article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sakarya'nın Bir Köyü Fabrikaya Dönüştü: Ürettikleri Çikolata Amerika'ya Gitti

Sakarya'nın Bir Köyü Fabrikaya Dönüştü: Ürettikleri Çikolata Amerika'ya Gitti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı köyünde fındık üreticileri, ürünlerini tüccara kabuklu şekilde satmak yerine kendi kurdukları kooperatifte işlemeye başladı. 2013 yılında bir kantarı emanet alarak başlayan girişim, bugün 20 farklı ürünle bölge marketlerinin raflarına, hatta Amerika'ya kadar uzandı. Köyün neredeyse tamamı üretimin bir parçası haline gelirken, kadınlara da istihdam kapısı açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100'den fazla üretici bir araya gelip Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.

100'den fazla üretici bir araya gelip Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Paralı köyünde yaşayan fındık üreticileri, hasat ettikleri ürünü doğrudan tüccara kabuklu şekilde satmak yerine köy içinde işlemeyi tercih etti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2013 yılında start alan girişim, önce bir kırma tesisiyle hayata geçti, ardından kavurma tesisi eklendi. Yaklaşık 5 yıllık planlı bir çalışmanın ardından 20 farklı üründen oluşan geniş bir yelpazeye ulaşıldı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, sürecin bir kırsal kalkınma modeli olduğunu vurgulayarak, 'Üreticiler fındığını hasat ettikten sonra doğrudan kabuklu bir şekilde tüccara satmak yerine kendi köyümüzde katma değerli hale getirelim, nihai değer olarak marketler de tüketiciye ulaştıralım düşüncesiyle bir ekip kurdu' dedi. Çöpoğlu, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin sürekli arttığını, kooperatife her geçen gün yeni üyelerin katıldığını da sözlerine ekledi.

"Sakarya Çikolatası" adıyla üretilen ürün Amerika'ya ihraç edildi.

"Sakarya Çikolatası" adıyla üretilen ürün Amerika'ya ihraç edildi.

Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur, 100 yıldır fındık üreticisi olan köylülerin 2013'te bir kantarı emanet alarak başladığı yolculuğun bugün ilk ihracata ulaştığını anlattı. Uğur, 'Dubai çikolatasının çok sükse yaptığı dönemde biz de fındıklı bir ürün geliştirip adını Sakarya Çikolatası koyduk. Sakarya Çikolatamız Amerika'ya gitti' diye konuştu.

Köy olarak yılda yaklaşık bin ton fındık üretildiğini belirten Uğur, bunun şu an yalnızca yüzde 20'sinin kooperatif bünyesinde işlenebildiğini, geri kalanının hâlâ kabuklu satıldığını ama hedefin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu söyledi. Kooperatifte sezonluk olarak değişmekle birlikte ortalama 12 kadın istihdam ediliyor; köydeki neredeyse her aile üretimin bir aşamasında görev alıyor.

Köyde büyüyen Bilgin Uğur Işık ise ortak emeğin verdiği motivasyona dikkat çekerek, 'Küçükken aklıma hiç gelmemişti ama bugün burada güle oynaya çalışıyoruz, hepimiz akrabayız, yabancı kimse yok' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın