1.600 Yıllık Roma Hazinesinden Çıktı: 17 Sikke İzmit'te Basılmış

Peki İzmit'te basılan altın sikkeler, Roma İmparatorluğu'nun batısındaki Lüksemburg'a nasıl ulaştı?

Araştırmacıların öne sürdüğü teorilerden biri, İmparator I. Valentinianus ile ilgili. Valentinianus, M.S. 364 yılında bugünkü İznik'te (antik Nikaia) asker ve devlet erkanı tarafından imparator ilan edilmiş, ardından batıya doğru ilerleyerek önce Konstantinopolis'e, sonra da imparatorluğun batı kanadını yöneteceği Milano'ya yerleşmişti.

Nikomedia sikkelerinin basım tarihi bu döneme denk düşüyor; bu da sikkelerin, imparatorun batıya hareketiyle veya askerlerine yapılan ödemelerle birlikte yol almış olabileceğine işaret ediyor.

Hazinede yer alan Antakya basımı sikkelerin de benzer şekilde, Roma ordusunun maaş ödemeleri yoluyla batıya taşınmış olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, define sahibinin bölgede herhangi bir savaş ya da kriz izine rastlanmamasına rağmen sikkeleri neden geri alamadığının hâlâ tam olarak çözülemediğini belirtiyor.

Altın Sikkelerde Başka Bir Gizem Daha Var

İncelemelerde bazı sikkelerde farklı metal tabakalarının birleştiğini düşündüren yapılar ve metal bileşiminde olağandışı özellikler görüldü. Araştırmacılar, bu bulguların sikkelerin nasıl üretildiğine dair yeni bilgiler sağlayıp sağlamayacağını anlamak için daha ileri metalurjik analizler yapmayı planlıyor.