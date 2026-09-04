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Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 5 Eylül Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 5 Eylül Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, güne hızlı başlayabilirsin. Telefon bir yandan çalarken mesajlar diğer yandan gelebilir, üstüne kısa bir görüşme ya da son dakika işi eklenebilir. Ay 17.30’a kadar İkizler’de olduğu için zihnin de bu tempoya ayak uyduruyor ama her mesaja o dakika cevap vermeye çalışma. Özellikle işte senden hemen karar vermeni isteyen biri olursa önce ne istediğini tam olarak dinle. Ay Yengeç’e geçince bütün bu hareketlilikten sıkılıp eve dönmek, aileni görmek ya da kendi köşende kalmak isteyebilirsin. Bence geceyi fazla doldurma; bugün evde olmak daha cazip gelebilir.

Maddi konularda ev için alınması gereken bir şey konuşulabilir. “Lazım olur” diye hemen sipariş vermek yerine önce evde ne var ne yok bir bak; belki benzeri zaten vardır. Acelesi yoksa paran şimdilik cebinde kalsın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bütün gün insanlarla konuşup durduktan sonra partnerinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Öyle büyük bir plan yapmanıza gerek yok; birlikte yemek yiyip gününüzü anlatmanız bile yeter. Bekar bir Koç burcu isen, gün içinde başlayan bir konuşma ilerleyen saatlerde daha samimi olabilir. Karşındaki hoşuna gittiyse sürekli “ne yazsam?” diye düşünme, içinden geldiği gibi konuş. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aklın önce işinin sana ne kazandırdığına gidebilir. Fazladan üstlendiğin görevler varsa bunların karşılığını alıp almadığını düşünmen çok normal. Ay İkizler’deyken para ve iş üzerine konuşmak da kolaylaşıyor; ücretini konuşman gerekiyorsa lafı dolandırmana gerek yok. 17.30’dan sonra ise yakın çevrenden biri seni arayabilir. Kardeşin, kuzenin ya da sık görüştüğün bir arkadaşın senden fikir isterse dinle tabii ama bütün vaktini de başkasının derdini çözmeye verme.

Maddi konularda bir hizmet için ödediğin fiyatı sorgulayabilirsin. Kuaför, bakım ya da düzenli gittiğin başka bir yerde ücret değişmişse ödeme yapmadan önce yeni fiyatı sor. Kasada öğrenmek yerine baştan bilmek daha rahat.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle gün içinde yarım bıraktığınız bir konuyu daha sonra tekrar açabilirsiniz. İçine atıp onun anlamasını bekleme; neye takıldığını kendi cümlelerinle anlat. Bekar bir Boğa burcu isen, yakın çevrenden tanıdığın biri sana karşı alıştığından daha ilgili davranabilir. Şimdiden “buradan bir ilişki çıkar mı?” diye düşünme; önce birbirinizi tanıyın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay 17.30’a kadar senin burcunda ve belli ki seni pek yerinde oturtmayacak. Görüşmeler, telefonlar, cevap bekleyen mesajlar derken günün nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Bir de herkes senden aynı anda bir şey isterse şaşırma. Yalnız burada küçük bir fren lazım: her işi bugün bitirmeye kalkma. Ay Yengeç’e geçtikten sonra hızın düşebilir ve bu kadar koşturmanın sana ne kazandırdığını düşünmeye başlayabilirsin. Günün sonunda oturup kendi hesabına bakmak hiç fena fikir değil.

Maddi konularda cebindeki parayı önümüzdeki birkaç güne nasıl dağıtacağını hesaplayabilirsin. Hafta sonu için planın varsa eğlenceye ayıracağın tutarı baştan belirle. İlk gün fazla harcayıp sonraki günlerde kendini sıkıştırma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, gün boyu koşturduktan sonra partnerinin yanında fazla konuşmadan da rahat edebilirsin. Her buluşmanın bir programı olmak zorunda değil; yan yana oturup kendi halinizde vakit geçirmek de güzel. Bekar bir İkizler burcu isen, bugün tanıştığın biri eve döndüğünde tekrar aklına gelebilir. Onu merak ediyorsan konuşmak için türlü türlü bahane üretme; basit bir mesaj yeter. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde biraz kendi halinde kalmak isteyebilirsin. Etrafında konuşmalar dönse de senin aklın bitirmen gereken bir işte ya da hazırlanman gereken bir görüşmede olabilir. Mümkünse bu saatleri çok bölmeden çalış; böylece sonrasında kafan rahat eder. Saat 17.30’da Ay senin burcuna geçiyor ve o noktadan sonra söz biraz sende. Canın eve gitmek istiyorsa git, dışarı çıkmak istiyorsan çık. Başkalarının programına uymak için kendi istediğini ikinci plana atma.

Maddi konularda uzun zamandır kullandığın kişisel bir eşyanı yenilemek isteyebilirsin. Eskisi hala işini görüyorsa sırf yenisini beğendin diye değiştirmek zorunda değilsin. Birkaç gün düşünüp öyle karar ver.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin sana daha fazla zaman ayırmasını bekleyebilirsin. Bunu belli etmesini beklemek yerine “bugün seni görmek istiyorum” demek işi kolaylaştırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni bir süredir merak eden biri sonunda konuşmak için bir bahane bulabilir. Sen de merak ediyorsan sorularını sor; bütün işi ona bırakma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün etrafında insan eksik olmayabilir. Ekipten biri fikir sorabilir, arkadaşlarından mesajlar gelebilir ya da önümüzdeki günler için plan yapılabilir. Herkes konuşunca bütün önerileri aynı anda değerlendirmeye çalışma; bazılarını şimdilik bir kenara bırakabilirsin. Ay Yengeç’e geçtikten sonra kalabalık fazla gelmeye başlayabilir. Canın eve dönüp kendi başına kalmak istiyorsa bir programı iptal etmek dünyanın sonu değil. Bir gece de kimseye yetişme.

Maddi konularda arkadaşlarınla çıktığında hesabın düşündüğünden fazla gelmemesi için sipariş verirken fiyatlara bir göz at. Herkes bir şey söylüyor diye masaya gelen her şeye ortak olmak zorunda değilsin. Kendi harcadığını bilmen yeter.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerine anlatmak istediğin ama başkalarının yanında açmak istemediğin bir konu olabilir. Eve döndüğünüzde ikiniz baş başayken konuşmak daha rahat olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, uzun zamandır tanıdığın birinin sana karşı davranışlarında küçük bir değişiklik sezebilirsin. Tek bir hareketten hikaye yazma ama aynı ilgiyi birkaç kez görürsen onu da yok sayma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş tarafında hareketli bir gün seni bekliyor. Telefonlar, toplantılar, yöneticinden gelen bir soru derken kendi işine sıra gelmesi biraz zaman alabilir. Duyduğun her şeyi aynı dakika çözmeye çalışma; önce hangisinin acil olduğuna bak. Ay Yengeç’e geçince iş havasından çıkıp arkadaşlarına karışmak isteyebilirsin. Güzel de olur; yeter ki masadan kalktıktan sonra iş mesajlarına dönüp durma.

Maddi konularda arkadaş grubunda önümüzdeki günler için yapılan bir planın bütçesi konuşulabilir. Mekan ya da etkinlik henüz belli değilse ne kadar harcamak istediğini baştan söyle. Sonradan sırf plan yapılmış diye istemediğin bir tutarı ödemek zorunda kalma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, arkadaşlarından gelen bir davete partnerinle birlikte katılabilirsiniz. Gün boyunca iş konuştuysan bu kez konuyu değiştirmeye çalış; ikinizin de kafası dağılsın. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaşlarından biri seni daha önce tanışmadığın biriyle tanıştırabilir. İlk beş dakikada karar vermek yerine sohbetin nasıl aktığına bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sabah saatlerinde beklediğin bir eğitim sonucu, randevu tarihi ya da resmi bir başvuruyla ilgili haber alabilirsin. Gelen bilgi programını etkiliyorsa önce ayrıntıları öğren; tek bir mesaja bakıp bütün planını değiştirme. Ay 17.30’da Yengeç’e geçtiğinde ise aklın işe kayabilir. Önümüzdeki hafta senden beklenenleri düşünmeye başlayabilirsin ama burada küçük bir hatırlatma var: iyi görünmek uğruna herkesin işini üstüne alma. Kendi sorumluluğun zaten yeter.

Maddi konularda iş yerinde katılman beklenen bir yemek, toplantı ya da organizasyon için cebinden ödeme yapman istenebilir. Şirketin karşılayıp karşılamadığını baştan sor. Sonradan geri almakla uğraşmak yerine bunu önceden öğrenmek daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, işle ilgili aldığın önemli bir haberi partnerinle paylaşabilirsin. Onun fikrini dinle ama karar verirken kendi şartlarını da hesaba kat. Bekar bir Terazi burcu isen, gün içinde yaptığın bir görüşmede tanıştığın biri aklına takılabilir. İlk izlenim güzel olsa bile hemen sonuç çıkarmak yerine bir sonraki konuşmayı bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün önünde biraz evrak işi olabilir. Bir sözleşmeye bakman, eksik kalan belgeyi göndermen ya da gerekli bir telefon görüşmesini yapman gerekebilir. Böyle işlerde insan “sonra yaparım” diyor ama bence masanda bekletme; hallet ve akşamına taşıma. Ay Yengeç’e geçtiğinde kafanı başka şeylere vermek isteyebilirsin. Uzun zamandır merak ettiğin bir konu hakkında okumak, yeni bir yere gitmek ya da hafta sonunu her zamankinden farklı geçirmek sana daha cazip gelebilir.

Maddi konularda internetten yurt dışından almak istediğin bir ürün varsa yalnızca etiket fiyatına bakma. Kargo ve sonradan çıkabilecek ek ücretleri de kontrol et. Ucuz diye başladığın alışveriş düşündüğünden pahalıya gelmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz bir yeri sonunda görmek için tarih belirleyebilirsiniz. Planı sürekli sonraya atmak yerine ikinize de uyan günü seçin. Bekar bir Akrep burcu isen, katıldığın bir etkinlikte ya da yeni girdiğin bir ortamda biriyle güzel bir iletişim kurabilirsin. Farklı düşünmeniz sohbeti bozmak zorunda değil; aksine konuşacak daha çok şeyiniz olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün karşında sürekli birileri olabilir. Müşteriyle konuş, çalışma arkadaşına cevap ver, birinin senden ne istediğini öğren derken kendi programın geri planda kalabilir. Her söylenene anında “tamam” deme; önce senden ne kadar zaman isteyeceğine bak. Ay Yengeç’e geçtikten sonra gün içinde geçiştirdiğin daha kişisel bir mesele aklına gelebilir. Üzerini örtmek yerine ne yapabileceğine bak; düşündüğün kadar karmaşık olmayabilir.

Maddi konularda garanti süresi dolmak üzere olan pahalı bir eşyan varsa belgesini bulup şartlarına bakabilirsin. Küçük bir sorun başlamışsa sürenin geçmesini bekleme; ücretsiz kontrol ya da değişim hakkın varken kullan.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ikinizi ilgilendiren bir gelecek planı hakkında konuşabilirsiniz. Her şeyi bir oturuşta çözmeye çalışmayın; önce ikinizin de ne istediğini söylemesi yeter. Bekar bir Yay burcu isen, yeni konuşmaya başladığın biri sana merak ettiği şeyleri doğrudan sorabilir. Konuşmak istemediğin bir konu olursa bunu söylemekten çekinme; birbirinizi tanımak için acele etmeniz gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, masaya oturduğunda önünde küçük küçük bir sürü iş bulabilirsin. Biri arar, diğeri mesaj atar, tam bir şeye başlarken başka bir görev gelir… Böyle giderse bütün gün çalışıp hiçbir şey bitirmemiş gibi hissedebilirsin. O yüzden kendine üç önemli iş seç ve önce onları hallet. Ay Yengeç’e geçince gözün işten uzaklaşıp hayatındaki insanlara dönebilir. Seni görmek isteyen biri varsa bu kez “başka zaman” demeden önce düşün; belki o görüşmeye senin de ihtiyacın vardır.

Maddi konularda market ya da ev alışverişine çıkacaksan liste yapmak bugün işini kolaylaştırabilir. Yorgunken raflarda dolaşınca insanın gözüne her şey gerekli görünüyor. Eve dönünce “bunu niye aldım?” dememek için listeye sadık kal.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerin gün içinde sana bir şey anlatmaya çalışmış ama sen işten fırsat bulamamış olabilirsin. Eve geçtiğinde telefonu bir süre uzağa koy ve bu kez onu dinle. Bekar bir Oğlak burcu isen, senden hoşlandığını belli eden biri varsa fazla mesafeli davranıp karşı tarafı şaşırtma. Sen de onu merak ediyorsan konuşmaya devam et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, güne sevdiğin bir işle başlamak isteyebilirsin. Aklında bir fikir varsa arkadaşına anlatmak, yaptığın bir şeyi göstermek ya da hobinle uğraşmak keyfini yerine getirebilir. Fakat Ay Yengeç’e geçtiğinde hafta sonuna bırakmak istemediğin bazı işler önüne çıkabilir. Hepsini aynı anda bitirmeye kalkma; en acil olanı hallet, diğerleri bir gün daha bekleyebilir.

Maddi konularda hobin için almak istediğin yeni bir malzeme varsa önce elindekilere bak. Aynısından ya da benzerinden zaten varsa yenisini almak yerine onu kullan. Yeni bir şey almak bazen işe başlamaktan daha eğlenceli geliyor ama cüzdanın bu oyuna gelmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle önceden yaptığınız plan günlük bir iş yüzünden değişebilir. Bütün günü iptal etmek yerine işi birlikte halledip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, hoşlandığın biriyle esprili başlayan konuşma gün boyunca sürebilir. Yalnız bütün iletişimi sen yürütme; biraz da onun seni arayıp sormasına fırsat ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, güne evden gelen bir telefon ya da aile içinde konuşulan bir meseleyle başlayabilirsin. İşte olsan bile arada “ne oldu acaba?” diye telefona bakman mümkün. Yapabileceğin bir şey varsa yap ama herkesin işini tek başına çözmeye kalkma. Ay 17.30’da Yengeç’e geçtiğinde ise sorumluluklardan biraz uzaklaşıp keyif aldığın şeylere dönmek isteyebilirsin. Akşamı yine yapılacaklarla doldurma; sevdiğin bir şey için de vakit ayır.

Maddi konularda aile içinde kutlanacak bir doğum günü ya da özel gün için hediye bakman gerekebilir. Güzel bir şey almak için bütçeni aşmana gerek yok; karşındaki insanı düşünerek seçilmiş küçük bir hediye de yeter.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz keyifli bir planı bugün yapabilirsiniz. Her şeyi kusursuz hale getirmeye çalışmayın; ikinizin de hoşuna giden bir şey seçmeniz yeter. Bekar bir Balık burcu isen, seni güldüren ve yanında rahat davrandığın biriyle arandaki flört daha belirgin olabilir. Sen de hoşlanıyorsan soğuk davranmaya çalışma; sıcak ve doğal bir iletişim zaten yeterince şey anlatır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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