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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 16 Eylül Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 16 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 16 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep burcundaki son saatleri baş ve boyun bölgenizde bir gerginlik olarak hissedilebilir; özellikle stresli bir konuşma ya da yoğun bir iş temposu bu bölgeye yansıyabilir. Migren benzeri bir ağrı gün ortasında baş gösterebilir, bol su içmek ve kısa bir mola vermek işe yarayacak. Akşam Ay Yay burcuna geçtiğinde enerjiniz tazeleniyor, kaslarınızdaki gerginlik gevşemeye başlıyor; akşam yürüyüşü ya da hafif bir egzersiz bu geçişi destekleyecek en iyi seçim. Bedeniniz bugün sizden hem sabır hem hareket istiyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun bölgeniz bugün hassaslaşabilir; ses kısıklığı ya da hafif bir gerginlik hissedebilirsiniz. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu hassasiyet yerini daha rahat bir nefes alışına bırakabilir. Kalça ve uyluk bölgenizde de hafif bir yorgunluk fark edebilirsiniz; uzun süre oturduysanız akşam esnemek iyi gelecek. Konfor arayışınız bugün tabağınıza da yansıyabilir, ağır yiyeceklerden uzak durmak sindiminizi rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sinir sisteminiz gün içinde normalden daha gergin çalışabilir; hafif bir baş ağrısı ya da dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde zihniniz açılıyor. Kalça ve bacaklarınızda bir huzursuzluk hissedebilirsiniz; uzun süre hareketsiz kalmayın, akşam kısa bir yürüyüş sinirlerinizi dengeleyecek. Uykuya dalmakta zorlanırsanız yatmadan önce ekranlardan uzaklaşmak size iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'teki son etkisiyle mide ve sindirim sisteminiz duygusal dalgalanmalara oldukça duyarlı; stresli bir anda yediğiniz bir şey hazımsızlık yaratabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu hassasiyet hafifliyor, iştahınız dengeleniyor. Göğüs bölgesinde nefes darlığına benzer bir sıkışma hissederseniz, bunun çoğu zaman fiziksel değil duygusal bir tepki olduğunu unutmayın; sıcak bir çorba ya da tanıdık bir ortam bugün şifa niyetine en çok işe yarayacak şeyler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kalp atışlarınızın hızlandığını fark edebileceğiniz anlar bugün olabilir; bunun çoğu zaman heyecan ya da stresle ilgili olduğunu bilmek sizi rahatlatacak. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde enerjiniz coşkulu bir hal alıyor. Bu coşkuyu sırtınıza ve omuzlarınıza fazla yüklemeyin, akşam esnemeyi ihmal etmeyin. Güneşin altında ya da açık havada geçireceğiniz kısa bir zaman bugün moralinizi ve bedeninizi birlikte toparlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsak ve sindirim sisteminiz bugün biraz hassaslaşabilir; her şeyi kontrol altında tutma çabanız mide bölgenizde bir sıkışma olarak kendini gösterebilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu gerginlik yerini biraz daha rahat bir sindirime bırakabilir, ama akşam yemeğinde ağır yiyeceklerden kaçınmak size iyi gelecek. Ellerinizi ve cildinizi de ihmal etmeyin, kuruluk bugün artabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, böbrekleriniz ve bel bölgeniz bugün hassaslaşabilir; yeterince su içmemek hafif bel ağrılarına yol açabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde kalça ve uyluk bölgenizde de bir gerginlik fark edebilirsiniz. Akşam kısa bir esneme rutini bu ikisini birden rahatlatacak. Cildiniz de bu dönemde biraz daha hassas; nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay'ın kendi burcunuzda olması bedeninizde biriken gerginliği yüzeye çıkarmak istiyor; uzun süredir görmezden geldiğiniz küçük bir rahatsızlık bugün dikkatinizi çekecek kadar belirginleşebilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu yoğunluk hafifliyor, yenilenme gücünüz devreye giriyor. Suya, banyoya ya da yüzmeye ayıracağınız zaman gün içinde biriken gerginliği akşam saatlerinde atmanıza yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün içinde biraz içe kapanık, hatta yorgun hissedebilirsiniz. Akşam Ay kendi burcunuza geçtiğinde enerjiniz belirgin biçimde tazeleniyor. Bu enerjiyi kalçalarınıza ve karaciğerinize fazla yüklemeyin; akşam ağır ya da alkollü bir seçim yerine hafif bir akşam yemeği bedeninizi koruyacak. Uzun yürüyüşlerden önce esneme yapmayı ihmal etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sorumluluk yükünüzü omuzlarınızda taşıma alışkanlığınız bugün fiziksel bir gerginliğe dönüşebilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde bu yük hafifliyor. Diz ve bel bölgenizde bir tutulma fark edebilirsiniz; akşam kısa molalar vermeyi ihmal etmeyin. Dişleriniz ve cildiniz de bu dönemde biraz daha kırılgan olabilir, düzenli bakımı aksatmayın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, duygularınızı analiz etme isteğiniz artarken bedeniniz de bu yoğunluğu hissedebilir; hafif bir baş dönmesi ya da dikkatsizlik anları yaşanabilir. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde enerjiniz yükseliyor, ama hızlı hareket ederken bir an durup çevrenize dikkat etmeniz sizi koruyacak. Düzensiz uyku saatleriniz sinirlerinizi geriyor olabilir; akşam sabit bir rutine bağlı kalmak size iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sezgileriniz güçlenirken bedeniniz de dış etkenlere karşı daha hassas hale gelebilir; hafif bir yorgunluk ya da alerjik bir tepki hissedebilirsiniz. Akşam Ay Yay'a geçtiğinde hayal gücünüz genişliyor. Ayaklarınızda bir şişkinlik fark edebilirsiniz; akşam ayaklarınızı yükseltmek rahatlatacak. Suyla kurduğunuz bağ bugün de şifalı, kısa bir yüzme ya da sıcak bir duş sinir sisteminizi dengeleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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