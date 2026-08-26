Kilosu 850 Lirayla Sezonu Açtı: Rekor Hasat Üreticiyi Sevindirdi
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Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Aydın’da beklenen kuru incir sezonu başladı. Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen sembolik ilk alım töreninde sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 TL’den alıcı buldu.
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Dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu, Türkiye rekoltesinin ise yüzde 60’ını tek başına karşılayan Aydın’da yeni sezon bereketi yaşanıyor.
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Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, incirin Aydın şehriyle özdeşleşmiş en stratejik ürün olduğunu vurgulayarak, sembolik kılavuz fiyatı kilogram başına 850 TL olarak duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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