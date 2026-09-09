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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 10 Eylül Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 10 Eylül Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkin varsa bugün karşındaki kişi senden açık ve dürüst olmanı bekleyebilir. Merkür’ün karşıt burcun Terazi’ye geçmesi, aranızda konuşulması gereken bir meseleyi öne çıkarıyor. Sen bir sorun çıktığında onu hızlıca çözüp kapatmayı sevebilirsin ama bugün hemen sonuca gitmek yerine önce ne anlatıldığını dinle. Karşındaki senden çözüm değil, biraz anlayış bekliyorsa bunu fark etmen ilişkinin havasını değiştirebilir.

Bekarsan senden oldukça farklı davranan biri ilgini çekebilir. Merkür Terazi’nin etkisiyle ilk izlenimden çok aranızdaki sohbet belirleyici olabilir. Sen bazen hızlı karar verebiliyorsun ama bu kez biraz daha meraklı ol; hoşuna gidiyorsa konuşmanın devamının gelmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs’ün karşıt burcun Akrep’e geçmesi ilişkinde yakınlık ve güven konularını öne çıkarıyor. Sen sevgini çoğu zaman davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin; yanında olmak ya da bir işi halletmek sana zaten yeterince açık gelebilir. Fakat karşındaki bugün bunu senden duymak da isteyebilir. İçinden geçen güzel bir şeyi doğal haliyle söylemen aranızdaki bağı güçlendirebilir.

Bekarsan ilgisini kolay kolay belli etmeyen biri merakını uyandırabilir. Venüs Akrep yüzeysel bir yakınlaşmadan çok, karşındaki insanı gerçekten tanıma isteğini artırabilir. Her hareketini çözmeye çalışma; güven duygusunun oluşup oluşmadığına zaman içinde bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün Terazi’ye geçişi aşk hayatında iletişimi canlandırıyor. İlişkin varsa uzun zamandır yapamadığınız eğlenceli bir planı yeniden konuşabilir, biraz da günlük sorumlulukların dışına çıkabilirsiniz. Sen sohbetle aradaki havayı hızlıca değiştirebilirsin ama bütün enerjiyi sen verme; karşındaki de ilişkiye ne katıyor, onu gör.

Bekarsan bir süredir konuştuğun biriyle mesajlar sıklaşabilir. Merkür Terazi flört tarafında karşılıklı merakı desteklerken sen sohbeti tek başına üstleniyor gibisin. Bugün biraz geri çekilip onun da sana soru sorup sormadığına bak; konuşmayı sadece sen sürdürüyorsan bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Venüs’ün Akrep’e geçişi aşk hayatında yakınlığı ve birlikte geçirilen zamanın değerini artırıyor. İlişkin varsa son günlerde hep aynı şeyleri yaptıysanız bugün rutinin dışına çıkabilirsiniz. Sen sevdiğin kişiyle rahat ve güvende hissetmeyi önemsersin ama bazen bu rahatlık fark etmeden alışkanlığa dönüşebiliyor. Bu akşam ikinizin de uzun zamandır yapmak istediği bir şeyi seçin.

Bekarsan sana ilgisini açıkça gösteren biri çıkabilir. Venüs Akrep’in etkisiyle ilk heyecandan çok karşındaki insanın sana ne kadar güven verdiği önemli olabilir. İlgi hoşuna gidiyorsa kendini hemen geri çekme; söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutup tutmadığına bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkin varsa bugün daha sakin ve baş başa geçirilen zamanın kıymetini hissedebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçmesi aşk hayatında mahremiyeti ve duygusal yakınlığı öne çıkarıyor. Sen güzel planları ve hareketli programları sevebilirsin ama bugün sevdiğin kişiyle kendi alanınızda kalmak daha cazip gelebilir. Programı büyütmek yerine birbirinize vakit ayırın.

Bekarsan geçmişten biri yeniden aklına düşebilir. Venüs Akrep bazı eski duyguları yüzeye çıkarabilir ama bu, mutlaka o kişiye geri dönmen gerektiği anlamına gelmez. Onu mu özlüyorsun, yoksa o dönemde hissettiğin heyecanı mı, önce bunu ayır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ilişkin varsa bugün uzun zamandır konuşulmayan bir mesele kendiliğinden açılabilir. Venüs Akrep duygusal yakınlığı artırırken Merkür Terazi de ne istediğinizi konuşmayı kolaylaştırıyor. Sen ne söyleyeceğini önceden kafanda düzenlemeyi sevebilirsin ama bu kez kusursuz cümleyi arama. En önemli noktayı söyle, gerisi konuşmanın içinde zaten gelir.

