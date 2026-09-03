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Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 4 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 4 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 4 Eylül Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Son Dördün iletişimle ilgili konuları öne çıkarıyor ve uzayan bir konuşmayı toparlaman gerekebilir. İş hayatında bekleyen bir teklife cevap verebilir, sonuç alamadığın bir görüşmeyi sonlandırabilir ya da sürekli yazıştığın halde ilerlemeyen bir işle uğraşmayı bırakabilirsin. Sabah saatlerinde önemli mesajlarını kontrol etmen iyi olur; gözünden kaçan bir cevap günün programını değiştirebilir.

Maddi konularda beklediğin bir ödeme hakkında haber alabilir ya da yeni bir iş teklifi duyabilirsin. Teklif varsa ücretini ve çalışma şartlarını öğrenmeden kabul etmemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, yarım kalan bir konuşmayı uzatmadan tamamlaman ikinizi de rahatlatabilir. Bekar bir Koç burcu isen, birkaç kişiyle aynı anda yazışmak yerine en çok merak ettiğin kişiyle konuşmaya ağırlık verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Son Dördün işinden aldığın karşılığı düşünmene neden olabilir. Fazladan yaptığın bir görev için ücret almıyorsan, zamanını çok alan bir iş beklediğin kazancı getirmiyorsa ya da sürekli başkasının sorumluluğunu üstleniyorsan bunu değiştirmek isteyebilirsin. Alıştığın çalışma düzenini sürdürmek yerine emeğinin karşılığını alıp almadığına bakmalısın.

Maddi konularda banka hesabını ya da kredi kartı ekstresini incelerken gereksiz bir harcama gözüne çarpabilir. Kullanmadığın bir hizmete para ödüyorsan iptal etmek aylık giderini azaltabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, planları hep sen yapıyor ya da iletişimi sürekli sen sürdürüyorsan bunun seni yormaya başladığını söyleyebilirsin. Bekar bir Boğa burcu isen, yalnızca sen yazdığında konuşan biri için daha fazla uğraşmak istemeyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve son günlerde kafanı meşgul eden bir mesele hakkında karar vermen kolaylaşabilir. Aynı anda çok fazla işle uğraşıyorsan bazılarını sonraya bırakmak zorunda kalabilirsin. Özellikle sonuç vermeyen bir proje ya da sürekli değişen bir çalışma planı zamanını gereğinden fazla alıyorsa başka işlere öncelik vermelisin.

Maddi konularda sana sunulan bir işin ücreti ilk anda cazip gelebilir, ancak çalışma saatleri ya da senden beklenen görevler fikrini değiştirebilir. Sadece alacağın paraya değil, karşılığında ne kadar zaman harcayacağına da bakmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kafana takılan bir meseleyi partnerinle açıkça konuşabilirsin. Bekar bir İkizler burcu isen, çok kişiyle yazışmak yerine sohbetinden en çok hoşlandığın kişiyi biraz daha tanımak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Son Dördün bir süredir tek başına uğraştığın bir işi artık paylaşman gerektiğini gösterebilir. İş yerinde başkasının yetiştiremediği görevleri sürekli sen tamamlıyorsan ya da senden beklenenden fazlasını üstleniyorsan yardım istemekten çekinmemelisin. Mars hala burcunda ilerlerken bütün işleri kendin halletmeye çalışmak günün sonunda seni gereksiz yere yorabilir.

Maddi konularda yaklaşan bir borç ya da yüksek bir fatura kafanı kurcalıyorsa ödeme tarihlerini tekrar kontrol etmelisin. Taksitlendirme ya da ödeme tarihini değiştirme imkanı varsa bütçeni zorlamadan çözebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bir süredir söylemediğin bir şey varsa partnerinin anlamasını beklemek yerine kendin anlatmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişten birini hala özleyip özlemediğini düşünürken kişiyi mi yoksa o dönemi mi özlediğini ayırt edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Son Dördün ekip çalışmalarını ve gelecek planlarını yeniden düşünmene neden olabilir. Sürekli toplantı yapılan ancak ilerlemeyen bir proje varsa zamanını başka bir işe ayırmak isteyebilirsin. Bir ekip içinde bütün sorumluluğun birkaç kişinin üzerinde kaldığını görüyorsan görev dağılımının değişmesi gerektiğini söylemelisin.

Maddi konularda bir arkadaşın sana ek iş önerebilir ya da seni iş verebilecek biriyle tanıştırabilir. Ne kadar kazanacağını ve senden ne beklendiğini öğrenmeden sırf tanıdık aracılığıyla geldiği için teklifi kabul etmemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, arkadaşlarla yapılan planların ikinize baş başa kalacak zaman bırakmadığını fark edebilirsiniz. Bekar bir Aslan burcu isen, arkadaş olarak gördüğün birinin sana son zamanlarda farklı davranması kafanı karıştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Son Dördün iş hayatındaki sorumluluklarını gözden geçirmeni sağlayabilir. Sürekli sana verilen ancak asıl görevin olmayan işler varsa bunları konuşmanın zamanı gelebilir. Güneş hala burcunda ilerlerken her görevi kabul etmek yerine hangi işlerden senin sorumlu olduğunu açıkça belirtmen önemli.

Maddi konularda beklediğin maaş, prim ya da yaptığın bir işin ücreti hakkında haber gelebilir. Söylenen tutar beklediğinden düşükse nedenini sormalı ve varsa eksik hesaplanan kısmı belirtmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iş nedeniyle birkaç kez ertelediğin bir plan varsa bu kez sözünü tutmaya çalışmalısın. Bekar bir Başak burcu isen, iş çevrenden biri sana daha sık yazıyor ya da seninle baş başa konuşmak için fırsat yaratıyorsa ilgisinin arkadaşlıktan öte olup olmadığını gözlemleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Son Dördün eğitim, seyahat ya da başka bir şehirle bağlantılı planlarını tekrar gözden geçirmeni gerektirebilir. Başvurmayı düşündüğün bir kursun tarihi sana uymayabilir, planladığın yolculuk değişebilir ya da başka şehirdeki bir iş için şartları tekrar hesaplaman gerekebilir. Venüs hala burcunda ilerlerken çevrendekilerin fikrinden önce bu planın sana uyup uymadığına bakmalısın.

Maddi konularda kurs ücreti, uçak bileti, konaklama ya da başvuru masrafı beklediğinden yüksek çıkabilir. Toplam maliyeti hesapladıktan sonra rezervasyon ya da kayıt yaptırman daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, birlikte düşündüğünüz bir seyahat ya da etkinlik için tarih belirleyebilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu isen, senden farklı şeylerle ilgilenen biriyle sohbet etmek hoşuna gidebilir; ortak noktanız olup olmadığını konuşmaya devam ettikçe görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Son Dördün sözleşmeler, borçlar ve başkalarıyla bölüştüğün ödemeleri gündeme getirebilir. İş hayatında imzalaman gereken bir belge varsa ücret, teslim tarihi ve senden beklenen görevleri bir kez daha okumalısın. Özellikle sonradan ek masraf çıkarabilecek bir madde görürsen imzalamadan önce açıklama istemelisin.

Maddi konularda kredi taksiti, kira, kredi kartı borcu ya da başka biriyle birlikte yaptığın bir alışveriş için ödeme günü yaklaşabilir. Kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak sonradan çıkabilecek tartışmayı önleyebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, para ya da sorumluluk konusunda anlaşamadığınız bir mesele varsa rakamlar ve görevler üzerinden konuşmak tartışmayı azaltabilir. Bekar bir Akrep burcu isen, kısa sürede sana çok özel şeyler anlatan birinin söyledikleri kadar sonraki davranışlarına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Son Dördün iş birliklerini ve bire bir görüşmeleri öne çıkarıyor. Bir müşteriyle teslim tarihi, bir ortakla görev dağılımı ya da birlikte çalıştığın biriyle sorumluluklar konusunda anlaşmanız gerekebilir. Konuşmanın sonunda kimin ne yapacağını açıkça belirlemek ileride çıkabilecek karışıklıkları azaltır.

Maddi konularda müşteriye verdiğin fiyat, alacağın ücret ya da ödemenin hangi tarihte yapılacağı kesinleşebilir. Konuştuğunuz şartları mesaj ya da e-posta üzerinden yazılı olarak saklamalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin senden beklediği bir şey varsa hemen cevap vermek yerine önce yapıp yapamayacağını düşünmelisin. Bekar bir Yay burcu isen, sana ilgisini açıkça gösteren birini biraz daha tanımadan söz vermek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Son Dördün günlük işlerinin gereğinden fazla arttığını gösterebilir. E-postalar, toplantılar ve küçük görevler bütün gününü dolduruyorsa hangisinin acil olduğunu belirleyip sıraya koymalısın. Başkasının yapabileceği bir işi devretmek sana asıl sorumlulukların için zaman bırakabilir.

Maddi konularda kullanmadığın bir dijital üyelik, sık verdiğin yemek siparişleri ya da fark etmeden tekrarladığın küçük alışverişler dikkatini çekebilir. Bunlardan birini azaltmak bile aylık harcamanı aşağı çekebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ev işleri ya da ortak sorumluluklar sürekli aynı kişinin üzerinde kalıyorsa görevleri yeniden bölüşebilirsiniz. Bekar bir Oğlak burcu isen, sık gördüğün biriyle sohbetiniz son günlerde uzuyorsa iletişimin nasıl ilerlediğini biraz daha izleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Son Dördün yarım bıraktığın yaratıcı bir işi tekrar önüne getirebilir. Başladığın ancak bitiremediğin bir tasarım, içerik, sunum ya da kişisel proje varsa tamamlamak için ne kadar zaman gerektiğini hesaplamalısın. Artık yapmak istemediğin bir projeyi sürekli listende tutmak yerine rafa kaldırman da mümkün.

Maddi konularda fotoğraf, tasarım, el işi, içerik üretimi ya da başka bir hobin için ücret teklif eden biri çıkabilir. Önce küçük bir iş alıp harcadığın zamana karşı aldığın paranın buna değip değmediğine bakmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, son günlerde size iyi gelen bir etkinliği tekrar yapmak ilişkinizin havasını değiştirebilir. Bekar bir Kova burcu isen, seni güldüren biriyle konuşmaya devam ettikçe ona sadece arkadaşça mı yoksa romantik bir ilgiyle mi yaklaştığını anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Son Dördün ev ve aileyle ilgili işleri öne çıkarabilir. Evden çalışıyorsan telefon, televizyon ya da evdeki hareketlilik işine odaklanmanı zorlaştırabilir; çalışma saatlerinde bunları azaltman gerekebilir. Dışarıda çalışıyorsan mesai bittikten sonra işle ilgili mesajlara sürekli dönmemek akşamını daha rahat geçirmeni sağlayabilir.

Maddi konularda bozulan bir eşya, yapılması gereken tamirat ya da yüksek gelen bir fatura bütçeni etkileyebilir. Hepsini aynı anda karşılamak zorunda değilsen önce acil olan masrafı halletmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ev ya da aileyle ilgili bir karar alırken partnerinin fikrini de dinlemen gerekebilir. Bekar bir Balık burcu isen, yanında rahat hissettiğin bir kişiyi arkadaş olarak mı gördüğünü yoksa ondan hoşlanmaya mı başladığını zamanla anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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