Ekim 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, 308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Fransız otomobil devi Peugeot, elektrikli araç pazarında yenilikçi modelleriyle yerini aldı. Klasikleşen modelleriyle sevilen Peugeot, şimdilerde de yeni modelleriyle yakından takip ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte yeni ayda geçerli olacak fiyat listeleri açıklandı. Bazı modellerde hiç fiyat değişikliği yapılmadı.

Peki, Peugeot e-208, 308, 408 ve 5008 ne kadar?

İşte Peugeot Ekim 2026 tarihli güncel fiyat listesi.

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