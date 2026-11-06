Reklam Krizinde İlk Talep: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Oyunculardan İndirim İstendi

İndirim talebiyle birlikte dizinin kamera arkasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Projenin başından beri yönetmen olarak anılan Neslihan Yeşilyurt diziden ayrıldı, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun oturdu. Ayrılığın nedeni ise açıklanmadı.

Evlat, sete çıkmadan birkaç kez değişikliğe uğrayan projelerden biri. Geçen yaz Star TV için planlanan dizi daha sonra ATV'ye geçti, aylarca Bir Hayat Hikayesi adıyla anılan projenin adı da son anda Evlat olarak değiştirildi.

Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, 1970'li yıllarda oğlu Savaş'a otizm tanısı konan Hayat'ın mücadelesini anlatacak. Hayat'a Hazal Subaşı, Savaş'a Doğu Balkay hayat verecek. Kulise yansıyan bilgilere göre Birkan Sokullu psikiyatrist Çağrı Aras'ı, İpek Tuzcuoğlu ise Hayat'ın annesi Gülizar Birsen'i canlandıracak.

ATV, Hamal ve Evlat ile ekrandaki dizi sayısını dörde çıkarmayı planlıyor. Evlat'ın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.