Masumlar Apartmanı ve Yüz Yıllık Mucize Dizilerinin Ünlü Oyuncusu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu!
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atv'nin yeni sezon için hazırladığı Bir Hayat Hikâyesi dizisinde Hazal Subaşı'nın karşısında kimin yer alacağı haftalardır merak ediliyordu ve izleyicilerin beklediği haber sonunda geldi. Bozdağ Film imzalı projenin erkek başrolü için uzun süredir görüşmeleri devam eden ünlü oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya dahil oldu. Kasım ortasında sete çıkması planlanan dizide ünlü ismin hayat vereceği karakter de ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Birkan Sokullu, Küçük Sırlar'dan Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.
Bir Hayat Hikâyesi dizisi, temmuzda Star TV için hazırlanırken yayın adresini atv olarak değiştirdi.
Birkan Sokullu, Bir Hayat Hikâyesi'nde psikiyatri uzmanı Çağrı Aras karakterine hayat verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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