5 Liraya Bile Alıcı Çıkmadı: Muğla'da Üreticiler Ürününü Satmama Kararı Aldı
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Bodrum ve Milas'ta üretim yapan çiftçiler bu sezon zor bir kararla karşı karşıya: Ürünlerini tarlada, ağaçta bırakmak. Artan hasat maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki uçurum, üreticileri kâr değil zarar hesabı yapmaya itiyor. Bodrum pazarında narenciye suyu satan Ali Kırkan, bahçede 10 liraya kadar düşen portakala şu an 5 liraya bile alıcı çıkmadığını anlatıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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