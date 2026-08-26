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Yaşam
Psikologlar Bahçıvanlığın 7 Faydasını Açıkladı

Psikologlar Bahçıvanlığın 7 Faydasını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 18:21
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Sürekli verimlilik odaklı olan günümüz dünyasında bahçe işleriyle uğraşmak, sadece bir hobi değil aynı zamanda etkili bir ruhsal terapi yöntemi olarak öne çıkıyor. Klinik Psikolog Dr. Gayle MacBride, bahçıvanlığın stresi azaltmaktan anda kalmayı sağlamaya kadar zihinsel sağlığa sunduğu 7 kritik faydayı açıkladı.

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Günlük hayatın yoğun koşturmacasında sürekli performans sergilemek zorunda kalan bireyler için bahçecilik, performans kaygısından uzak bir alan yaratıyor.

Günlük hayatın yoğun koşturmacasında sürekli performans sergilemek zorunda kalan bireyler için bahçecilik, performans kaygısından uzak bir alan yaratıyor.

Dr. MacBride, toprağa dokunmanın ve bir bitkinin gelişimine tanıklık etmenin içsel motivasyonu artırarak kişiyi zihinsel yüklerden arındırdığını belirtiyor.

Bahçıvanlığın Öne Çıkan 7 Psikolojik Faydası

Bahçıvanlığın Öne Çıkan 7 Psikolojik Faydası

  • Toprakla ve bitkilerle yapılan ritmik işlemler sinir sistemini sakinleştirir. Araştırmalar, kısa süreli bahçe işlerinin dahi stres hormonu kortizolü düşürdüğünü göstermektedir.

  • Güneş ışığı, temiz hava ve fiziksel hareketin birleşimi; fideleri sulamak gibi küçük işlerde bile başarı ve haz duygusu sağlayarak depresif hisleri hafifletir.

  • Sulama veya ot temizleme gibi anlık rahatlamaların yanı sıra, haftalar sonra meyve verecek bir tohuma yatırım yapmak uzun vadeli bir umut duygusu aşılar.

  • Yaprakların dokusu, toprağın kokusu ve rüzgarın sesi gibi unsurlar zihni ana odaklayarak doğal bir topraklama egzersizi işlevi görür.

  • Zihni somut ve odaklanma gerektiren bir uğraşla meşgul etmek, kontrolden çıkan kaygılı düşünce döngülerini kırar.

  • Komşularla fide veya mahsul paylaşımı yapmak, topluluk bahçelerine katılmak yalnızlık hissini azaltır.

  • Toprağa ekilen her tohum geleceğe dair bir beklenti oluşturur. Bu durum keder, tükenmişlik ve kaygı yaşayan bireyler için iyileştirici bir anlam taşır.

Günde sadece 20 ila 30 dakikanızı bahçe işlerine ayırmanız zihinsel dinlenme için yeterlidir.

Günde sadece 20 ila 30 dakikanızı bahçe işlerine ayırmanız zihinsel dinlenme için yeterlidir.

Sürenin kısa tutulması, bu uğraşın büyük bir sorumluluğa dönüşmesini engellerken duyuları harekete geçirmeye yardımcı olur.

Zihinsel Sağlık İçin 3 Altın Kural

  • Yaşam tarzınıza, bütçenize ve alanınıza uygun; bakımı sizi zorlamayacak türlere yönelin.

  • Yaprak kokusuna ve toprağın dokusuna odaklanarak anı hissedin.

  • Böceklerin, sararan yaprakların veya kurumuş dalların olmasına izin verin. Bahçıvanlık, mükemmeliyetçiliği bırakıp esneklik kazanmak için harika bir fırsattır.

Uzmanlar, bahçıvanlığın ruh sağlığını destekleyici harika bir araç olduğunu ancak klinik depresyon, panik bozukluk veya ağır travmalarda profesyonel tıbbi tedavinin ve terapinin yerini tutmayacağını hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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