Yapay Zekanın Elinden Alamayacağı Mesleği Seçti: 21 Yaşında Ayda 270 Bin Lira Maaş Alıyor

Bu projeyle okullarda ve kolejlerde atölyeler düzenleyen Helms, çıraklık eğitimi alan gençlere rehberlik ediyor. İlk 18 ayını yatırım dönemi olarak geçiren genç marangoz, Toolkit Conduct’ı büyüterek önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık gelirini 100.000 sterline çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal medyadaki lüks hayat algısının gerçek dünyayı yansıtmadığını vurgulayan Helms, 'Bir meslek sahibi olmak sadece bir iş değil, insanlığın omurgasıdır ve gurur duyulacak bir alan olarak görülmelidir' ifadeleriyle gençleri zanaat öğrenmeye davet ediyor.