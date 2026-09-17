Sakarya'nın Bir Köyü Fabrikaya Dönüştü: Ürettikleri Çikolata Amerika'ya Gitti

Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur, 100 yıldır fındık üreticisi olan köylülerin 2013'te bir kantarı emanet alarak başladığı yolculuğun bugün ilk ihracata ulaştığını anlattı. Uğur, 'Dubai çikolatasının çok sükse yaptığı dönemde biz de fındıklı bir ürün geliştirip adını Sakarya Çikolatası koyduk. Sakarya Çikolatamız Amerika'ya gitti' diye konuştu.

Köy olarak yılda yaklaşık bin ton fındık üretildiğini belirten Uğur, bunun şu an yalnızca yüzde 20'sinin kooperatif bünyesinde işlenebildiğini, geri kalanının hâlâ kabuklu satıldığını ama hedefin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu söyledi. Kooperatifte sezonluk olarak değişmekle birlikte ortalama 12 kadın istihdam ediliyor; köydeki neredeyse her aile üretimin bir aşamasında görev alıyor.

Köyde büyüyen Bilgin Uğur Işık ise ortak emeğin verdiği motivasyona dikkat çekerek, 'Küçükken aklıma hiç gelmemişti ama bugün burada güle oynaya çalışıyoruz, hepimiz akrabayız, yabancı kimse yok' ifadelerini kullandı.