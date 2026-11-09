Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın Yapımcısı Dizi Sektörünün Son Halini Anlattı: "Uçurumun Kenarındayız!"
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Reklam gelirlerindeki düşüşle büyüyen kriz televizyon dünyasını sarsmaya devam ederken, Adını Feriha Koydum'dan Sadakatsiz'e pek çok sevilen dizinin arkasındaki Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy da sessizliğini bozdu. Esra Dermancıoğlu'nun YouTube'daki Neden Esra? programına konuk olan usta yapımcı, makarna sofrasında ekranların perde arkasında yaşananları tüm açıklığıyla anlattı.
Kaynak: Neden Esra? / YouTube
Fatih Aksoy, Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi sevilen dizilerin arkasındaki Medyapım'ın kurucusu.
Fatih Aksoy'a göre yurt dışı satışlar olmasa Türkiye'de dizi üretme ihtimali sıfırdı.
Fatih Aksoy, devlet desteği olmazsa dizi sektörünün uçurumun kenarında olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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