Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep'teki son saatleri sizi bir harcamayı ya da yatırımı defalarca sorgulamaya itiyor; bu temkin doğal, hatta işinize yarayacak, çünkü gözden kaçırdığınız bir detayı bu sayede fark edebilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle bir birikimi değerlendirmek için beklediğinizden uygun bir pencere açılabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu titiz tavrınız gevşeyip yerini daha geniş, daha rahat bir düşünceye bırakabilir; büyük kararları yine de akşamın iyimser havasına değil sabahki analizinize dayandırın. İş yerinde sabırla sürdürdüğünüz bir çabanın karşılığını görmeye başlamanız da bugün mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…