Sakarya'nın Bir Köyü Fabrikaya Dönüştü: Ürettikleri Çikolata Amerika'ya Gitti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı köyünde fındık üreticileri, ürünlerini tüccara kabuklu şekilde satmak yerine kendi kurdukları kooperatifte işlemeye başladı. 2013 yılında bir kantarı emanet alarak başlayan girişim, bugün 20 farklı ürünle bölge marketlerinin raflarına, hatta Amerika'ya kadar uzandı. Köyün neredeyse tamamı üretimin bir parçası haline gelirken, kadınlara da istihdam kapısı açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100'den fazla üretici bir araya gelip Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sakarya Çikolatası" adıyla üretilen ürün Amerika'ya ihraç edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın