Gece Treni Dönemi Yeniden Başlıyor: 4 Ülkeyi Birbirine Bağlayacak
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Demiryolu taşımacılığında ağını hızla genişleten European Sleeper, Alman demiryolu işletmecisi RDC ile güçlerini birleştirdi.
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Tren seferlerinin planlanan çalışma takvimi ve sunduğu imkanlar ise şu şekilde:
Şirket, İskandinavya hattının yanı sıra Avrupa genelindeki yeni rotalarını da devreye sokmaya devam ediyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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