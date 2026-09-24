Kilosu 3-4 Liraya Düşen Ton Eriği Tatlıya Dönüştü: Üreticiler Kışa Böyle Hazırlanıyor

Erik hasadının son haftalarında Bursa'daki üreticilerin yüzü gülmüyor. Bahçede kilogramı 3-4 liraya kadar düşen ton eriği için tüccar ya hiç kapıya gelmiyor ya da üreticinin emeğini karşılamayan fiyatlar teklif ediyor. Toplama ve taşıma masrafları da hesaba katıldığında bu rakam, bir sezon boyunca bahçeye bakan çiftçi için neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor.

Elinde kalan ürünü çürümeye bırakmak istemeyen üreticiler, Anadolu mutfağının bilinen yöntemlerine yöneldi. Eriklerin bir kısmı kurutularak kuru meyve olarak saklanıyor, bir kısmı ise pestile dönüştürülüyor. Bazı üreticiler bunlara bir yöntem daha ekledi: Cevizli fırın tatlısı.

Üretici Serpil Çavdar, bu yola ürünün dalda kalmaması için başvurduklarını şu sözlerle anlatıyor: 'Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz.'