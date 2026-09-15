Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep burcundaki son saatleri baş ve boyun bölgenizde bir gerginlik olarak hissedilebilir; özellikle stresli bir konuşma ya da yoğun bir iş temposu bu bölgeye yansıyabilir. Migren benzeri bir ağrı gün ortasında baş gösterebilir, bol su içmek ve kısa bir mola vermek işe yarayacak. Akşam Ay Yay burcuna geçtiğinde enerjiniz tazeleniyor, kaslarınızdaki gerginlik gevşemeye başlıyor; akşam yürüyüşü ya da hafif bir egzersiz bu geçişi destekleyecek en iyi seçim. Bedeniniz bugün sizden hem sabır hem hareket istiyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…