1.600 Yıllık Roma Hazinesinden Çıktı: 17 Sikke İzmit'te Basılmış
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Lüksemburg'un Holzthum köyünde yaklaşık 1600 yıllık bir Roma hazinesi bulunmuştu. 308 bin 600 euro değerindeki hazinede 141 altın sikke yer alıyordu. Sikkeler üzerinde yapılan yeni inceleme ise dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. 141 sikkeden 17'sinin bugün İzmit'in bulunduğu antik Nikomedia kentinde basıldığı belirlendi. Peki bu sikkeler, Anadolu'dan Lüksemburg'a nasıl ulaştı?
İşte detaylar.
Görseller: National Institute for Archaeological Research (INRA)
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141 Altın Sikke Toprağın Altından Çıktı
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Sikkelerin 17'si İzmit'te Basılmış
Anadolu'dan Lüksemburg'a Uzanan Yol
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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