Bir Hayat Hikayesi'ne Sürpriz Transfer! Hazal Subaşı'nın Annesini Canlandıracak İsim Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV'nin yeni dönem dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı dizide Hayat karakterinin annesini canlandıracak oyuncu belli oldu. Kasım ayında sete çıkması planlanan yapımın yeni transferi, televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak Kıskanmak dizisinde izlediğimiz İpek Tuzcuoğlu, Başkalarının Hayatı dizisinde rol alacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın