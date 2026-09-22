Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, senden alışık olmadığın bir dengeyi arama isteği bugün boyun ve baş bölgende hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir. Her zamanki hızını biraz kesip başkalarının temposuna uyman gerektiğinde, bu ayarlamanın yükünü omuzların da taşımak zorunda kalabilir. Bilgisayar veya telefon başında geçirdiğin süreleri kısa aralıklarla bölmen, boynundaki bu yükü hafifletecek küçük ama etkili bir adım olacak. Kısa bir yürüyüşe çıkman hem başındaki baskıyı azaltacak hem de günün geri kalanına daha sakin bir tempoyla girmeni sağlayacak. Nefesini derin ve düzenli tutmayı unutma, özellikle gün içinde omuzlarını birkaç kez gevşetmen bugün sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…