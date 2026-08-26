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Gece Treni Dönemi Yeniden Başlıyor: 4 Ülkeyi Birbirine Bağlayacak

Gece Treni Dönemi Yeniden Başlıyor: 4 Ülkeyi Birbirine Bağlayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 18:45
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European Sleeper, Batı ve Kuzey Avrupa'yı tek hatta buluşturacak dev projesini açıkladı. Benelüks ülkeleri, Danimarka ve Güney İsveç’i birbirine bağlayacak yeni gece treni seferlerinin Nisan 2028’de başlaması hedefleniyor.

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Demiryolu taşımacılığında ağını hızla genişleten European Sleeper, Alman demiryolu işletmecisi RDC ile güçlerini birleştirdi.

Demiryolu taşımacılığında ağını hızla genişleten European Sleeper, Alman demiryolu işletmecisi RDC ile güçlerini birleştirdi.

Ortaklık kapsamında hayata geçirilecek yeni hat; Brüksel ve Amsterdam'ı doğrudan Kopenhag ve Malmö'ye bağlayarak Avrupa ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Yeni gece treni seferleri sadece 4 ülkeyi doğrudan bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bağlantılı rotalarla seyahat ağını genişletecek. Yolcular; Londra, Paris, Stockholm ve Oslo gibi metropollere tek bir aktarma yaparak konforlu bir şekilde ulaşabilecek.

Tren seferlerinin planlanan çalışma takvimi ve sunduğu imkanlar ise şu şekilde:

Tren seferlerinin planlanan çalışma takvimi ve sunduğu imkanlar ise şu şekilde:

  • Brüksel ve Malmö'den akşam 19:00 civarında hareket edecek olan trenler, ertesi sabah 10:00 sularında varış noktasına ulaşacak.

  • Trenlerde standart koltuklar, kuşetler ve yataklı kompartmanlar yer alacak. Ayrıca çift kişilik yatak ve özel banyo içeren lüks vagon opsiyonları da değerlendiriliyor.

Şirket, İskandinavya hattının yanı sıra Avrupa genelindeki yeni rotalarını da devreye sokmaya devam ediyor:

Şirket, İskandinavya hattının yanı sıra Avrupa genelindeki yeni rotalarını da devreye sokmaya devam ediyor:

  • Brüksel - Milano: 9 Eylül 2026'da başlayacak ilk seferle Benelüks ülkeleri İsviçre ve Kuzey İtalya'ya bağlanıyor.

  • Brüksel - Barselona: Akdeniz hattı için hazırlıklar sürüyor, hedeflenen tarih ise yine 2028.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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