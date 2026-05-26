Almanya 60 Bin Euro Maaşla Çalışacak İşçi Arıyor: İşte Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Aranan Meslekler

Federal hükümetin resmi platformları üzerinden duyurulan yeni istihdam politikası, özellikle belirli stratejik sektörlerde uzmanlaşmış kişileri hedefliyor. Şartları karşılayan adaylara yıllık brüt 45 bin ile 60 bin Euro arasında değişen maaş imkanları sunulurken, deneyim ve ek ödeneklerle bu kazancın daha da artabileceği belirtiliyor.

Ülkenin değişen nüfus yapısı nedeniyle bu yılki alımlarda en büyük pay sağlık sektörüne ayrıldı. Federal yönetim, hastane ve bakım merkezlerindeki açığı kapatmak adına dünya genelinden 50 bin uzman sağlık çalışanını istihdam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda en çok aranan mesleklerin başında uzman hemşireler, hasta bakıcılar ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek fizyoterapistler geliyor. Sağlık sektörünün yanı sıra sanayi ve dijital dönüşüm yatırımları doğrultusunda yapay zeka, siber güvenlik ve bulut bilişim alanlarında yetkin yazılım geliştiriciler ile mühendisler de öncelikli olarak işe alınacak kadrolar arasında yer alıyor.

Avrupa'da çalışma imkanı tanıyacak bu sürece başvurabilmek için adayların öncelikle dil kriterini ve bürokratik aşamaları tamamlaması gerekiyor. Genel olarak mesleki yeterliliğin yanı sıra en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi talep edilse de, bazı teknik bilişim pozisyonlarında işverenin onayına bağlı olarak İngilizce de yeterli kabul edilebiliyor. Başvuru yapacak kişilerin ilk olarak diplomalarını Alman eğitim sistemine uygun şekilde tanıtması, yani denklik belgesi alması şart koşuluyor.

Almanya'daki bir şirketten resmi iş teklifi veya onaylı iş sözleşmesi alan adaylar; geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, uluslararası sağlık sigortası ve sabıka kaydı gibi evraklarla birlikte Alman Konsolosluğu'na çalışma vizesi başvurusunda bulunabiliyor. Teknik mülakatların ve dil kontrollerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, resmi çalışma davetini alan profesyoneller için Almanya'da yasal olarak çalışma dönemi başlıyor.