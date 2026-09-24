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Kilosu 3-4 Liraya Düşen Ton Eriği Tatlıya Dönüştü: Üreticiler Kışa Böyle Hazırlanıyor

Kilosu 3-4 Liraya Düşen Ton Eriği Tatlıya Dönüştü: Üreticiler Kışa Böyle Hazırlanıyor

Bursa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 15:10
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Bursa'da bu sezon ton eriğinin kilogram fiyatı dalında 3-4 liraya kadar geriledi. Tüccarın alım yapmadığı ürün ağaçta kalma riskiyle karşılaşınca üreticiler çözümü mutfakta aradı. Cevizle doldurulup fırınlanan erikler, kendi suyuyla kavanozlanarak kış sofraları için saklanıyor.

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Kilosu 3-4 liraya inince tüccar eriğe talip olmadı

Kilosu 3-4 liraya inince tüccar eriğe talip olmadı

Erik hasadının son haftalarında Bursa'daki üreticilerin yüzü gülmüyor. Bahçede kilogramı 3-4 liraya kadar düşen ton eriği için tüccar ya hiç kapıya gelmiyor ya da üreticinin emeğini karşılamayan fiyatlar teklif ediyor. Toplama ve taşıma masrafları da hesaba katıldığında bu rakam, bir sezon boyunca bahçeye bakan çiftçi için neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor.

Elinde kalan ürünü çürümeye bırakmak istemeyen üreticiler, Anadolu mutfağının bilinen yöntemlerine yöneldi. Eriklerin bir kısmı kurutularak kuru meyve olarak saklanıyor, bir kısmı ise pestile dönüştürülüyor. Bazı üreticiler bunlara bir yöntem daha ekledi: Cevizli fırın tatlısı.

Üretici Serpil Çavdar, bu yola ürünün dalda kalmaması için başvurduklarını şu sözlerle anlatıyor: 'Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz.'

Ceviz dolgulu erikler fırından çıkıp kendi suyuyla kavanoza giriyor

Ceviz dolgulu erikler fırından çıkıp kendi suyuyla kavanoza giriyor

Tatlının hazırlanışı oldukça sade. Ton erikleri önce ortadan ikiye ayrılıyor ve çekirdekleri çıkarılıyor. Çekirdeğin boşalttığı yere birer ceviz içi yerleştiriliyor, ardından erikler tek tek tepsiye diziliyor. Üzerine yalnızca çok az şeker serpiştirilip fırında kızarana kadar pişiriliyor.

İşin püf noktası fırından sonra geliyor. Pişen erikler, tepside biriken kendi suyuyla birlikte kavanozlara dolduruluyor ve ağızları sıkıca kapatılıyor. Böylece ayrıca şurup kaynatmaya gerek kalmadan meyvenin kendi tadı korunuyor.

Çavdar, kavanozların kışın açılacağını belirterek 'Fırından çıkan eriği kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurup ağzını kapattık. Kışın bu kavanozları açıp tatlı olarak tüketeceğiz' diyor.

Kilosu birkaç liraya alıcı bulamayan meyve, bu sayede el emeğiyle kışlık bir tatlıya dönüşüyor. Üreticiler hem ürünün israf olmasının önüne geçiyor hem de değeri düşen eriğe katma değer kazandırmış oluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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