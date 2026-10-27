Son Anda Karar Değişti: Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun ATV Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu!

Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler'de Azize karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Hazal Subaşı, dizinin final yapmasının ardından yeni projesini temmuz ayında belirlemişti. Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı Bir Hayat Hikayesi ilk olarak Star TV için konuşulsa da Bozdağ Film imzalı yapımın yeni adresi zamanla ATV oldu.

Hazal Subaşı'nın canlandıracağı Hayat, 1970'li yıllarda geçen hikâyede oğlu Savaş'a otizm tanısı konmasıyla hayatı baştan sona değişen bir anne olarak karşımıza çıkacak. Kulise yansıyan bilgilere göre Hayat'ın yolunun kesişeceği psikiyatrist Çağrı Aras'a ise Birkan Sokullu hayat verecek. Aylardır bu adla anılan projede son dakikada yaşanan değişiklik ise dizinin tabelasını baştan yazdırdı.