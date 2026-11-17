Dizinin hikâyesi, memleketine başsavcı olarak dönen Nilüfer Ölmez'in etrafında şekilleniyor. Doğduğu topraklara bu kez yasanın temsilcisi olarak dönen Nilüfer'in yolu, ağa ailesinin oğlu Aslan'la kesişecek. Bir yanda hukuku temsil eden bir başsavcı, diğer yanda ağa ailesinin oğlu... İki karakter arasındaki ilişki hikâyenin merkezinde yer alacak.

Ağalık, aşiret ve güçlü aile çatışmaları, yerli dizilerin uzun süredir en çok ilgi gören temaları arasında. Mardin'de geçen Hercai'den Antep'te başlayan Yalı Çapkını'na kadar pek çok yapım, Anadolu'daki köklü aile hikâyeleriyle izleyiciden karşılık buldu. Nilüfer ise bu kez hikâyeyi bir kadın başsavcının gözünden anlatacak. Gaziantep'te çekilmesi planlanan sahneler, hikâyenin geçtiği coğrafyayı da ekrana taşıyacak.

Nilüfer karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.