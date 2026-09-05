article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 6 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 6 Eylül Pazar gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün biraz kendi alanında kalmak isteyebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken ev, aile ve özel hayatın diğer her şeyin önüne geçebilir; hatta aileden biri senden yardım isteyince gün için yaptığın planı değiştirmen gerekebilir. Yardım et tabii ama bütün işi de üzerine alma. Herkesin yapabileceği bir şey varsa paylaşın, sen de pazar gününü başkalarının işlerini yetiştirerek geçirme.

Para konusunda evde değiştirmek istediğin bir şey aklına takılabilir. Özellikle mutfakta ya da banyoda kullandığın bir eşya artık eskisi kadar iyi çalışmıyorsa hemen yenisini almak yerine önce tamir fiyatını sor. Tamiri neredeyse yenisi kadar tutuyorsa zaten karar vermen kolaylaşır.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa bugün kalabalığa karışmak yerine onunla baş başa kalmak daha cazip gelebilir. Evde yemek söylemek, bir şeyler izlemek ya da uzun uzun konuşmak bile yeter; illa özel bir plan yapmanıza gerek yok. Bekarsan yakın çevrenden biri seni biriyle tanıştırmak isteyebilir. “Bana göre değildir” deyip daha baştan kapıyı kapatma; önce bir tanış, sohbet sararsa zaten devamı gelir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yakın çevrendeki insanlarla arandaki bağlar senin için biraz daha önemli olabilir. Yengeç’teki Ay, kimin yanında kendini rahat hissettiğini düşündürürken kardeşin, kuzenin ya da sık görüştüğün biriyle yapacağın samimi bir konuşma aranızdaki mesafeyi kapatabilir. Karşındaki içini döküyorsa hemen çözüm bulmaya çalışma; bazen insan sadece anlatmak istiyor. Sen dinle, gerisini o halleder.

Küçük ama sık yaptığın harcamalara bir bak derim. Eve dönerken her seferinde uğradığın bir yer, verdiğin siparişler ya da aldığın ufak tefek şeyler tek başına fazla görünmese de ay sonunda güzel bir rakama ulaşabilir. Hepsinden vazgeçmek yerine gerçekten keyif aldığın harcamaları koru, alışkanlıktan yaptıklarını azalt.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa onunla uzun zamandır konuşmadığın daha kişisel bir konuyu paylaşabilirsin. Ne hissettiğini anlatırken lafı dolandırma; ondan ne beklediğini açıkça söylemen ikinizi de rahatlatır. Bekarsan sık gördüğün birinin sana karşı sıcak davranması hoşuna gidebilir. Birkaç güzel sohbeti hemen aşka yormana gerek yok; yanında kasılmadan konuşabiliyorsan bu tanışıklığa biraz zaman ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, aklına “Ben neye bu kadar uğraşıyorum?” sorusu takılabilir. Ay’ın Yengeç’teki ilerleyişi, emeğinin karşılığını alıp almadığını ve maddi olarak seni neyin güvende hissettirdiğini düşünmene neden olabilir. Pazar günü olmasına rağmen önündeki haftayı kafanda kuruyorsan yapılacaklar listesini uzatıp kendini şimdiden yorma. Önce gerçekten yetişmesi gerekenleri belirle, kalanına pazartesi bakarsın.

Önümüzdeki hafta yapacağın ödemeleri gözden geçirmek işini kolaylaştırabilir. Kartının son ödeme tarihi, yaklaşan bir fatura ya da hesabından otomatik çekilecek bir tutar varsa bakiyeni kontrol et. Son anda hesaplar arasında para aktarmakla uğraşmamak için birkaç dakikanı buna ayırman yeter.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa sevgilinden biraz daha fazla ilgi bekleyebilirsin ama hiçbir şey söylemeden onun anlamasını beklemek pek işe yaramaz. Canın birlikte vakit geçirmek istiyorsa söyle; küçük bir plan bile aradığın yakınlığı sağlayabilir. Bekarsan yanında sürekli ne söyleyeceğini düşünmek zorunda kalmadığın biri ilgini çekebilir. Her güzel tanışmanın ilk dakikadan büyük bir heyecan yaratması gerekmiyor; bazen insanı zamanla tanımak çok daha güzel. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay senin burcunda ilerlerken biraz kendine dönmek isteyebilirsin. Son günlerde başkalarının ne istediğine göre hareket ettiysen “Peki ben ne istiyorum?” sorusu aklına daha sık gelebilir. Bir yere gitmek istemiyorsan sırf ayıp olmasın diye kendini zorlama, yalnız kalmaya ihtiyacın varsa bunun için de bahane üretme. Birkaç saatini gerçekten kendi istediğin gibi geçir.

