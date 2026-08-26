Yapay Zekanın Elinden Alamayacağı Mesleği Seçti: 21 Yaşında Ayda 270 Bin Lira Maaş Alıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'de 15 yaşındayken okulun zaman kaybı olduğunu düşünüp eğitimini yarıda bırakan Hugo Helms, meslek çıraklığına yönelerek yıllık 50.000 sterlin (yaklaşık 3 buçuk milyon TL) gelir elde etmeyi başardı. Yaşıtlarının yüksek borçlarla üniversiteden mezun olup iş aradığı bir dönemde kendi marangozluk şirketini kuran genç adam, yapay zekanın mesleğini elinden alamayacağı iç huzuruyla çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 21 yaşındaki Hugo Helms, geleneksel akademik kariyer çizgisini reddederek zanaat alanına yönelen gençlerin ilham kaynağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seviye 1 ve Seviye 2 yeterlilik belgelerini aldıktan sonra kendi işini kuran Hugo Helms; Viktorya dönemi dolaplar, özel yapım gardıroplar, spiral merdivenler, mutfaklar ve çatılar inşa ediyor.
Elde ettiği gelirin yanı sıra işinin yapay zekâ tarafından devralınamayacağını bilmenin kendisine büyük bir iç huzuru verdiğini aktaran Helms, mesleki tecrübesini gençlere aktarmak için Toolkit Conduct adında bir girişim başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın