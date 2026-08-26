Psikologlar Bahçıvanlığın 7 Faydasını Açıkladı
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Sürekli verimlilik odaklı olan günümüz dünyasında bahçe işleriyle uğraşmak, sadece bir hobi değil aynı zamanda etkili bir ruhsal terapi yöntemi olarak öne çıkıyor. Klinik Psikolog Dr. Gayle MacBride, bahçıvanlığın stresi azaltmaktan anda kalmayı sağlamaya kadar zihinsel sağlığa sunduğu 7 kritik faydayı açıkladı.
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Günlük hayatın yoğun koşturmacasında sürekli performans sergilemek zorunda kalan bireyler için bahçecilik, performans kaygısından uzak bir alan yaratıyor.
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Bahçıvanlığın Öne Çıkan 7 Psikolojik Faydası
Günde sadece 20 ila 30 dakikanızı bahçe işlerine ayırmanız zihinsel dinlenme için yeterlidir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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