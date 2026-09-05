Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay Yengeç’te ilerlerken sevgilinle kalabalıktan uzaklaşıp baş başa vakit geçirmek isteyebilirsin. Fakat aileden gelen bir iş ya da evde halledilmesi gereken bir mesele planınızı değiştirebilir; buna sinirlenip hıncını sevgilinden çıkarma. Araya giren işi birlikte halledin, sonrasında canınız ne istiyorsa onu yapın.

Bekarsan yakın çevrenden biri seni tanıdığı biriyle tanıştırmak isteyebilir. İlk anda çok hevesli olmasan bile daha tanışmadan karar verme; birkaç dakika sohbet ettikten sonra zaten konuşmanın sarıp sarmadığını anlarsın. Olursa devam edersin, olmazsa da uzatmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…