Japon Tuvaletlerinde Neden Sifon Sesi Çalan Bir Düğme Var?
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Japonya'daki tuvaletlerin neredeyse hepsinde Otohime, yani Ses Prensesi adı verilen bir düğme bulunuyor. Düğmeye basılınca yapay bir su sesi çalıyor. Eskiden birçok Japon kadın, kişisel sesleri bastırmak için sifonu defalarca çekiyordu. Düğmenin fikri ise 1970'lerde yaşanan bir kuraklıkta ortaya çıktı.
Otohime düğmesine basılınca tuvaletten yapay bir su sesi geliyor.
Kuraklık sırasında sifonu yalnızca sesi örtmek için çekmenin su israfı olduğu fark edildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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