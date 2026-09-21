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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 22 Eylül Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, maddi konularda cebine giren küçük bir meblağı bugün nereye harcayacağına karar verirken acele etmemen işine yarayacak; günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşından gelecek pratik bir bilgi, Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açının da etkisiyle bu kararı vermeni kolaylaştırabilir. Bu bilgiyi hemen değerlendirmen, ileride zaman kazandıracak bir alışkanlık olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, planladığın bir harcama bugün beklenmedik bir ek maliyetle karşılaşabilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu değişkenlik bütçeni esnek tutmanı gerektiriyor. Ani bir masrafı sarsılmadan karşılaman, katı bir plana saplanıp kalmaktan çok daha işine yarayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, para akışın bugün rahat bir seyir izliyor; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde küçük bir ek gelir ya da beklenmedik bir teşekkür ödemesi kapını çalabilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayırman, ileride işine yarayacak bir alışkanlık olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bir bütçe kalemi bugün beklediğinden farklı çıkabilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim yüzünden belki bir ödeme tarihi kaydı yeniden gözden geçirilmek zorunda kalır. Küçük bir ayarlamayla dengeyi yeniden kurman elinde.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bir ortaklık ya da paylaşılan bir harcama bugün gündeme gelebilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması bu ortaklık ihtiyacının kaynağı. Kontrolü tamamen elinde tutmak istesen de, bu sefer bir kısmını başkasına bırakman gerekebilir, bu seni rahatsız etmesin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, küçük bir hesaplama hatası ya da unutulan bir masraf bugün ortaya çıkabilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği dikkat dağınıklığı bunun sebebi olabilir. Telaşlanmadan tabloyu yeniden gözden geçirmen, işleri hızlıca yoluna koyar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün paylarını dengede tutmayı bilen tarafın sensin; Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde ortak bir hesapta ya da bütçede adil bir çözüm bulman zor olmuyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugüne kadar üstünü örttüğün bir masraf ya da unutulan bir borç gün yüzüne çıkabilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim, yüzleşmeni kolaylaştıran taraf olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yeni bir alana yatırım yapma fikri bugün cazip görünebilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum bu isteği güçlendiriyor. Heyecanına kapılmadan önce rakamları bir kez daha kontrol etmen yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, küçük bir tasarruf fırsatı ya da ufak bir ek gelir bugün seni bulabilir; Ay'ın senin burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim küçük gördüğün fırsatı değerlendirmeni kolaylaştırır. Uzun vadede fark yaratacak bir adım olabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kimseye danışmadan kendi yöntemini deneme isteği bugün güçleniyor; Ay'ın kendi burcunda olması bu bağımsız karar alma isteğini destekliyor. Kendi sezgine güvenmen bugün seni doğru sonuca götürüyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, net bir plandan çok, akışına bırakman gereken bir gün bugün seni bekliyor; Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açı kontrolü tamamen elinde tutma isteğini biraz gevşetmeni öneriyor. Biraz esneklik tanımak seni rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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