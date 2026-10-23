Masumlar Apartmanı ve Yüz Yıllık Mucize Dizilerinin Ünlü Oyuncusu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu!

Hazal Subaşı'nın yeni partneri Birkan Sokullu, Küçük Sırlar'da canlandırdığı Demir karakteriyle izleyicinin gönlünde yer edinmiş, ardından Fatih'teki Şehzade Mustafa ve Kurt Seyit ve Şura'daki Petro rolleriyle kariyerini adım adım büyütmüştü.

Asıl büyük çıkışını Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han Derenoğlu ile yakalayan oyuncu, dizinin yayında olduğu dönemde ekran başına kilitlenen izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Masumlar Apartmanı'nın ardından Yüz Yıllık Mucize'de başrol üstlenen Sokullu, son dönemde ağırlığı dijital platformlara verdi ve beIN CONNECT'te yayınlanan Zamanın Kapıları ile tabii'nin P.A.Y. dizisinde izleyicinin karşısına çıktı.

Netflix projesi Palas Pandıras'ın da kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, Bir Hayat Hikâyesi ile yeniden televizyon ekranlarına dönüyor ve bu kez karşısında Sahipsizler'in sevilen yüzü var.