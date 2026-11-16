Altı Sezon Süren Yasak Elma Yeni Versiyonla Dönüyor, Başroldeki Sürpriz İsim Belli Oldu

Televizyon dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Medyapım'ın en çok konuşulan yapımlarından Yasak Elma, yeni bir versiyonla yeniden ekrana geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta yapımcı Fatih Aksoy'un hazırladığı yeni projenin kod adı şimdilik 'Mavi Orkide'. Ancak bu ismin kalıcı olması beklenmiyor. Adı son anda değişmezse dizi 'Yasak Elma's' adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Yasak Elma, 2018'de başladığı yolculuğunu altı sezonun ardından 2023'te tamamlamıştı. Yıldız, Ender ve Zeynep'in hikâyeleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Yeni projenin orijinal diziyle bağının ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Orijinal dizi, kanalın adı henüz FOX iken yayınlanmıştı. Yeni versiyon ise aynı ekranın bugünkü adı olan NOW'da izleyici karşısına çıkacak.