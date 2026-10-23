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Masumlar Apartmanı ve Yüz Yıllık Mucize Dizilerinin Ünlü Oyuncusu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu!

Masumlar Apartmanı ve Yüz Yıllık Mucize Dizilerinin Ünlü Oyuncusu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 08:12
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atv'nin yeni sezon için hazırladığı Bir Hayat Hikâyesi dizisinde Hazal Subaşı'nın karşısında kimin yer alacağı haftalardır merak ediliyordu ve izleyicilerin beklediği haber sonunda geldi. Bozdağ Film imzalı projenin erkek başrolü için uzun süredir görüşmeleri devam eden ünlü oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya dahil oldu. Kasım ortasında sete çıkması planlanan dizide ünlü ismin hayat vereceği karakter de ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Birkan Sokullu, Küçük Sırlar'dan Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Birkan Sokullu, Küçük Sırlar'dan Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Hazal Subaşı'nın yeni partneri Birkan Sokullu, Küçük Sırlar'da canlandırdığı Demir karakteriyle izleyicinin gönlünde yer edinmiş, ardından Fatih'teki Şehzade Mustafa ve Kurt Seyit ve Şura'daki Petro rolleriyle kariyerini adım adım büyütmüştü.

Asıl büyük çıkışını Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han Derenoğlu ile yakalayan oyuncu, dizinin yayında olduğu dönemde ekran başına kilitlenen izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Masumlar Apartmanı'nın ardından Yüz Yıllık Mucize'de başrol üstlenen Sokullu, son dönemde ağırlığı dijital platformlara verdi ve beIN CONNECT'te yayınlanan Zamanın Kapıları ile tabii'nin P.A.Y. dizisinde izleyicinin karşısına çıktı.

Netflix projesi Palas Pandıras'ın da kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, Bir Hayat Hikâyesi ile yeniden televizyon ekranlarına dönüyor ve bu kez karşısında Sahipsizler'in sevilen yüzü var.

Bir Hayat Hikâyesi dizisi, temmuzda Star TV için hazırlanırken yayın adresini atv olarak değiştirdi.

Bir Hayat Hikâyesi dizisi, temmuzda Star TV için hazırlanırken yayın adresini atv olarak değiştirdi.

Sokullu'nun yeni partneri Hazal Subaşı, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'deki Azize karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Adını Sen Koy'daki Zehra rolüyle oyunculuğa adım atan, Çukur'da Nehir ve Kasaba Doktoru'nda Dr. Leyla karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkan Subaşı, Sahipsizler'in final yapmasının ardından peş peşe teklif aldı ve tercihini Bir Hayat Hikâyesi'nden yana kullandı.

Temmuz ayında basına yansıyan haberlerde dizinin Star TV için hazırlandığı ve yönetmen koltuğunda Başak Soysal'ın oturacağı konuşuluyordu. Ekim ayında ise projenin bütçe nedeniyle atv'ye geçtiği iddia edildi ve Birsen Altuntaş'ın son haberi de dizinin atv'de seyirciyle buluşacağını yazdı.

Birkan Sokullu, Bir Hayat Hikâyesi'nde psikiyatri uzmanı Çağrı Aras karakterine hayat verecek.

Birkan Sokullu, Bir Hayat Hikâyesi'nde psikiyatri uzmanı Çağrı Aras karakterine hayat verecek.

Kanal değişikliğinin ardından hız kazanan kadro çalışmalarında erkek başrol de ortaya çıktı ve Birkan Sokullu, Hazal Subaşı'nın Hayat'ı oynayacağı dizide psikiyatrist Çağrı Aras'ı canlandıracak. Basına daha önce yansıyan bilgilere göre hikâye, eşi Fergan ve iki çocuğu Neşe ile Savaş'la birlikte yaşayan Hayat'ın, oğlu Savaş'a otizm tanısı konmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Bir Hayat Hikâyesi oyuncuları arasında, ekim ayındaki haberlere göre Başkomiser Yavuz rolü için anlaşan Turgut Tunçalp de yer alıyor. Senaryosunu Seda ve Toprak Karaoğlu'nun yazdığı dizinin yönetmenliğini ise temmuzda adı geçen Başak Soysal yerine Neslihan Yeşilyurt üstlenecek.

Bir Hayat Hikâyesi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli değil; dizinin kasım ortasında sete çıkması planlanırken atv'den yayın tarihine dair resmi bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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