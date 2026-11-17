Burak Deniz, Final Yapan Sahtekarlar'ın Ardından Yeni Aşiret Dizisinden Teklif Aldı
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Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’ın Bombon Studios çatısı altında hazırladığı Nilüfer, Gaziantep’te geçecek bir aşiret hikâyesiyle geliyor. Dizide memleketine başsavcı olarak dönen Nilüfer Ölmez ile ağa oğlu Aslan’ın yolu kesişecek. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Aslan rolü için Burak Deniz’le görüşülüyor. Dizinin yeni yılda ekrana gelmesi planlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kerem Çatay'ın yeni dizisi Nilüfer, Gaziantep'te geçecek bir aşiret hikâyesi anlatacak
Memleketine başsavcı olarak dönen Nilüfer'in yolu ağa oğlu Aslan'la kesişecek
Ağa oğlu Aslan rolü için Burak Deniz'le görüşülüyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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