Günlük Para Burç Yorumuna Göre 23 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bir harcamayı tek başına değil, güvendiğin biriyle konuşarak yapman daha isabetli olacak; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan yeni sezon bu paylaşımcı tavrı senden istiyor. Küçük bir fedakarlıkla alacağın bu karar, ileride seni haklı çıkaracak. Bugün cüzdanına karşı gösterdiğin bu temkinli tavır, ay sonunda beklemediğin bir rahatlık olarak geri dönebilir. Kısa vadede küçük bir tasarruftan vazgeçmen bile, bugün seni daha büyük bir hedefe yaklaştırabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…