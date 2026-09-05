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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 6 Eylül Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 6 Eylül Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay Yengeç’te ilerlerken sevgilinle kalabalıktan uzaklaşıp baş başa vakit geçirmek isteyebilirsin. Fakat aileden gelen bir iş ya da evde halledilmesi gereken bir mesele planınızı değiştirebilir; buna sinirlenip hıncını sevgilinden çıkarma. Araya giren işi birlikte halledin, sonrasında canınız ne istiyorsa onu yapın.

Bekarsan yakın çevrenden biri seni tanıdığı biriyle tanıştırmak isteyebilir. İlk anda çok hevesli olmasan bile daha tanışmadan karar verme; birkaç dakika sohbet ettikten sonra zaten konuşmanın sarıp sarmadığını anlarsın. Olursa devam edersin, olmazsa da uzatmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sevgilinle daha kişisel bir konuyu konuşurken bir süredir söylemediğin şeyler de araya karışabilir. Ay-Mars’ın sabırsızlığıyla “sen zaten hep böylesin” diye geçmişi açarsan asıl meseleden uzaklaşırsınız; seni o anda rahatsız eden neyse onu anlat. Karşındakine de kendi tarafını söylemesi için fırsat ver.

Bekarsan sık gördüğün birinin sana karşı daha sıcak davranması hoşuna gidebilir. Karşındaki çekingen davranıyorsa bütün adımı ondan beklemek yerine sen de küçük bir sohbet başlatabilirsin. Konuşma kendiliğinden uzuyorsa bu tanışıklığı biraz daha sürdürmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sevgilinden beklediğin ilgiyi göremediğinde bunu ilişkinizin tamamına bağlamaya yatkın olabilirsin. Ay-Satürn karesi araya iş, aile ya da başka bir sorumluluk sokabilir; iptal edilen bir buluşmayı “beni önemsemiyor” noktasına taşıma. İkinize de uyan başka bir zaman belirleyin ve konuyu gereğinden fazla büyütmeyin.

Bekarsan konuşurken kendini kasmadığın biriyle aranda güzel bir iletişim başlayabilir. Bu tanışıklığa hemen bir isim koymaya çalışma; bir sonraki konuşmayı bu kez sen başlatmak yerine biraz geri çekil. O da seni merak ediyorsa konuşmak için kendi isteğiyle bir yol bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerlerken sevgilinin yanında olduğunu hissetmek ve ilişkinde güven duymak senin için daha önemli olabilir. Ay-Mars kavuşumu bir süredir içinde tuttuğun kırgınlığı ortaya çıkarabilir; ne söyleyeceksen öfkenin en yüksek olduğu anda söyleme. Biraz sakinleşince “şuna kırıldım” diye doğrudan konuya girmen, saatler sürecek bir tartışmadan çok daha kolay sonuç verir.

Bekarsan seni etkilemek için büyük laflar eden birinden çok yanında rahatça konuşabildiğin biri ilgini çekebilir. Yalnız birkaç güzel sohbeti hemen büyük bir duyguya dönüştürme; biraz zaman geçsin, karşındaki insanı farklı durumlarda da tanı. Sana karşı tavrı zaman içinde de aynı kalıyorsa bunu o zaman daha ciddi değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sevgilinle paylaşmadığın bir sıkıntı seni biraz içine kapatabilir. O sana yaklaşmaya çalıştığında tersleyip sonra da neden uzaklaştığını düşünme; ayrıntıya girmek istemiyorsan bile “canım biraz sıkkın, seninle ilgili değil” diyebilirsin. Böylece o da sessizliğinin nedenini kendi kafasında bulmaya çalışmaz.

Bekarsan geçmişte görüştüğün biri yeniden aklına gelebilir ve gün ilerledikçe ona yazmak isteyebilirsin. Telefonu eline almadan önce kendine biraz süre ver; belki de kişiyi değil, o dönemde yaşadığın heyecanı özlüyorsundur. Birkaç saat sonra hala konuşmak istiyorsan kararını o zaman ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, arkadaşlarınla yaptığın bir plan sevgilinle geçireceğin zamanı azaltınca aranızda ufak bir gerilim çıkabilir. “Her zaman senin istediğin mi olacak?” diye çıkışmak yerine önce neden bozulduğunu sor; belki arkadaşlarınla ilgili hiçbir sorunu yoktur, sadece seninle vakit geçirmek istiyordur. Başka bir günü sadece ikinize ayırmanız konuyu büyümeden kapatabilir.

