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1.600 Yıllık Roma Hazinesinden Çıktı: 17 Sikke İzmit'te Basılmış

1.600 Yıllık Roma Hazinesinden Çıktı: 17 Sikke İzmit'te Basılmış

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 13:00
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Lüksemburg'un Holzthum köyünde yaklaşık 1600 yıllık bir Roma hazinesi bulunmuştu. 308 bin 600 euro değerindeki hazinede 141 altın sikke yer alıyordu. Sikkeler üzerinde yapılan yeni inceleme ise dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. 141 sikkeden 17'sinin bugün İzmit'in bulunduğu antik Nikomedia kentinde basıldığı belirlendi. Peki bu sikkeler, Anadolu'dan Lüksemburg'a nasıl ulaştı?

İşte detaylar. 

Kaynak

Görseller: National Institute for Archaeological Research (INRA)

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141 Altın Sikke Toprağın Altından Çıktı

141 Altın Sikke Toprağın Altından Çıktı

Hazinenin öyküsü 2019 yılında, Lüksemburg'un kuzeyindeki Holzthum köyünde amatör metal dedektörü kullanıcılarının birkaç sikke bulmasıyla başladı. Lüksemburg Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRA), 2020-2024 yılları arasında bölgede resmi kazılar yürüttü. Alanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatla dolu olması nedeniyle çalışmalar Ordu Mayın Temizleme Servisi gözetiminde tamamlandı. 

Kazılarda, küçük bir Roma kalesi (burgus) kalıntılarının yanında, 4. ve 5. yüzyıllara ait 141 adet altın solidus sikke ortaya çıktı. Dokuz farklı Roma imparatorunu tasvir eden sikkelerin toplam değeri 308.600 euroyu buluyor; aralarında kısa süreliğine hüküm süren ve meşru kabul edilmeyen İmparator Eugenius'a ait, günümüzde son derece nadir bulunan örnekler de var.

Detaylar Haberimizde Yer Alıyor👇

Sikkelerin 17'si İzmit'te Basılmış

Sikkelerin 17'si İzmit'te Basılmış

Hazine üzerinde yapılan numismatik incelemeler, 141 sikkenin dokuz farklı Roma darphanesinde basıldığını ortaya koydu: Trier, Roma, Milano, Arles, Sirmium (bugünkü Sırbistan-Mitrovica), Konstantinopolis, Antakya ve Aquileia. 

Bunların arasında en dikkat çekici olanı ise 17 sikkenin, bugün Kocaeli sınırları içinde yer alan antik Nikomedia kentinde, yani İzmit'te basılmış olması. 

M.S. 364-367 yılları arasına tarihlenen bu sikkeler, Nikomedia'nın dönemin en önemli Roma darphanelerinden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Araştırmacılara göre, tek bir hazinede bu kadar yoğun Nikomedia sikkesi bulunması, benzer Roma definelerinde pek rastlanan bir durum değil.

Anadolu'dan Lüksemburg'a Uzanan Yol

Anadolu'dan Lüksemburg'a Uzanan Yol

Peki İzmit'te basılan altın sikkeler, Roma İmparatorluğu'nun batısındaki Lüksemburg'a nasıl ulaştı?

Araştırmacıların öne sürdüğü teorilerden biri, İmparator I. Valentinianus ile ilgili. Valentinianus, M.S. 364 yılında bugünkü İznik'te (antik Nikaia) asker ve devlet erkanı tarafından imparator ilan edilmiş, ardından batıya doğru ilerleyerek önce Konstantinopolis'e, sonra da imparatorluğun batı kanadını yöneteceği Milano'ya yerleşmişti. 

Nikomedia sikkelerinin basım tarihi bu döneme denk düşüyor; bu da sikkelerin, imparatorun batıya hareketiyle veya askerlerine yapılan ödemelerle birlikte yol almış olabileceğine işaret ediyor. 

Hazinede yer alan Antakya basımı sikkelerin de benzer şekilde, Roma ordusunun maaş ödemeleri yoluyla batıya taşınmış olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, define sahibinin bölgede herhangi bir savaş ya da kriz izine rastlanmamasına rağmen sikkeleri neden geri alamadığının hâlâ tam olarak çözülemediğini belirtiyor.

Altın Sikkelerde Başka Bir Gizem Daha Var

İncelemelerde bazı sikkelerde farklı metal tabakalarının birleştiğini düşündüren yapılar ve metal bileşiminde olağandışı özellikler görüldü. Araştırmacılar, bu bulguların sikkelerin nasıl üretildiğine dair yeni bilgiler sağlayıp sağlamayacağını anlamak için daha ileri metalurjik analizler yapmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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