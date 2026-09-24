Kilosu 3-4 Liraya Düşen Ton Eriği Tatlıya Dönüştü: Üreticiler Kışa Böyle Hazırlanıyor
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Bursa'da bu sezon ton eriğinin kilogram fiyatı dalında 3-4 liraya kadar geriledi. Tüccarın alım yapmadığı ürün ağaçta kalma riskiyle karşılaşınca üreticiler çözümü mutfakta aradı. Cevizle doldurulup fırınlanan erikler, kendi suyuyla kavanozlanarak kış sofraları için saklanıyor.
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Kilosu 3-4 liraya inince tüccar eriğe talip olmadı
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Ceviz dolgulu erikler fırından çıkıp kendi suyuyla kavanoza giriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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