ın güneyindeki askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlemesi ve bölgedeki belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bu gelişmelerle birlikte ons altın, daha önceki kazanımlarını silerek 4 bin 550 dolar seviyesinin altına indi. Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden kıymetli metal, enerji maliyetlerinin tetikleyebileceği enflasyon baskısı ve merkez bankalarının sıkı faiz politikalarını sürdüreceği beklentisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ise piyasalardaki faiz artışı endişelerini bir nebze olsun hafifletti.

Uluslararası piyasada güne 4 bin 572 dolar seviyesinden giriş yapan ons altın, günün ilerleyen saatlerinde en yüksek 4 bin 580 doları, en düşük ise 4 bin 528 doları gördü. Anlık işlemlerde ons altın 4 bin 537 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Türkiye'de gram altın güne 6 bin 714 lira seviyesinden başladıktan sonra, gün içinde en yüksek 6 bin 759 lirayı, en düşük ise 6 bin 683 lirayı test etti. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 6 bin 695 lira seviyesinden alıcı buluyor. 

Siyasi tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirtmesi, ancak olası bir başarısızlıkta yeni askeri adımların atılabileceği yönündeki uyarısı piyasaların temkinli bekleyişini sürdürmesine neden oluyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
