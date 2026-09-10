5 Liraya Bile Alıcı Çıkmadı: Muğla'da Üreticiler Ürününü Satmama Kararı Aldı

Bodrum pazarında narenciye suyu satan Ali Kırkan, bu sezon narenciye fiyatlarının bahçede 10 liraya kadar gerilediğini, şu anda ise 5 liraya bile talip çıkmadığını anlatıyor. Hasat, taşıma ve işçilik maliyetleri bu rakamın çok üzerinde seyrediyor.

Üreticiler için tablo net: Ürünü toplayıp pazara götürmenin maliyeti, elde edilecek gelirden daha yüksek. Bu da birçok üreticiyi portakalı ağaçta bırakmaya, hasat yapmamaya itiyor.