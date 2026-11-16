Altı Sezon Süren Yasak Elma Yeni Versiyonla Dönüyor, Başroldeki Sürpriz İsim Belli Oldu
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Fenomen dizi Yasak Elma, Medyapım imzasıyla yeni bir versiyonla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kod adı “Mavi Orkide” olan projenin başrolünde, kulislerden aktarılan bilgilere göre Birce Akalay yer alacak. Akalay, lüks hayatı altüst olunca fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınan Peri’yi canlandıracak. Dizinin yeni yılda NOW’da yayınlanması planlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Fenomen dizi Yasak Elma, Medyapım imzasıyla yeni bir versiyonla ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Yeni dizinin başrolünde Peri karakteriyle Birce Akalay yer alacak.
Lüks hayatı altüst olan Peri, iki kızıyla fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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