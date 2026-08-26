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Kilosu 850 Lirayla Sezonu Açtı: Rekor Hasat Üreticiyi Sevindirdi

Kilosu 850 Lirayla Sezonu Açtı: Rekor Hasat Üreticiyi Sevindirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 23:23
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Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Aydın’da beklenen kuru incir sezonu başladı. Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen sembolik ilk alım töreninde sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 TL’den alıcı buldu.

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Dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu, Türkiye rekoltesinin ise yüzde 60’ını tek başına karşılayan Aydın’da yeni sezon bereketi yaşanıyor.

Dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu, Türkiye rekoltesinin ise yüzde 60’ını tek başına karşılayan Aydın’da yeni sezon bereketi yaşanıyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde sezonun ilk alım töreni gerçekleştirildi. 16 üretici ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, bu yılın ilk kuru incir sembolik alım fiyatı açıklandı.

Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, incirin Aydın şehriyle özdeşleşmiş en stratejik ürün olduğunu vurgulayarak, sembolik kılavuz fiyatı kilogram başına 850 TL olarak duyurdu.

Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, incirin Aydın şehriyle özdeşleşmiş en stratejik ürün olduğunu vurgulayarak, sembolik kılavuz fiyatı kilogram başına 850 TL olarak duyurdu.

Hasadın verimli ve bereketi başladığını belirten Varol, 'Aydın’ımız ülke üretiminin yüzde 60’ını ortaya çıkarıyor ve dünyada bu ürünle anılıyor. Bu yılki hasat dönemimizin tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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