article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Almanya 60 Bin Euro Maaşla Çalışacak İşçi Arıyor: İşte Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Aranan Meslekler

Almanya 60 Bin Euro Maaşla Çalışacak İşçi Arıyor: İşte Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Aranan Meslekler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 07:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya, Nitelikli Göçmenlik Yasası kapsamında 2026 yılı için yurt dışından binlerce işçi alacağını duyurdu. Özellikle sağlık ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaşan istihdam sürecinde, yıllık maaşlar 60 bin Euro seviyesine kadar çıkıyor. İşte başvuru şartları, aranan meslekler ve vize alabilmek için izlemeniz gereken tüm adımlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya, iş gücü açığını kapatmak amacıyla dünya genelinden nitelikli personel alımı için beklenen süreci başlattı.

Almanya, iş gücü açığını kapatmak amacıyla dünya genelinden nitelikli personel alımı için beklenen süreci başlattı.

Federal hükümetin resmi platformları üzerinden duyurulan yeni istihdam politikası, özellikle belirli stratejik sektörlerde uzmanlaşmış kişileri hedefliyor. Şartları karşılayan adaylara yıllık brüt 45 bin ile 60 bin Euro arasında değişen maaş imkanları sunulurken, deneyim ve ek ödeneklerle bu kazancın daha da artabileceği belirtiliyor.

Ülkenin değişen nüfus yapısı nedeniyle bu yılki alımlarda en büyük pay sağlık sektörüne ayrıldı. Federal yönetim, hastane ve bakım merkezlerindeki açığı kapatmak adına dünya genelinden 50 bin uzman sağlık çalışanını istihdam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda en çok aranan mesleklerin başında uzman hemşireler, hasta bakıcılar ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek fizyoterapistler geliyor. Sağlık sektörünün yanı sıra sanayi ve dijital dönüşüm yatırımları doğrultusunda yapay zeka, siber güvenlik ve bulut bilişim alanlarında yetkin yazılım geliştiriciler ile mühendisler de öncelikli olarak işe alınacak kadrolar arasında yer alıyor.

Avrupa'da çalışma imkanı tanıyacak bu sürece başvurabilmek için adayların öncelikle dil kriterini ve bürokratik aşamaları tamamlaması gerekiyor. Genel olarak mesleki yeterliliğin yanı sıra en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi talep edilse de, bazı teknik bilişim pozisyonlarında işverenin onayına bağlı olarak İngilizce de yeterli kabul edilebiliyor. Başvuru yapacak kişilerin ilk olarak diplomalarını Alman eğitim sistemine uygun şekilde tanıtması, yani denklik belgesi alması şart koşuluyor.

Almanya'daki bir şirketten resmi iş teklifi veya onaylı iş sözleşmesi alan adaylar; geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, uluslararası sağlık sigortası ve sabıka kaydı gibi evraklarla birlikte Alman Konsolosluğu'na çalışma vizesi başvurusunda bulunabiliyor. Teknik mülakatların ve dil kontrollerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, resmi çalışma davetini alan profesyoneller için Almanya'da yasal olarak çalışma dönemi başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın