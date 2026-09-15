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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 16 Eylül Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ilk yarısında Ay hâlâ Akrep burcunda ilerlerken para konusunda temkinli, neredeyse şüpheci bir tavra girebilirsiniz; bir harcamanın ya da anlaşmanın arkasındaki detayı didik didik etmek isteyebilirsiniz. Bu içgüdünüze güvenin, çünkü gözden kaçan bir madde tam bugün ortaya çıkabilir. Akşam Ay Yay burcuna geçince hava değişiyor, temkinli tavrınız yerini daha iyimser hatta cömert bir bakışa bırakabilir; büyük bir harcama kararını yine de akşamın rahatlığına değil sabahki dikkatinize dayandırın. Gün içinde edindiğiniz temkinli bilgiyi akşamın iyimser havasıyla dengelemek bugünün en akıllıca yolu.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep'teki son saatleri sizi bir harcamayı ya da yatırımı defalarca sorgulamaya itiyor; bu temkin doğal, hatta işinize yarayacak, çünkü gözden kaçırdığınız bir detayı bu sayede fark edebilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle bir birikimi değerlendirmek için beklediğinizden uygun bir pencere açılabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu titiz tavrınız gevşeyip yerini daha geniş, daha rahat bir düşünceye bırakabilir; büyük kararları yine de akşamın iyimser havasına değil sabahki analizinize dayandırın. İş yerinde sabırla sürdürdüğünüz bir çabanın karşılığını görmeye başlamanız da bugün mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün içinde bir anlaşmanın ya da sözleşmenin detaylarını didik didik edebilirsiniz; bu titizlik bugün gerçekten işinize yarayacak, çünkü küçük yazılmış bir madde gözünüzden kaçmayacak kadar dikkatli olacaksınız. Aynı anda birkaç gelir fikrini değerlendirmek isteyebilirsiniz, ama hepsini birden yürütmeye çalışmak yerine birine odaklanmak sonuçları hızlandıracak. Ay akşam Yay'a geçtiğinde daha iyimser, hatta rahat bir bakış açısı kazanabilirsiniz; imza atmadan önce yine de sabahki dikkatli halinize güvenmeye devam edin. Meraklı doğanız bugün size yeni bir kazanç kapısı da gösterebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'teki son etkisiyle güvenlik ihtiyacınız para konusunda ağır basıyor; harcamalarınızı her zamankinden sıkı tutabilirsiniz. Ev ile ilgili bir konu ya da aile bütçesine dair bir karar bugün gündeme gelebilir; duygusal davranmak yerine rakamlara sadık kalmak sizi rahatlatacak. Ay akşam Yay'a geçtiğinde bu tutumunuz biraz gevşeyebilir, küçük bir keyif için kendinize izin vermek bütçenizi sarsmayacak. Kariyerde uzun zamandır sessizce yürüttüğünüz bir çabanın karşılığını da bugün görmeye başlayabilirsiniz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, statü gösterisine yönelik bir harcama isteği bugün içinizde doğabilir; çevrenize bir şey kanıtlama dürtüsü güçlü. Emeğinizin takdir edildiği bir an da yaşanabilir; terfi, yeni bir teklif ya da hak ettiğiniz bir söz gündeme gelebilir. Ay akşam Yay'a geçtiğinde cömertliğiniz daha da artıyor, ama bu sefer kontrolsüz bir hale dönüşme riski var; herkese aynı anda cömert davranmak akşam saatlerinde bütçenizi zorlayabilir. Harcamalarınızı çevrenize kanıtlamak için değil, kendinize gerçekten iyi geldiği için yapmaya özen gösterin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bir harcamayı defalarca sorgulayabilirsiniz; masraflarınızı kalem kalem incelediğinizde şaşırtıcı bir tasarruf noktası da bulabilirsiniz. İş yerinde titizliğiniz fark ediliyor, size ek bir sorumluluk teklif edilirse kapasitenizi gerçekçi değerlendirip öyle kabul edin. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu titizlik gevşeyip yerini daha rahat, hatta gereksiz bir harcamaya kapı aralayan bir tavra bırakabilir; alışveriş yapmadan önce akşam saatlerinde bir kez daha düşünün. Küçük, düzenli adımlarınız yine de en büyük finansal güvenceniz olmaya devam ediyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, herkesi memnun etme çabanız bugün bütçenizi zorlayabilir; bir teklife hayır demenin suçluluk değil sağduyu olduğunu unutmayın. Venüs'ün desteğiyle bir ortaklık ya da paylaşımlı bir girişim beklediğinizden hızlı sonuç verebilir. Ay akşam Yay'a geçtiğinde daha cömert ama bu kez gerçekçi bir tavır takınabilirsiniz; estetik zevkiniz harcamalarınızı yönlendirmeye devam etse de, güzel görünenle gerçekten ihtiyacınız olan arasındaki farkı akşam saatlerinde daha net görebiliyorsunuz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay'ın kendi burcunuzda olması ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşmanızı sağlayabilir; bu bilgi ilk anda rahatsız etse de uzun vadede işinize yarayacak. Kontrolü elden bırakmama isteğiniz iş ortamında bazen fazla katı görünebilir; delege etmek zayıflık değil güç göstergesi. Ay akşam Yay'a geçtiğinde bu yoğunluk hafifliyor, sahip olduğunuz bilgiyle nasıl ilerleyeceğinize çok daha soğukkanlı karar verebiliyorsunuz. Derinlemesine araştırma yeteneğiniz bugün de size gerçek bir avantaj sağlıyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün içinde para konusunda temkinli davranmanız gerekebilir; normalde kolay vermediğiniz bir kararı bugün daha dikkatli tartabilirsiniz. Akşam Ay kendi burcunuza geçtiğinde iyimserliğiniz belirgin biçimde artıyor; eğitim, yurt dışı bağlantılı bir iş ya da yayıncılıkla ilgili bir konudan beklenmedik bir kazanç gelebilir. Büyük bir vaade hemen inanmadan önce yine de hesap kitap yapmayı ihmal etmeyin, akşamın coşkusu bazen gerçekçiliği gölgeleyebilir. Genişleme isteğiniz doğru yönlendirildiğinde bugün size gerçek kazanç kapıları açabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, temkinli yapınız bugün size güven verecek; otorite konumundaki biriyle yaşayabileceğiniz bir görüş ayrılığında bile sakin duruşunuz avantajınız olacak. Satürn'ün desteğiyle kariyerinizde somut bir ilerleme, belki de sorumluluk artışıyla gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde biraz daha rahatlıyorsunuz, ama planlı harcama yapmaya yine de devam edin; kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin, bir eğitim ya da araç masrafı uzun vadede kazandıracak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ani bir harcama dürtüsü bugün doğabilir; teknoloji ya da alışılmadık bir gelir modeliyle ilgili bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu dürtü daha da güçlenebilir; heyecanlandığınız bir fikre hemen atlamadan önce bir arkadaşınızın fikrini almak, özellikle akşam saatlerinde, size çok işe yarayacak. Grup projeleri ya da kolektif girişimler üzerinden gelen bir teklif düşündüğünüzden daha kazançlı çıkabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bir sözleşmeyi ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumanız gerekebilir; sezgileriniz güçlü, özellikle kimden uzak durmanız gerektiği konusunda size doğru sinyaller veriyor. Yaratıcı bir projeden beklenmedik bir kazanç kapısı da açılabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde daha rahat bir tavır takınabilirsiniz, ama dikkatinizi tamamen bırakmayın; hayalleriniz kadar hesabınızı da düzenli tutmayı ihmal etmeyin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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