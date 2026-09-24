İnkaya Mağarası'ndaki 86 Bin Yıllık Gizem Toprağın DNA'sında

Organik kalıntı bulunamaması, araştırmacıları alternatif bir yönteme yöneltti: Çevresel DNA, yani e-DNA analizi. Bu yöntemde, mağaranın farklı noktalarından alınan toprak örneklerindeki DNA izleri incelenerek, gözle görülür hiçbir kalıntı olmasa bile geçmişte o ortamda bulunmuş bitki, hayvan ve mikroorganizmaların izi sürülebiliyor.

Çalışma, Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı ve Agrigenomics Hub iş birliğiyle yürütülecek. Amaç, mağaranın 86 bin yıl önceki ekosistemini yeniden kurmak ve insan varlığının bölgedeki flora, fauna ve mikrobiyolojiyi nasıl etkilediğini ortaya koymak.

İnkaya Mağarası'ndaki Çalışmalar Nasıl Yürütülüyor?

İnkaya Mağarası kazısı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Truva Bakır Madenciliği A.Ş.'nin desteğiyle sürdürülüyor. Kazı ekibi, önümüzdeki sezonlarda mağarada iskelet kalıntılarına ulaşmayı ve bulunan taş aletler üzerinden Paleolitik Çağ insanının davranışlarını, beslenme alışkanlıklarını ve mağarayı nasıl kullandığını daha net biçimde ortaya koymayı hedefliyor.