Eşinizle Aynı Yemekleri Yemiyorsanız Dikkat!
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Aynı evde yaşıyorlar, aynı saatte acıkıyorlar ama mutfakta iki ayrı yemek pişiyor. Biri protein sayıyor, diğeri karbonhidrattan kaçınıyor; birinin süt ürünleriyle arası yok, öteki akşam 8'den sonra bir şey yemiyor. Sonuç: iki tencere, iki tabak, iki ayrı öğün.
Sosyal medyada bu duruma takılan isim 'yemek boşanması' (food divorce). Kulağa masum geliyor — herkesin damak tadı ve düzeni farklı, kimse kimseyi kendi tabağına mecbur etmesin. Ama uzmanlar bu alışkanlığın zamanla çok daha temel bir şeyi aşındırdığını söylüyor.
Kaynak: New York Post
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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