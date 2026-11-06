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Reklam Krizinde İlk Talep: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Oyunculardan İndirim İstendi

Reklam Krizinde İlk Talep: Hazal Subaşı'nın Yeni Dizisi Evlat'ta Oyunculardan İndirim İstendi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 18:12
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Reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri peş peşe ertelenirken, kulislerde günlerdir konuşulan ücret indirimi talebi ilk kez yeni bir dizinin kadrosunda isim isim gündeme geldi. Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı ATV dizisi Evlat'ın oyuncularına, ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldü. Üstelik dizide sete çıkmadan önemli bir değişiklik daha yaşandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Evlat'ın oyuncularına ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldü.

Evlat'ın oyuncularına ücretlerinde indirim yapmaları yönünde teklif götürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film'in ATV için hazırladığı Evlat'ta, sete çıkış öncesinde oyunculardan ücretlerinde indirim yapmaları istendi. Kadroda Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun yanı sıra Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve çocuk oyuncu Doğu Balkay yer alıyor.

Teklifin hangi oranda olduğu ve oyunculardan nasıl bir yanıt geldiği ise henüz bilinmiyor. Haberde, benzer bir uygulamanın birçok dizide gündeme geldiği de vurgulandı.

Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılmıştı.

Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılmıştı.

Talep, sektörün zor bir dönemden geçtiği günlere denk geldi. 29 Ekim haftasında Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Kızılcık Şerbeti, Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. 3 Kasım Salı akşamı da Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve yayın akışında yer almadı.

Oyunculardan fedakârlık beklenip beklenmediği tartışması da kısa sürede gündem oldu. Özge Özpirinçci, krizin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyleyerek 'Kazanç da kayıp da bize, hepimize' dedi. Deniz Atam ise bir bölümün kanal, YouTube ve yurt dışı satışlarıyla defalarca gelir getirdiğini, buna rağmen oyunculara bu satışlardan pay verilmediğini öne sürdü.

Evlat'ta yönetmen koltuğu da değişti, Neslihan Yeşilyurt'un yerine M. Çağatay Tosun geldi.

Evlat'ta yönetmen koltuğu da değişti, Neslihan Yeşilyurt'un yerine M. Çağatay Tosun geldi.

İndirim talebiyle birlikte dizinin kamera arkasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Projenin başından beri yönetmen olarak anılan Neslihan Yeşilyurt diziden ayrıldı, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun oturdu. Ayrılığın nedeni ise açıklanmadı.

Evlat, sete çıkmadan birkaç kez değişikliğe uğrayan projelerden biri. Geçen yaz Star TV için planlanan dizi daha sonra ATV'ye geçti, aylarca Bir Hayat Hikayesi adıyla anılan projenin adı da son anda Evlat olarak değiştirildi.

Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, 1970'li yıllarda oğlu Savaş'a otizm tanısı konan Hayat'ın mücadelesini anlatacak. Hayat'a Hazal Subaşı, Savaş'a Doğu Balkay hayat verecek. Kulise yansıyan bilgilere göre Birkan Sokullu psikiyatrist Çağrı Aras'ı, İpek Tuzcuoğlu ise Hayat'ın annesi Gülizar Birsen'i canlandıracak.

ATV, Hamal ve Evlat ile ekrandaki dizi sayısını dörde çıkarmayı planlıyor. Evlat'ın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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