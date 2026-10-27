Son Anda Karar Değişti: Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun ATV Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu!
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Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'yu aynı hikâyede buluşturacak ATV'nin iddialı yeni dizisinde, daha sete çıkılmadan sürpriz bir değişikliğe gidildi. Aylardır Bir Hayat Hikayesi adıyla konuşulan projenin adı son anda değişti, otizmli oğlu için mücadele eden bir annenin hikâyesini anlatacak dizide minik Savaş'a hayat verecek çocuk oyuncu da belli oldu. Kasım ortasında çekimlerine başlanacak dizi için geri sayım da böylece hızlandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hazal Subaşı, Sahipsizler'in ardından Bir Hayat Hikayesi ile yeniden başrolde izleyici karşısına çıkacak.
Bir Hayat Hikayesi'nin yeni adı Evlat oldu, minik Savaş'ı Doğu Balkay canlandıracak.
Evlat dizisinin kadrosunda İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp de yer alıyor, çekimler kasımda başlıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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