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Denizden Çıkardıkları 84 Ton Balıkçı Ağını Asfalta Karıştırdılar

Denizden Çıkardıkları 84 Ton Balıkçı Ağını Asfalta Karıştırdılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 21:21
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Hawaii'deki bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nu tehdit eden plastik kirliliğine karşı tarihi bir geri dönüşüm projesine imza attı. Denizden toplanan tonlarca balıkçı ağı ve plastik atık, özel işlemlerden geçirilerek asfalt yapımında kullanıldı.

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Hawaii Pasifik Üniversitesi Deniz Kirliliği Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Ağlardan Yollara" (Nets to Roads) projesi kapsamında araştırmacılar, şimdiye kadar okyanustan yaklaşık 90 ton plastik atık çıkardı.

Hawaii Pasifik Üniversitesi Deniz Kirliliği Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Ağlardan Yollara" (Nets to Roads) projesi kapsamında araştırmacılar, şimdiye kadar okyanustan yaklaşık 90 ton plastik atık çıkardı.

Toplanan malzeme arasındaki 84 tonluk balıkçı ağı ve polietilen kökenli atıklar, ada yollarını güçlendirmek üzere geri dönüştürüldü.

Proje kapsamında deniz biyologları; süt şişeleri, yoğurt kapları ve terk edilmiş balık ağlarında bulunan dayanıklı polietilen plastiği toplayıp ayırdı. Parçalanıp minik tanecikler haline getirilen plastikler, Hawaii'deki yol kaplama tesislerinde sıcak asfalt karışımına eklendi ve test yollarına döşendi.

Yaklaşık bir yıl süren saha incelemelerinde, geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolların çevreye mikroplastik salıp salmadığı ve dayanıklılığı test edildi.

Yaklaşık bir yıl süren saha incelemelerinde, geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolların çevreye mikroplastik salıp salmadığı ve dayanıklılığı test edildi.

Yağmur suyu simülasyonları, toprak ve toz analizleri sonucunda bu yolların standart asfalta kıyasla fazladan bir mikroplastik salınımı yapmadığı kanıtlandı.

Baş araştırmacı Jeremy Axworthy, ada dışına atık taşıma veya çöplükleri doldurma maliyetini düşürdüklerini vurgularken; Merkez Eş Direktörü Jennifer Lynch ise 'Bu çalışma, toplum sürdürülebilirliğe öncelik verdiğinde geri dönüşümün gerçekten işe yarayabildiğini kanıtlıyor' ifadesini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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