Bekarsan arkadaş ortamında daha önce fazla konuşmadığın biriyle bu kez sohbetin uzayabilir. Sürekli nasıl göründüğünü ya da doğru şeyi söyleyip söylemediğini düşünme; konuşma biraz kendi halinde aksın. Belki de daha önce fark etmediğin hoş bir tarafını bu kez görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, iş ya da başka bir sorumluluk sevgiline ayırmayı düşündüğün zamandan çalabilir. Ay-Satürn karesi seni biraz mesafeli gösterebilir; ortadan kaybolmak yerine “şunu bitirmem gerekiyor, sonra seni arayacağım” de ve gerçekten ara. Böyle bir günde verdiğin küçük bir sözü tutman bile önemli olabilir.

Bekarsan sorumluluk sahibi, ne istediğini bilen biri dikkatini çekebilir. İlk karşılaşmada biraz ciddi duruyorsa hemen onun hakkında kesin bir karar verme; bu kez sen birkaç soru sor ve iş dışında nelerden hoşlandığını öğren. Sohbet açıldıkça ilk izlenimin değişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sevgilinle aynı yerlere gidip aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Günün sabırsız havasıyla sen bir şey, o başka bir şey isterse bunu “kimin dediği olacak?” meselesine çevirmeyin. İkinizin de hoşuna gidecek başka bir plan bulun; bazen hiç düşünmediğiniz bir şey yapmak gününüzü daha eğlenceli hale getirebilir.

Bekarsan bir gezi, etkinlik ya da alışık olmadığın bir ortamda biriyle tanışabilirsin. Bazı konularda ayrı düşünmeniz sohbetin tadını kaçırmak zorunda değil; hatta konuşacak daha fazla şeyiniz olabilir. Yeniden görüşmek istiyorsan bunu açıkça söyle, lafı gereksiz yere dolandırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkinde güvenle ilgili bir konu kafanı kurcalıyorsa günün sabırsızlığıyla sevgilini sorguya çeker gibi konuşma. Seni rahatsız eden olayı anlat ve sonra gerçekten cevabını dinle; kafanda kurduğun ihtimalle onun anlattığı şey aynı çıkmayabilir. Hala aklına takılan bir nokta varsa onu da sakince sor.

Bekarsan normalde kolay paylaşmadığın bir konudan yeni tanıdığın biriyle konuşabilirsin. Sohbet samimi ilerliyor diye kendinle ilgili her şeyi bir günde anlatmana gerek yok; bazı şeyleri sonraya bırak. Böylece hem kendini daha rahat hissedersin hem de birbirinizi acele etmeden tanırsınız. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sevgilin senden daha fazla zaman ayırmanı isterken senin kafanda yapılması gereken işler olabilir. “Vaktim yok” deyip geçmek yerine ona gerçekçi bir zaman ver; örneğin “akşam sekizden sonra seninleyim” demek belirsiz bir sözden daha anlamlı olur. Sonra da o saatte işi gerçekten kapat.

Bekarsan sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Sen de onu merak ediyorsan sürekli mesafeyi korumaya çalışmak yerine bir kahve içmeyi kabul edebilirsin; biriyle görüşmek hemen ilişkiye başlamak anlamına gelmez. Onu gerçekten tanımadan ne düşündüğünü bilmen de zor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sevgilinle günlük hayatın küçük işleri yüzünden birbirinize söylenebilirsiniz. “Bunu neden yine ben yapıyorum?” cümlesi ağzına geliyorsa önce işi bölüşün; biri alışverişi yaparken diğeri başka bir işi halletsin. Böylece bütün gününüz kimin ne yaptığı hesabıyla geçmez.

Bekarsan sık gittiğin bir yerde gördüğün biriyle konuşmak için fırsat yakalayabilirsin. İkiniz de çekingen davranıyorsanız kusursuz bir giriş cümlesi arama; bulunduğunuz yerle ilgili basit bir şey sorup sohbeti açabilirsin. Konuşma kısa sürerse de bunu başarısızlık sayma, bir dahaki karşılaşmada selam vermek çok daha kolay olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Yengeç Ayı sevgilinle daha fazla vakit geçirmek ve birlikte keyif aldığınız şeylere yönelmek istemene neden olabilir. Sen dışarı çıkmak isterken onun canı evde kalmak istiyorsa bunu kişisel alma; ikinizin de hoşuna gidecek başka bir şey düşünün. Dışarıdaki programı başka güne bırakıp bugün evde sevdiğiniz bir filmi açabilir ya da birlikte güzel bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Bekarsan seni güldüren ve sohbetinden keyif aldığın biriyle daha sık konuşmaya başlayabilirsin. “Acaba benden hoşlanıyor mu?” diye her mesajını incelemek yerine önce sen ne düşündüğüne bak; onu tekrar görmek istiyorsan kahve içmeyi ya da bir yere gitmeyi teklif edebilirsin. Vereceği cevap, onun da seni tanımaya devam etmek isteyip istemediğini gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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