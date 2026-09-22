Eşinizle Aynı Yemekleri Yemiyorsanız Dikkat!

Bu trendin arkasında birkaç somut gelişme var. En belirgini, beslenme düzeninin giderek kişiselleşmesi. İkinci etken de tahmin edebileceğiniz üzere zayıflama iğneleri. Bu ilaçlar iştahı ciddi biçimde azalttığı için kullanan kişinin porsiyonu ve yemek saati eşinden tamamen ayrışabiliyor.

Buna gıda alerjileri, intoleranslar ve uyuşmayan çalışma saatleri eklenince ortak bir menü kurmak zorlaşıyor.

Türkiye'de de tablo çok farklı değil: Zayıflama iğneleri son birkaç yılın en çok konuşulan konularından biri, aralıklı oruç ve protein odaklı düzenler yaygınlaştı. Bizim mutfağımızda sofranın ağırlığı düşünülürse, bu ayrışma daha da göze batıyor.

Uzmanların hatırlattığı pratik bir taraf da var: İki ayrı menü demek daha fazla market masrafı, daha fazla hazırlık süresi ve daha fazla bulaşık demek. Yani 'herkese kolaylık' diye başlayan düzen, çoğu zaman iki kişiye de daha çok iş çıkarıyor.