Kendin için ayırdığın paradan yakınlarından birine destek olman gerekebilir. Yardım etmek istiyorsan et ama sonrasında kendi ödemelerini nasıl yapacağını düşünmek zorunda kalacağın bir miktarı verme. İyi niyetini gösterirken kendi hesabını da bozma.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa onun yanında kendini ne kadar güvende hissettiğin romantik sözlerden daha önemli olabilir. İçinde kalan bir şey varsa uygun bir anda anlat; kırgınlığını biriktirip sonra bir anda ortaya dökmektense zamanında konuşmak ikiniz için de daha kolay. Bekarsan seni etkilemeye çalışan kişiden çok yanında olduğun gibi davranabildiğin birine yönelebilirsin. Sürekli kendini göstermek zorunda kalmadığın bir sohbet varsa biraz daha tanımaya değer. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, biraz kalabalıktan uzaklaşıp kendi halinde olmak isteyebilirsin. Yengeç Ayı seni iç dünyana çekerken son birkaç gündür kafanı kurcalayan bir mesele tekrar aklına düşebilir. Aynı şeyi saatlerce düşünüp durmak yerine kendine gerçekten boş zaman bırak. Telefonu sessize almak, evde oyalanmak ya da tek başına sevdiğin bir şey yapmak kaçmak değil; bazen insanın biraz yalnız kalması gerekiyor.

Cüzdanını ilgilendiren unutulmuş bir ayrıntı karşına çıkabilir. Bir üyeliğin yenilenme tarihi, küçük bir borç ya da hesabından yakında çekilecek bir tutar varsa banka hareketlerine şöyle bir göz gezdir. Şimdi fark edersen ona göre hesabını ayarlarsın ve sonradan sürpriz yaşamazsın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa sevgiline anlatmadığın bir sıkıntıyı kendi içinde büyütüyor olabilirsin. Her ayrıntıyı paylaşmak zorunda değilsin ama seni neden keyifsiz gördüğünü soruyorsa “bir şey yok” deyip geçmek yerine biraz anlat. Bekarsan geçmişte hoşlandığın biri yeniden aklına gelebilir. Özlemek başka, yeniden aynı şeyi istemek başka; mesaj atmadan önce hangisi olduğunu kendine bir sor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendini ait hissettiğin insanlarla bir arada olmak isteyebilirsin. Yengeç’teki Ay arkadaşlıklarını öne çıkarırken gelen bir davet ya da birlikte yapılacak bir plan düşündüğünden daha cazip gelebilir. Yalnız grubun bütün işini üzerine alma. Mekanı sen bul, rezervasyonu sen yap, herkese sen haber ver derken buluşmanın kendisi sana iş gibi gelmesin; biraz da başkaları uğraşsın.

Arkadaşlarla yapılacak bir plan için senden önceden ödeme istenebilir. Bilet ya da rezervasyon alınacaksa kimlerin kesin geleceğini öğrenmeden herkesin parasını kendi kartından verme. Sonra vazgeçenlerin peşinden para istemek zorunda kalırsın.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa arkadaşlarınla onun arasında seçim yapmak zorunda değilsin; istersen iki tarafı aynı planda buluşturabilirsin. Ama sevgilin seninle baş başa kalmak istiyorsa bunu da duymazdan gelme, başka bir zamanınızı ikinize ayırın. Bekarsan arkadaş ortamında daha önce fazla konuşmadığın biriyle bu kez sohbet uzayabilir. İlk izlenimine fazla takılma; biraz konuştukça daha önce fark etmediğin hoş bir tarafını görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, pazar olmasına rağmen aklının bir köşesinde iş olabilir. Yengeç’teki Ay sorumluluklarını hatırlatırken pazartesi başlayacak bir proje, hazırlaman gereken bir sunum ya da senden beklenen bir cevap kafanı kurcalayabilir. Gerçekten hazırlanman gereken bir şey varsa kısa bir süre ayırıp hallet ama bütün pazarını da pazartesiye verme. Kalanına yarın bakarsın.

