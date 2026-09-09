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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 10 Eylül Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 10 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 10 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün günün temposuna hızlı başlayıp kahvaltıyı geçiştirmen öğlene doğru enerjinin düşmesine neden olabilir. Sen acıktığını fark edene kadar devam etmeye yatkın olabilirsin ama güne yalnızca kahveyle başlama; yumurta, peynir ya da yoğurt gibi seni daha uzun süre tok tutacak bir şey ekle. Özellikle yoğun bir sabahın varsa öğünü saatlerce erteleme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuzlarında tutulmuşluk hissi yaratabilir. Sen rahatını bulduğunda yerinden kalkmayı erteleyebilirsin ama masa başındaysan arada omuzlarını hareket ettirip birkaç dakika dolaş. Telefon ekranına uzun süre aşağı bakmak yerine ekranı biraz yükseltmen de boynunu rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs’ün burcunda retroya dönmesiyle zihnin gün boyunca bir konudan diğerine atlayabilir ve akşam olduğunda hala düşünmeye devam edebilirsin. Sen merak ettiğin bir şey olduğunda telefonu elinden bırakmakta zorlanabilirsin ama yatmadan yarım saat önce ekranı kapatmayı dene. Aklına gelenleri kısa kısa bir yere yazmak, onları gece boyunca kafanda çevirmenden daha rahatlatıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün öğünlerini aceleyle yemek midende ağırlık ya da şişkinlik hissetmene neden olabilir. Özellikle gün içinde koşturuyorsan yemeği birkaç dakikada bitirmek yerine masaya oturup daha yavaş yemeye çalış. Akşam da çok geç ve ağır bir öğün yerine seni rahatsız etmeyecek daha sade bir seçim yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün saçına sık sık ısı uyguluyorsan biraz ara vermek iyi olabilir. Sen bakımlı görünmeyi sevsen de düzleştirici, maşa ve çok sıcak fönü üst üste kullanmak saçının kurumasına ve kırılmasına yol açabilir. Mümkünse bugün saçını kendi halinde bırak, kullanacaksan da ısıyı gereğinden fazla yükseltme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bilgisayar ya da telefona uzun süre bakıyorsan gözlerinde kuruluk ve yorgunluk hissedebilirsin. Sen bir işe odaklandığında saatlerin geçtiğini unutabilirsin; bu yüzden arada ekrandan başını kaldırıp uzağa bakmayı ve bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırla. Ekranın parlaklığını bulunduğun ortamla uyumlu hale getirmen de gözlerini gereksiz yere zorlamamanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün uzun süre ayakta kalacaksan akşama doğru ayaklarında yorgunluk hissedebilirsin. Görünüşünü sevdiğin bir ayakkabıyı sırf kıyafetine uyuyor diye saatlerce giymek yerine günün programına göre seçim yap. Çok yürüyeceksen ayağını sıkmayan ve rahat hareket ettiren bir çift tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün cildinde alışık olmadığın bir hassasiyet varsa bakım rutinini gereğinden fazla ürünle doldurma. Sen bir şeyi hızlıca düzeltmek istediğinde birkaç ürünü peş peşe denemeye kalkabilirsin ama yeni bir ürün eklediysen cildinin nasıl tepki verdiğini görmek için ona zaman tanı. Yanma veya belirgin tahriş yapan bir ürünü kullanmaya devam etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün normalden fazla yürüyüş ya da egzersiz yapacaksan ayak tabanlarını ve baldırlarını hazırlamadan bir anda tempoyu yükseltme. Sen hareket etmeye başladığında hızını artırmayı sevebilirsin ama birkaç dakikalık hafif başlangıç vücudunun ritme girmesini kolaylaştırır. Uzun bir günün sonunda da kısa bir esneme yapıp dinlenmeye zaman bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yapılacaklar uzadıkça tuvalete gitmeyi ertelemek gibi küçük ihtiyaçlarını ikinci plana atabilirsin. Sen başladığın işi bitirmeden kalkmamayı tercih edebilirsin ama bedeninin verdiği sinyalleri saatlerce bekletme. Gün içinde su içmeyi de işin arasına sıkıştırmak yerine masanda görebileceğin bir yerde tut. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kulaklıkla uzun süre müzik ya da video dinliyorsan ses seviyesine dikkat et. Sen bir şeye daldığında sesi ne kadar açtığını fark etmeyebilirsin; özellikle gürültülü bir ortamda dışarıdaki sesi bastırmak için kulaklığı son seviyelere çıkarma. Gün içinde kulaklarına sessiz kaldığın kısa aralar vermen de iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün evde uzun süre çıplak ayakla sert zeminde dolaşmak ayaklarında yorgunluk yaratabilir. Özellikle günün çoğunu ayakta geçiriyorsan ayağını destekleyen rahat bir terlik kullanmak daha konforlu olabilir. Akşam birkaç dakika ayaklarını dinlendirmek de günün yükünü üzerinden atmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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