Bekarsan bu sefer yeni tanıştığın birinde ilk anda kusur aramaya başlama. Sen ayrıntıları hızlı fark edebilirsin ama Merkür Terazi bugün bir insanı tek bir özelliğine göre değerlendirmek yerine sohbetin bütününe bakmanı istiyor. Bir şey gözüne takıldı diye hemen üzerini çizme; yanında nasıl hissettiğin de önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür bugün burcuna geçiyor ve aşk hayatında söylemek istediklerini daha rahat dile getirmeni sağlıyor. İlişkin varsa son günlerde aranızda kalan bir yanlış anlaşılmayı konuşabilirsiniz. Sen iki tarafı da anlamaya çalışırken bazen kendi istediğini söylemeyi unutabiliyorsun; bu kez sadece ortam bozulmasın diye geri çekilme. Kimin haklı olduğundan çok ikinizin bundan sonra ne yapacağına odaklanın.

Bekarsan sohbeti ilk dakikadan rahat akan biriyle karşılaşabilirsin. Merkür’ün burcundaki hareketi yeni tanışmalarda zihinsel uyumu öne çıkarıyor. Her konuda aynı düşünmeniz gerekmiyor; sana yeni bir şey düşündüren biri de ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçiyor ve aşk hayatında yakınlık isteğini artırıyor. İlişkin varsa karşındakiyle arandaki bağı güçlendirmek, bazı duygularını daha açık göstermek isteyebilirsin. Sen hislerini yoğun yaşayabilirsin ama karşındaki kişinin aynı şeyi farklı bir şekilde göstermesi mümkün. Sevginin tek bir ifade biçimi olmadığını bugün aklında tut.

Bekarsan birinin senden hoşlandığını anlaman zor olmayabilir. Venüs burcundayken ilgi görmek hoşuna gidebilir ama asıl mesele senin ne hissettiğin. Karşındaki seni beğeniyor diye bir hikayeye başlamak zorunda değilsin; sen de onu tanımayı merak ediyorsan bir adım at. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkin varsa bugün bazı şeyleri sadece ikinizin arasında tutmak isteyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçmesi aşk hayatında daha özel ve içe dönük bir hava yaratıyor. Sen kafana takılan bir şeyi arkadaşlarınla konuşarak çözmeyi sevebilirsin ama bugün önce karşındakiyle konuş. İki kişilik bir meseleye gereğinden fazla ses karışmasın.

Bekarsan geçmişte konuştuğun biri tekrar ortaya çıkabilir. Venüs Akrep geçmişte yarım kalan duyguları hatırlatabilir ama her geri dönüş ikinci şansı hak etmiyor. “Neden şimdi?” sorusundan önce “Ben bunu tekrar istiyor muyum?” diye düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkin varsa bugün aranızdaki iletişime biraz daha zaman ayırman gerekebilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi, yoğun programın arasında ilişkin için de yer açmanı hatırlatıyor. Sen sorumlulukların bitmeden rahat etmeyi zor bulabilirsin ama aşk hayatını sürekli sonraya bırakma. Birkaç işi yarına kaydırıp karşındakiyle gerçekten vakit geçir.

Bekarsan arkadaş çevrenden biriyle sohbetin beklediğinden uzun sürebilir. Merkür Terazi yeni birini ortak çevre ya da sosyal bir ortam üzerinden tanımayı desteklerken sen ilk anda mesafeli kalabilirsin. Sohbet hoşuna gittiyse bir sonraki karşılaşmada konuşmayı sen başlat; küçük bir adım yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkin varsa gelecekte birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün konuşulabilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi bu konuşmayı kolaylaştırırken Uranüs retrosu son dönemde verdiğin bazı kararları tekrar gözden geçirmene neden olabilir. Sen seçeneklerin açık kalmasını sevebilirsin ama karşındaki senden daha belirgin bir cevap bekleyebilir. Emin olmadığın bir konuda sırf konuşma kapansın diye söz verme.

Bekarsan normalde pek ilgilenmeyeceğin biriyle sohbetin uzayabilir. Uranüs retrosu son dönemde aşk konusunda oluşturduğun bazı fikirleri sorgulatırken Merkür Terazi farklı bir bakış açısına sahip biriyle iletişimi kolaylaştırabilir. “Benim tipim değil” deyip hemen elemek yerine sohbetin sende bıraktığı meraka bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ilişkin varsa uzun zamandır birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün tekrar gündeme gelebilir. Venüs’ün Akrep’e geçişi birlikte farklı bir şey deneyimleme isteğini artırırken Merkür Terazi planın ayrıntılarını konuşmayı destekliyor. Sen güzel bir ihtimali kafanda büyütebilirsin ama bu kez hayalde bırakma; gününü ve saatini belirleyin.

Bekarsan bir süredir görüştüğün kişinin ne düşündüğünü mesajların arasından çözmeye çalışma. Merkür Terazi karşılıklı konuşmayı öne çıkarırken Venüs Akrep de yüzeyde kalmayan bir yakınlık isteğini artırıyor. Merak ettiğin bir şey varsa dolandırmadan sor; aldığın cevap sana nasıl ilerlemek istediğini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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