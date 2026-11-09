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Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın Yapımcısı Dizi Sektörünün Son Halini Anlattı: "Uçurumun Kenarındayız!"

Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın Yapımcısı Dizi Sektörünün Son Halini Anlattı: "Uçurumun Kenarındayız!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 07:34
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Reklam gelirlerindeki düşüşle büyüyen kriz televizyon dünyasını sarsmaya devam ederken, Adını Feriha Koydum'dan Sadakatsiz'e pek çok sevilen dizinin arkasındaki Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy da sessizliğini bozdu. Esra Dermancıoğlu'nun YouTube'daki Neden Esra? programına konuk olan usta yapımcı, makarna sofrasında ekranların perde arkasında yaşananları tüm açıklığıyla anlattı. 

Kaynak: Neden Esra? / YouTube

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Fatih Aksoy, Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi sevilen dizilerin arkasındaki Medyapım'ın kurucusu.

Fatih Aksoy, Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi sevilen dizilerin arkasındaki Medyapım'ın kurucusu.

Televizyon dünyasına 1988'de yönetmen yardımcısı olarak adım atan Fatih Aksoy, 1993'te kurduğu Medyapım ile kısa sürede sektörün en güçlü yapım şirketlerinden birinin başına geçti. Dadı ve Popstar gibi işlerle tanınan şirket, Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları ve Güllerin Savaşı gibi ekran başına kilitlenen izleyicilerin unutamadığı dizilerle yoluna devam etti.

Son yıllarda Yasak Elma, Sadakatsiz, Kirli Sepeti ve Hudutsuz Sevda gibi yapımları reyting listelerinin üst sıralarına taşıyan Aksoy, NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ile de adından söz ettirdi. Ürettiği dizileri yurt dışına da satan, sektörün ekonomisini içeriden bilen bir isim olunca, Esra Dermancıoğlu'nun sofrasında anlattıkları da kısa sürede televizyon dünyasının gündemine oturdu.

Fatih Aksoy'a göre yurt dışı satışlar olmasa Türkiye'de dizi üretme ihtimali sıfırdı.

Fatih Aksoy'a göre yurt dışı satışlar olmasa Türkiye'de dizi üretme ihtimali sıfırdı.

Dermancıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Aksoy, televizyonculuğun yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada büyük bir krizden geçtiğini söyledi ve kanalların toplam reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünü anlattı. Türkiye'nin bu dalgaya diğer ülkelerden daha geç yakalanmasını dizi ihracatına bağlayan usta yapımcı, 'Biz ürettiklerimizi aynı zamanda yurt dışına da satıyoruz. Yoksa bugün Türkiye'de bu dizileri üretme ihtimali yüzde 0'dı' dedi.

Maliyetlerin geldiği noktayı anlatırken kullandığı 'Oyunculara 1 lira versen bile üretemezsin bugünkü maliyetlerle' sözleri ise sektördeki tablonun ne kadar ağırlaştığını tek cümlede özetledi. Sözcü'nün haberine göre ekim ayı son 30 yılın en düşük reklam geliri ayı olarak kayda geçerken, kanalların maç akşamlarında yeni bölüm yayınlamaktan vazgeçmesi de Aksoy'un anlattığı krizin ekrana yansıyan yüzü oldu.

Fatih Aksoy, devlet desteği olmazsa dizi sektörünün uçurumun kenarında olduğunu söyledi.

Fatih Aksoy, devlet desteği olmazsa dizi sektörünün uçurumun kenarında olduğunu söyledi.

Krizin ekrana yansımaları konuşulurken Aksoy çözümün adresini de gösterdi ve Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede yapım şirketlerine yüzde 30 ile 45 arasında değişen devlet katkısı, vergi indirimi ve destek verildiğini hatırlattı. 'Türkiye'de bunun olmaması akıl alır bir şey değil' diyen yapımcı, işin motorunun televizyonlar olduğunu vurgulayarak reklam alanlarının genişlemesi ve devletin stopaj ile bazı vergilerden feragat etmesi halinde sistemin yeniden çalışacağını savundu.

Uyarısını hiç yumuşatmadan dile getiren Aksoy, 'Yoksa gerçekten büyük bir şeye doğru gidiyoruz, uçuruma doğru gidiyoruz. Yani gitmedik, hatta kenarındayız, düşmek üzereyiz' sözleriyle sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi. Gece Yarısı Ekspresi filminin yıllarca Türkiye imajını olumsuz etkilediğini, bugün ise dizilerin tam tersini yaptığını hatırlatan usta yapımcı, ABD'deki İspanyolca kanallardan sonra İngilizce konuşulan pazarlara da açıldıklarını anlattı ve bu fırsatın ancak üretim sürerse değerlendirilebileceğinin altını çizdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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