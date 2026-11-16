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Altı Sezon Süren Yasak Elma Yeni Versiyonla Dönüyor, Başroldeki Sürpriz İsim Belli Oldu

Altı Sezon Süren Yasak Elma Yeni Versiyonla Dönüyor, Başroldeki Sürpriz İsim Belli Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 21:31
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Fenomen dizi Yasak Elma, Medyapım imzasıyla yeni bir versiyonla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kod adı “Mavi Orkide” olan projenin başrolünde, kulislerden aktarılan bilgilere göre Birce Akalay yer alacak. Akalay, lüks hayatı altüst olunca fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınan Peri’yi canlandıracak. Dizinin yeni yılda NOW’da yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Fenomen dizi Yasak Elma, Medyapım imzasıyla yeni bir versiyonla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Fenomen dizi Yasak Elma, Medyapım imzasıyla yeni bir versiyonla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Televizyon dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Medyapım'ın en çok konuşulan yapımlarından Yasak Elma, yeni bir versiyonla yeniden ekrana geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta yapımcı Fatih Aksoy'un hazırladığı yeni projenin kod adı şimdilik 'Mavi Orkide'. Ancak bu ismin kalıcı olması beklenmiyor. Adı son anda değişmezse dizi 'Yasak Elma's' adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Yasak Elma, 2018'de başladığı yolculuğunu altı sezonun ardından 2023'te tamamlamıştı. Yıldız, Ender ve Zeynep'in hikâyeleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Yeni projenin orijinal diziyle bağının ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Orijinal dizi, kanalın adı henüz FOX iken yayınlanmıştı. Yeni versiyon ise aynı ekranın bugünkü adı olan NOW'da izleyici karşısına çıkacak.

Yeni dizinin başrolünde Peri karakteriyle Birce Akalay yer alacak.

Yeni dizinin başrolünde Peri karakteriyle Birce Akalay yer alacak.

Projenin en çok merak edilen sorusu da yanıt buldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin başrolünde Birce Akalay yer alacak.

Akalay, yeni hikâyede Peri karakterine hayat verecek. Hikâyenin merkezindeki Peri'nin karşısında kimlerin yer alacağı ise henüz açıklanmadı. Diğer rollerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Lüks hayatı altüst olan Peri, iki kızıyla fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınacak.

Lüks hayatı altüst olan Peri, iki kızıyla fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınacak.

Yeni dizinin hikâyesi de merak uyandıracak türden. Lüks bir hayatın içinde yaşayan Peri'nin dünyası bir anda altüst olacak. Gidecek başka yeri kalmayan Peri, fakir bir semtte iki kızıyla birlikte yaşayan ablasının kapısını çalacak. 

Orijinal Yasak Elma'nın lüks dünyası ve ihtiras dolu kadın karakterleri düşünüldüğünde, yeni versiyonun bu kez zenginlik ile yoksulluğun çarpıştığı bir hikâyeye yönelmesi dikkat çekiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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