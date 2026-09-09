Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün öğünlerini aceleyle yemek midende ağırlık ya da şişkinlik hissetmene neden olabilir. Özellikle gün içinde koşturuyorsan yemeği birkaç dakikada bitirmek yerine masaya oturup daha yavaş yemeye çalış. Akşam da çok geç ve ağır bir öğün yerine seni rahatsız etmeyecek daha sade bir seçim yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…