Denizden Çıkardıkları 84 Ton Balıkçı Ağını Asfalta Karıştırdılar
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Hawaii Pasifik Üniversitesi Deniz Kirliliği Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Ağlardan Yollara" (Nets to Roads) projesi kapsamında araştırmacılar, şimdiye kadar okyanustan yaklaşık 90 ton plastik atık çıkardı.
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Yaklaşık bir yıl süren saha incelemelerinde, geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolların çevreye mikroplastik salıp salmadığı ve dayanıklılığı test edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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