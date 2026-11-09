Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın Yapımcısı Dizi Sektörünün Son Halini Anlattı: "Uçurumun Kenarındayız!"

Televizyon dünyasına 1988'de yönetmen yardımcısı olarak adım atan Fatih Aksoy, 1993'te kurduğu Medyapım ile kısa sürede sektörün en güçlü yapım şirketlerinden birinin başına geçti. Dadı ve Popstar gibi işlerle tanınan şirket, Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları ve Güllerin Savaşı gibi ekran başına kilitlenen izleyicilerin unutamadığı dizilerle yoluna devam etti.

Son yıllarda Yasak Elma, Sadakatsiz, Kirli Sepeti ve Hudutsuz Sevda gibi yapımları reyting listelerinin üst sıralarına taşıyan Aksoy, NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ile de adından söz ettirdi. Ürettiği dizileri yurt dışına da satan, sektörün ekonomisini içeriden bilen bir isim olunca, Esra Dermancıoğlu'nun sofrasında anlattıkları da kısa sürede televizyon dünyasının gündemine oturdu.