article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.05.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nora Buğday Unu 5 kg 109 TL

Nora Buğday Unu 5 kg 109 TL

  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 275 TL

  • Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 gr 25 TL

  • Makaroma Tagliatelle Makarna 500 gr 97,50 TL

  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL

  • Ottomie Noodle Körili 75 gr 9,75 TL

  • Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg 39,50 TL

  • Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 gr 85 TL

  • Uno Susamlı Grissini 125 gr 39,50 TL

  • Cem Siyah Zeytin 2 kg 219 TL

  • Ankara Beyaz Sirke 5 L 72,50 TL

  • Zühre Ana Sirke Fit-X Plus 250 ml 159 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 gr 134,50 TL

  • Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 39,50 TL

  • Seğmen Reçel Çeşitleri 800 gr 129 TL

  • Sofra Rafine Kaya Tuzu 1500 gr 19,50 TL

  • Melis Dilimli Salatalık Turşusu Çeşitleri 39,50 TL

  • Burcu Ajvar Çeşitleri 310 gr 49,50 TL

  • Tat Sos Çeşitleri 59,50 TL

  • Gourmy Değirmenli Çeşni Çeşitleri 49,50 TL

  • Green Life Baharat Çeşitleri 250 gr 79,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 665 gr 105 TL

  • Pesotti Volcano Tiramisu Seti 200 gr 119 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 300 gr 65 TL

  • Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml 99 TL

  • Today Çikolatalı Kruvasan 240 gr 79 TL

Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 50 TL

Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 50 TL

  • Çerezos Mısır Çerezi 3x26 gr 21 TL

  • Topzcorn Patlamış Mısır 160 gr 39,50 TL

  • Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri 20 gr 17,50 TL

  • Holland Karamel Dolgulu Waffle 252 gr 65 TL

  • Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 gr 159 TL

  • Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 65 TL

  • Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr 69 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındıklı Krema 625 gr 175 TL

  • Emsal Yer Fıstığı Krema Çeşitleri 1000 gr 169 TL

  • Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Yaş Pasta 395 gr 249 TL

  • Koska Tahinli Kurabiye 225 gr 99 TL

  • Mehmet Reis Granüllü Beze 100 gr 59 TL

  • Nestle Snax Sütlü Çikolata ve Şeker Kaplı Pirinç Patlağı 80 gr 69 TL

  • Kinder Bueno Fındıklı Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret 39 gr 36 TL

  • Gerber Organik Pirinç ve Buğday Patlağı 35 gr 99 TL

  • Papita Donut Kakao Kaplamalı Çikolata Kremalı Kek 40 gr 12 TL

  • Crackfers İnce Kraker Çeşitleri 150 gr 35 TL

  • Kuki Kültür Polonya Şekeri 23 gr 9,75 TL

  • Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 gr 93 TL

  • Torku Kakao Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 25 gr 6,75 TL

  • Haribo Tropifrutti Meyve ve Yoğurt Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme 200 gr 49 TL

  • Metro Büyük Boy 50,4 gr 17,50 TL

  • Eti Browni Intense Çikolatalı & Fındıklı Kek 48 gr 21 TL

  • Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 47 gr 14,75 TL

  • Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Tüp Yumurta 20 gr 89 TL

Colgate Diş Macunu Max White 75 mlx2 99 TL

Colgate Diş Macunu Max White 75 mlx2 99 TL

  • Miss Soda Plus Lavanta 500 gr 59 TL

  • Güldal Çamaşır Suyu 4 L 79 TL

  • Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici 1500 ml 95 TL

  • Doa Yüzey Temizleyici 2500 ml 89 TL

  • Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 139 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3000 ml 99 TL

  • Klorak Çamaşır Suyu Beyaz Sabun 1 L 49 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 65 TL

  • Wellnax Wc Blok Mavi Su 52,50 TL

  • Yumoş Çamaşır Parfümü 200 gr 199 TL

  • Quickdish Renkli Silikon Sünger 95 TL

  • Quickdish Mikrofiber Bez 139 TL

  • Mr.Green Temizlik Bezi Seti 149 TL

  • Scarlett Hijyenik Ped 44,50 TL

  • Glade Mini Jel 70 gr 69 TL

  • Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 75 TL

  • Hobby Duş Jeli 750 ml 79 TL

  • Powerdent Çocuk Diş Fırçası Havuç Figürlü 59 TL

  • Powerdent Yetişkin Diş Fırçası 49 TL

  • Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 109 TL

  • Dove Saç Serumu 100 ml 89 TL

  • Nivea Pump Sprey Deodorant 75 ml 109 TL

  • Note Bb Krem Set 179 TL

  • Note Gözaltı Kapatıcısı 149 TL

  • Note Allık 179 TL

  • Note Lip Oil 199 TL

  • Sinoz Yüz Bakım Kremi 50 ml 259 TL

  • Sinoz Göz Kremi 15 ml 239 TL

  • Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml 159 TL

  • Innosense Peeling Etkili Makyaj Temizleme Pamuğu 40'lı 45 TL

  • Difaş Saç Fırçası 65 TL

03 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu

03 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın