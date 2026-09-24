İnkaya Mağarası'ndaki 86 Bin Yıllık Gizem Toprağın DNA'sında
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Çanakkale'deki İnkaya Mağarası, 86 bin yıl öncesine uzanan geçmişi ve 43 bine yakın taş aletiyle Türkiye'nin en önemli Paleolitik Çağ alanlarından biri. Fakat 10 yıldır süren kazılarda bugüne kadar tek bir organik kalıntı bile bulunamadı. Bilim insanları ise şimdi bu gizemi toprağın DNA'sında arayacak.
İşte detaylar.
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86 Bin Yıllık İnkaya Mağarası Neden Bu Kadar Önemli?
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Bilim İnsanları Şimdi Cevabı Toprağın DNA'sında Arayacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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