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Son Anda Karar Değişti: Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun ATV Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu!

Son Anda Karar Değişti: Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun ATV Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 07:57
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Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'yu aynı hikâyede buluşturacak ATV'nin iddialı yeni dizisinde, daha sete çıkılmadan sürpriz bir değişikliğe gidildi. Aylardır Bir Hayat Hikayesi adıyla konuşulan projenin adı son anda değişti, otizmli oğlu için mücadele eden bir annenin hikâyesini anlatacak dizide minik Savaş'a hayat verecek çocuk oyuncu da belli oldu. Kasım ortasında çekimlerine başlanacak dizi için geri sayım da böylece hızlandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hazal Subaşı, Sahipsizler'in ardından Bir Hayat Hikayesi ile yeniden başrolde izleyici karşısına çıkacak.

Hazal Subaşı, Sahipsizler'in ardından Bir Hayat Hikayesi ile yeniden başrolde izleyici karşısına çıkacak.

Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler'de Azize karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Hazal Subaşı, dizinin final yapmasının ardından yeni projesini temmuz ayında belirlemişti. Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı Bir Hayat Hikayesi ilk olarak Star TV için konuşulsa da Bozdağ Film imzalı yapımın yeni adresi zamanla ATV oldu.

Hazal Subaşı'nın canlandıracağı Hayat, 1970'li yıllarda geçen hikâyede oğlu Savaş'a otizm tanısı konmasıyla hayatı baştan sona değişen bir anne olarak karşımıza çıkacak. Kulise yansıyan bilgilere göre Hayat'ın yolunun kesişeceği psikiyatrist Çağrı Aras'a ise Birkan Sokullu hayat verecek. Aylardır bu adla anılan projede son dakikada yaşanan değişiklik ise dizinin tabelasını baştan yazdırdı.

Bir Hayat Hikayesi'nin yeni adı Evlat oldu, minik Savaş'ı Doğu Balkay canlandıracak.

Bir Hayat Hikayesi'nin yeni adı Evlat oldu, minik Savaş'ı Doğu Balkay canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin yeni dizisi artık Bir Hayat Hikayesi değil, Evlat adıyla ekrana gelecek. Yeni isim, bir annenin oğlu için verdiği büyük mücadeleyi anlatacak hikâyeye çok daha doğrudan bir gönderme yapıyor.

Adın değişmesiyle birlikte kadronun en kritik halkalarından biri de tamamlandı ve Hayat'ın oğlu Savaş'a hayat verecek minik oyuncunun Doğu Balkay olduğu ortaya çıktı. Hikâyenin merkezinde anne ile oğlu arasındaki bağ olduğu için Doğu Balkay, Hazal Subaşı'yla en çok sahneyi paylaşacak isimlerden biri olacak.

Evlat dizisinin kadrosunda İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp de yer alıyor, çekimler kasımda başlıyor.

Evlat dizisinin kadrosunda İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp de yer alıyor, çekimler kasımda başlıyor.

Savaş rolünün sahibini bulmasıyla birlikte Evlat'ın oyuncu kadrosu da büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Kıskanmak dizisinden tanıdığımız İpek Tuzcuoğlu, Gülizar Birsen karakteriyle Hayat'ın annesi olarak kadroya katılırken deneyimli oyuncu Turgut Tunçalp de projeye dahil olan isimler arasında yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı dizinin çekimlerine kasım ayının ortasında başlanacak. Evlat dizisinin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı ise henüz belli değil, çünkü ATV yeni dizisi için resmi bir yayın tarihi açıklamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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