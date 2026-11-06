Reklam Krizinde İlk Talep: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Oyunculardan İndirim İstendi
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Reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri peş peşe ertelenirken, kulislerde günlerdir konuşulan ücret indirimi talebi ilk kez yeni bir dizinin kadrosunda isim isim gündeme geldi. Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı ATV dizisi Evlat'ın oyuncularına, ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldü. Üstelik dizide sete çıkmadan önemli bir değişiklik daha yaşandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Evlat'ın oyuncularına ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldü.
Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılmıştı.
Evlat'ta yönetmen koltuğu da değişti, Neslihan Yeşilyurt'un yerine M. Çağatay Tosun geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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