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Bir Hayat Hikayesi'ne Sürpriz Transfer! Hazal Subaşı'nın Annesini Canlandıracak İsim Belli Oldu

Bir Hayat Hikayesi'ne Sürpriz Transfer! Hazal Subaşı'nın Annesini Canlandıracak İsim Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 08:42
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ATV'nin yeni dönem dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı dizide Hayat karakterinin annesini canlandıracak oyuncu belli oldu. Kasım ayında sete çıkması planlanan yapımın yeni transferi, televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

ATV'nin yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Aylardır hazırlıkları süren dizide ilk başrolün Hazal Subaşı olduğu açıklanmış vr kendisine partner olarak Birkan Sokullu gelmişti. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı Bozdağ Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı dizinin kadrosuna geçtiğimiz günlerde Turgut Tunçalp'in dahil olduğu öğrenilmişti. Şimdi ise Bir Hayat Hikayesi'nin kadrosuna televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri daha katıldı. Hazal Subaşı'nın hayat vereceği Hayat karakterinin annesini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Son olarak Kıskanmak dizisinde izlediğimiz İpek Tuzcuoğlu, Başkalarının Hayatı dizisinde rol alacak.

Son olarak Kıskanmak dizisinde izlediğimiz İpek Tuzcuoğlu, Başkalarının Hayatı dizisinde rol alacak.

Birçok televizyon projesinde rol alan İpek Tuzcuoğlu, Bir Hayat Hikayesi dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tuzcuoğlu, dizide Gülizar Birsen karakterine hayat verecek ve Hayat'ın annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Seda ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin çekimlerinin kasım ayının ortasında başlaması planlanıyor. 1970'li yıllarda geçen Bir Hayat Hikâyesi, otizmli küçük oğlunu hayata kazandırmak için mücadele eden bir annenin yıllar içinde değişen ve derinleşen yaşam hikayesini konu alacak. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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