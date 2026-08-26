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Yapay Zekanın Elinden Alamayacağı Mesleği Seçti: 21 Yaşında Ayda 270 Bin Lira Maaş Alıyor

Yapay Zekanın Elinden Alamayacağı Mesleği Seçti: 21 Yaşında Ayda 270 Bin Lira Maaş Alıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 17:00
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İngiltere'de 15 yaşındayken okulun zaman kaybı olduğunu düşünüp eğitimini yarıda bırakan Hugo Helms, meslek çıraklığına yönelerek yıllık 50.000 sterlin (yaklaşık 3 buçuk milyon TL) gelir elde etmeyi başardı. Yaşıtlarının yüksek borçlarla üniversiteden mezun olup iş aradığı bir dönemde kendi marangozluk şirketini kuran genç adam, yapay zekanın mesleğini elinden alamayacağı iç huzuruyla çalışıyor.

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İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 21 yaşındaki Hugo Helms, geleneksel akademik kariyer çizgisini reddederek zanaat alanına yönelen gençlerin ilham kaynağı oldu.

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 21 yaşındaki Hugo Helms, geleneksel akademik kariyer çizgisini reddederek zanaat alanına yönelen gençlerin ilham kaynağı oldu.

9. sınıfta drama dersindeyken pratik bir eğitim almak yerine sürekli teori işlenmesinden rahatsız olan Helms, ailesinin de desteğiyle liseden ayrıldı.

Eğitimini evde tamamlayarak gerekli Matematik ve İngilizce GCSE sınavlarını geçen Helms, 2021 yılında marangozluk ve doğramacılık çıraklığına adım attı.

Seviye 1 ve Seviye 2 yeterlilik belgelerini aldıktan sonra kendi işini kuran Hugo Helms; Viktorya dönemi dolaplar, özel yapım gardıroplar, spiral merdivenler, mutfaklar ve çatılar inşa ediyor.

Seviye 1 ve Seviye 2 yeterlilik belgelerini aldıktan sonra kendi işini kuran Hugo Helms; Viktorya dönemi dolaplar, özel yapım gardıroplar, spiral merdivenler, mutfaklar ve çatılar inşa ediyor.

Akranlarının ortalama 40.000 sterlin öğrenim borcuyla mezun olup iş bulmakta zorlandığını belirten Helms, durumunu şu sözlerle özetliyor:

'İyi bir geçim sağlamak için lise diplomasına veya üniversite derecesine ihtiyacınız olmadığını kanıtlıyorum. Doktor, avukat ya da bilim insanı olmayacaksanız, üniversitede üç yıl boşa zaman ve para harcamanıza gerek yok. İlk evim için para biriktiriyorum; bu yaşta bir mesleğe girmeseydim bu imkansız olurdu.'

Elde ettiği gelirin yanı sıra işinin yapay zekâ tarafından devralınamayacağını bilmenin kendisine büyük bir iç huzuru verdiğini aktaran Helms, mesleki tecrübesini gençlere aktarmak için Toolkit Conduct adında bir girişim başlattı.

Elde ettiği gelirin yanı sıra işinin yapay zekâ tarafından devralınamayacağını bilmenin kendisine büyük bir iç huzuru verdiğini aktaran Helms, mesleki tecrübesini gençlere aktarmak için Toolkit Conduct adında bir girişim başlattı.

Bu projeyle okullarda ve kolejlerde atölyeler düzenleyen Helms, çıraklık eğitimi alan gençlere rehberlik ediyor. İlk 18 ayını yatırım dönemi olarak geçiren genç marangoz, Toolkit Conduct’ı büyüterek önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık gelirini 100.000 sterline çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal medyadaki lüks hayat algısının gerçek dünyayı yansıtmadığını vurgulayan Helms, 'Bir meslek sahibi olmak sadece bir iş değil, insanlığın omurgasıdır ve gurur duyulacak bir alan olarak görülmelidir' ifadeleriyle gençleri zanaat öğrenmeye davet ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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