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5 Liraya Bile Alıcı Çıkmadı: Muğla'da Üreticiler Ürününü Satmama Kararı Aldı

5 Liraya Bile Alıcı Çıkmadı: Muğla'da Üreticiler Ürününü Satmama Kararı Aldı

Muğla zeytinlik Zeytinyağı
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 09:35
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Bodrum ve Milas'ta üretim yapan çiftçiler bu sezon zor bir kararla karşı karşıya: Ürünlerini tarlada, ağaçta bırakmak. Artan hasat maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki uçurum, üreticileri kâr değil zarar hesabı yapmaya itiyor. Bodrum pazarında narenciye suyu satan Ali Kırkan, bahçede 10 liraya kadar düşen portakala şu an 5 liraya bile alıcı çıkmadığını anlatıyor.

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Narenciyede Bahçe Fiyatı 5 Liraya Bile Düştü, Alıcı Yok

Narenciyede Bahçe Fiyatı 5 Liraya Bile Düştü, Alıcı Yok

Bodrum pazarında narenciye suyu satan Ali Kırkan, bu sezon narenciye fiyatlarının bahçede 10 liraya kadar gerilediğini, şu anda ise 5 liraya bile talip çıkmadığını anlatıyor. Hasat, taşıma ve işçilik maliyetleri bu rakamın çok üzerinde seyrediyor.

Üreticiler için tablo net: Ürünü toplayıp pazara götürmenin maliyeti, elde edilecek gelirden daha yüksek. Bu da birçok üreticiyi portakalı ağaçta bırakmaya, hasat yapmamaya itiyor.

Zeytinyağı Tüccarda 140 Lira, Üreticiye Kâr Kalmıyor

Zeytinyağı Tüccarda 140 Lira, Üreticiye Kâr Kalmıyor

Milas'ta zeytin ve zeytinyağı üreten başka bir üretici de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Zeytinyağının tüccar elinde 140 liradan alıcı bulduğunu belirten üretici, bu fiyatın üretici için hasat maliyetlerini karşılamaya yetmediğini söylüyor.

İki üretici de aynı noktada birleşiyor: Artan girdi maliyetleri karşısında sabit kalan veya düşen satış fiyatları, bu sezon birçok bahçenin ve zeytinliğin dalında bırakılmasına neden olabilir. Bu tablonun sürmesi hâlinde, üreticilerin önümüzdeki sezon bahçelerine daha az yatırım yapması olası görünüyor. Üreticilerin mesajı da şu şekilde: 'Zeytin var, hem de çok zeytin var. Ama zeytin hasat etmeyeceğiz. Sebebine gelince, şu anda yağ 140 lira tüccarda. Bu maliyetlerle, bu fiyatlarla işin maliyeti çok üstünde oluyor. Zaten cebimizde para yok. Zeytin ağaçta kalacak. Enflasyon parayı eritti, pul etti. Ağaçta kalacak, bırakacağız. İşleme şansımız yok.”

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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