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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Eylül Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, senden alışık olmadığın bir dengeyi arama isteği bugün boyun ve baş bölgende hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir. Her zamanki hızını biraz kesip başkalarının temposuna uyman gerektiğinde, bu ayarlamanın yükünü omuzların da taşımak zorunda kalabilir. Bilgisayar veya telefon başında geçirdiğin süreleri kısa aralıklarla bölmen, boynundaki bu yükü hafifletecek küçük ama etkili bir adım olacak. Kısa bir yürüyüşe çıkman hem başındaki baskıyı azaltacak hem de günün geri kalanına daha sakin bir tempoyla girmeni sağlayacak. Nefesini derin ve düzenli tutmayı unutma, özellikle gün içinde omuzlarını birkaç kez gevşetmen bugün sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Terazi'nin bugün başlayan mevsimiyle birlikte gelen değişim rüzgarı, alışkanlıklarından taviz vermeni gerektirdiğinde bunu boğaz ve boyun bölgende bir sıkışma olarak hissedebilirsin. Rutinine sadık kalmayı seven yapın, bu ani esneklik talebini biraz zorlayıcı bulabilir ve bu gerginlik bedenine yansıyabilir. Sıcak bir içecek hazırlaman, boğazındaki bu sıkışmayı yumuşatmana yardımcı olacak. Düzenli aralıklarla yapacağın boyun germe hareketleri de bugün oldukça işine yarayacak. Kendine biraz zaman tanıyıp derin nefes almayı ihmal etme, bu küçük mola bedenini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle gelen uyumlu hava zihnini rahatlatsa da, bugün birden fazla işi aynı anda yürütme isteğin ellerinde ve omuzlarında bir gerginliğe dönüşebilir. Aklın bir konudan diğerine hızla geçerken bedenin bu tempoya ayak uydurmakta zorlanabilir. Kısa esneme molaları vermen, bu enerjiyi düzenli şekilde boşaltmana yardım edecek. Bilgisayar başında uzun süre kalman gereken anlarda bileklerini de unutmadan hareket ettirmen faydalı olacak. Gün içinde birkaç kez omuzlarını indirip gevşetmeyi hatırlaman, üzerindeki bu yükü hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in bugün Terazi burcuna geçmesiyle iyice hissedilir hale gelen denge arayışı, hem kendi ihtiyaçlarını hem de başkalarının beklentilerini karşılama çabanı artırabilir. Bu çaba mide bölgende hafif bir huzursuzluk olarak kendini gösterebilir. Yemek aralarını sabit tutman, sindirim sistemini rahatlatacak basit ama etkili bir yöntem olacak. Öğünlerini atlamadan, sakin bir ortamda yemeye özen göstermen de bugün sana iyi gelecek. Kendine ayırdığın küçük molalar, hem midendeki hem de zihnindeki gerginliği azaltmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sonbahar ekinoksuyla başlayan Terazi mevsiminde her zamanki gibi öne çıkamamak, kalp atışlarını normalden hızlı hissetmene neden olabilir. Dikkatin başka yöne kaydığında kendini biraz gölgede kalmış hissedebilirsin ve bu duygu bedeninde hafif bir huzursuzluğa dönüşebilir. Sevdiğin bir şeye kısa bir zaman ayırman, bu gerginliği dağıtmana yardımcı olacak. Nefesini yavaşlatarak birkaç dakika sessizce oturman da kalbini sakinleştirecek. Kendini ait hissettiğin bir ortamda vakit geçirmen, bugün enerjini yeniden dengeleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Terazi mevsiminin bugün başlamasıyla gelen uyum ihtiyacı, her şeyi mükemmel yapma çaban yüzünden bağırsaklarında bir sıkışmaya yol açabilir. Küçük ayrıntıları kontrol etme isteğin bugün her zamankinden daha yoğun hissedilebilir ve bu gerilim doğrudan sindirim sistemine yansıyabilir. Öğün aralarında birkaç dakika durup derin nefes alman, bu gerginliği azaltacak. Yemeklerini yavaş yemen ve acele etmeden bitirmen de bağırsaklarını rahatlatacak. Gün içinde kısa bir mola verip zihnini boşaltman, bedenindeki bu sıkışmayı hafifletmene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi mevsimine girmenin getirdiği yoğun ilgi bugün bel ve böbrek bölgende hissedilebilir. Herkesin senden bir şey beklemesi yorucu olabilir ve bu yoğunluk bedeninde fiziksel bir ağırlığa dönüşebilir. Sırtını dik tutman ve yeterince su içmen, bu fiziksel yükü hafifletecek. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınıp ara sıra kalkıp gerinmen de bel bölgeni rahatlatacak. Kendine ayırdığın sessiz bir an, üzerindeki bu yoğunluğu dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan mevsim, içine attığın bir düşünceyi alt karın bölgende hafif bir rahatsızlık olarak hissettirebilir. Duygularını dışa vurmak yerine kendi içinde tutma eğilimin bugün biraz daha belirginleşebilir. Güvendiğin biriyle paylaşmak, hem zihnini hem bedenini rahatlatacak. Karın bölgeni sıcak tutman ve ağır yemeklerden kaçınman da bugün sindirimini kolaylaştıracak. Kendine birkaç dakika sessizce oturup düşüncelerini toparlama fırsatı tanıman, içindeki bu yükü hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Terazi'nin bugün başlayan mevsimindeki değişken hava, ani plan değişikliklerine kapı aralayabilir. Bu değişkenlik kalça ve uyluk bölgende bir gerginlik yaratabilir, çünkü özgürce hareket etme isteğin bugün biraz kısıtlanmış hissedebilir. Kısa bir yürüyüş, bu gerginliği dağıtmana yardımcı olacak. Bacaklarını germen ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınman da bugün faydalı olacak. Açık havada geçireceğin birkaç dakika, hem bedenini hem ruhunu hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sonbahar ekinoksuyla başlayan Terazi dönemi, üstlendiğin sorumluluğu biraz daha ağırlaştırabilir. Bu yük dizlerinde ve eklemlerinde bir ağırlık hissi olarak kendini gösterebilir, çünkü her zamanki gibi omuzlarına aldığın sorumlulukları tek başına taşımaya çalışıyorsun. Kısa bir mola verip bacaklarını uzatman, bu ağırlığı hafifletecek. Merdiven çıkarken ya da uzun süre ayakta kalırken eklemlerine dikkat etmen de bugün işine yarayacak. Kendine göstereceğin bu küçük özen, günün geri kalanını daha hafif geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Terazi'nin bugün başlayan sezonuyla artan sosyal enerjin dolaşım sistemine ve baldırlarına yansıyıp hafif bir gerginliğe dönüşebilir. Bir yerden bir yere koşuşturman bugün her zamankinden fazla olabilir ve bu hareketlilik bacaklarında yorgunluk biriktirebilir. Kısa, düzenli hareket molaları bugün sana uzun bir egzersizden daha çok iyi gelecek. Bol su içmen ve ayaklarını zaman zaman yukarı kaldırman da dolaşımını rahatlatacak. Kendine ayıracağın birkaç sakin dakika, bugünkü bu yoğun enerjiyi dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Terazi'nin bugün başlayan mevsiminde hayal ile gerçek arasında gidip gelmen, ayaklarında bir ağırlık hissi yaratabilir. Zihnin uzaklarda dolaşırken bedenin bu iç gerilimi biraz daha belirgin şekilde hissedebilir. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlendirmen, bu hissi üzerinden atmana yardımcı olacak. Sıcak bir ayak banyosu da bugün sana oldukça iyi gelecek. Kendine ayıracağın bu kısa mola, hem bedenini hem zihnini yeniden topraklamana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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