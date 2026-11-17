1970'lerde yaşanan bir kuraklık yeni bir fikri doğurdu. Toto sözcüsü Nariko Tamashita, herkesin yalnızca sesi örtmek için suyu boşa harcadığını fark ettiğini anlattı.

Dünyanın en büyük tuvalet üreticisi Toto da bunun üzerine Ses Prensesi'ni satma fikrini geliştirdi. Böylece tek bir buluş hem tuvalet seslerinden duyulan utancı hem de su israfını çözmüş oldu.