İşle bağlantılı bir para konuşması da önünde olabilir. Yeni bir görev karşılığında ek ücret verilecekse “sonra bakarız” denmesine razı olma; senden ne beklendiği kadar bunun karşılığında ne alacağını da baştan öğren. Sonradan yanlış anlaşılmasın diye konuşulan rakamı ve şartları bilmen yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa kafanın işle dolu olması sevgiline biraz mesafeli görünmene neden olabilir. Onu kendinden uzaklaştırmak yerine bugün aklının başka yerde olduğunu söyle; böylece sessizliğini yanlış anlamaz. Bekarsan işiyle ilgili ne istediğini bilen, kendi ayakları üzerinde duran biri ilgini çekebilir. Sadece dışarıdan gördüğün haliyle karar verme; sohbet ettikçe birbirinize uyup uymadığınızı görürsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bulunduğun yerden biraz uzaklaşmak, başka bir şey görmek ya da önümüzdeki günler için küçük bir kaçamak planlamak isteyebilirsin. Yengeç Ayı alıştığın düzenin dışına çıkma isteğini artırırken aklında gitmek istediğin bir yer varsa saatlerce seçeneklere bakıp sonunda hiçbir şey yapmamaya çalış. İki üç yere bak, hoşuna gideni kaydet; her ayrıntıyı bir pazar gününde çözmek zorunda değilsin.

Bir gezi düşünüyorsan ulaşım ve konaklamanın toplamını baştan hesapla. İlk gördüğün ucuz bilet cazip gelebilir ama bagaj, transfer ya da tarih değişikliği gibi ayrıntılar sonradan fiyatı yükseltebilir. Ödeme yapmadan önce karşına çıkan son rakama bak, ona göre karar ver.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa birlikte başka bir yere gitmek ya da daha önce görmediğiniz bir yerde vakit geçirmek ikinize de iyi gelebilir. Büyük bir tatil düşünmeyin; yakınlarda günübirlik gidebileceğiniz bir yer bile yeter. Bekarsan gittiğin bir yerde ya da katıldığın bir etkinlikte sohbet ettiğin biri ilgini çekebilir. Bir daha konuşmak istiyorsan bunu belli et; her şeyi tesadüflere bırakmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bazı şeyleri tek başına taşımak istemediğini fark edebilirsin. Ay’ın Yengeç’teki ilerleyişi kime ne kadar güvendiğini düşünmene neden olurken bir süredir içine attığın bir mesele varsa bunu yakın olduğun biriyle paylaşmak isteyebilirsin. Yalnız kime anlattığına dikkat et; seni gerçekten dinleyen biriyle konuşmak başka, sırf merak ettiği için soru soran birine her şeyi anlatmak başka.

Başka biriyle birlikte ödediğin bir masrafı konuşmanız gerekebilir. Ev kirası, ortak alınan bir şey ya da bölüştüğünüz başka bir ödeme arttıysa “bu ay da böyle olsun” deyip geçmeyin; kimin ne kadar vereceğini önceden belirleyin. Hesabı son güne bırakmazsanız gereksiz bir tartışmanın da önüne geçersiniz.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa aranızdaki güven meselesi senin için daha önemli olabilir. Seni rahatsız eden bir davranış varsa suçlayarak başlamak yerine neye takıldığını anlat; böylece konuşma daha baştan tartışmaya dönmez. Bekarsan kolay kolay herkese anlatmadığın bir şeyi biriyle paylaşırken bulabilirsin kendini. Bu yakınlık hoşuna gitse bile bir günde bütün özelini anlatman gerekmiyor; birbirinizi tanıdıkça zaten konuşacak çok şeyiniz olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, karşındaki insanların senden ne beklediğine normalden fazla kafa yorabilirsin. Ay karşıt burcun Yengeç’te ilerlerken sevgilin, yakın arkadaşın ya da birlikte iş yaptığın biri kendi isteğinde ısrar edebilir. Sırf tartışma çıkmasın diye “tamam” deme; sen başka türlü düşünüyorsan söyle. Orta yolu bulmanın en kolay yolu, ikinizin de ne istediğini açıkça bilmek.

Biriyle birlikte vereceğiniz maddi bir karar olabilir. Ortak alınacak pahalı bir eşya ya da ikinizin kullanacağı bir şey için bütçe belirlerken bütün hesabı sen yapma; karşındaki ne kadar ayırabiliyor, onu da sor. İkinizin kullanacağı bir şeyin parasını da tek kişinin vermesi gerekmez.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa senden biraz daha fazla ilgi ya da zaman istediğini anlayabilirsin. Yapacak işlerin varsa hepsini bırakmana gerek yok; ne zaman müsait olacağını söyle ve o zamanı gerçekten ona ayır. Bekarsan sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Sen de merak ediyorsan gereğinden fazla mesafeli durma; konuşmaya devam etmen bile karşındakinin ne düşündüğünü anlamasına yeter. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftaya başlamadan önce bazı şeyleri düzene sokmak isteyebilirsin. Yengeç Ayı günlük alışkanlıklarına dikkatini çekerken masandaki dağınıklık, biriken çamaşırlar ya da pazartesi sabahı lazım olacak bir şey gözüne çarpabilir. Hepsine birden girişme; yarın sabah seni uğraştıracak olanı hallet, gerisini zamana yay. Pazar gününü temizlik maratonuna çevirmeye hiç gerek yok.

Yeni haftada her gün yapacağın küçük harcamaları da kabaca hesaplayabilirsin. Öğle yemeği, ulaşım ya da iş arasında aldığın kahve gibi şeyler için ne kadar ayıracağını bilirsen hafta ortasında hesabına bakıp “bu para nereye gitti?” diye şaşırmazsın. Her kuruşu hesaplamana gerek yok, kabaca bir sınır belirlemen yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa sevgilinle günlük hayatın küçük işlerini paylaşmak aranızdaki yakınlığı artırabilir. Biriniz yemekle ilgilenirken diğeriniz başka bir işi halledebilir; sonra kalan zamanı birlikte geçirirsiniz. Bekarsan sık gittiğin bir yerde gördüğün biriyle konuşmak için bir fırsat çıkabilir. Büyük bir giriş yapmana gerek yok; selam verip iki laf etmek gayet yeterli bir başlangıç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, keyif aldığın şeylere biraz daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken duygusal ihtiyaçlarını ikinci plana atmamak önemli olabilir; sevdiğin bir uğraşa dönmek, bir şeyler hazırlamak ya da canının çektiği bir yere gitmek modunu değiştirebilir. “Önce bütün işler bitsin” diye beklersen sıra sana hiç gelmeyebilir. Birkaç saatini gönül rahatlığıyla kendine ayır.

Hobin ya da yapmak istediğin keyifli bir plan için para harcayabilirsin. Kendine bir şey almak istiyorsan bütçende bunun karşılığı olsun; o an çok hoşuna gitti diye düşündüğünden fazlasını ödeme. Sonradan hesabına bakıp pişman olacağın bir alışveriş bütün keyfini kaçırmasın.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa daha sıcak, ilgili ve birlikte bir şeyler yapmaya hevesli olabilirsin. İkinizin de isteyeceği bir şey bulun; biri eğlenirken diğeri sıkılmasın. Bekarsan seni güldüren ve yanında rahat olduğun biriyle arandaki yakınlık artabilir. Sürekli “Acaba benden hoşlanıyor mu?” diye düşünmek yerine davranışlarına bak; seni görmek ve seninle konuşmak için o da fırsat yaratıyorsa bunu zaten anlarsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın