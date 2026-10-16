İki Yeni Dizide Son Durum: Cansu Dere'ninki İsim Değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün Dizisi Kanal Arıyor
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Cansu Dere ve Neslihan Atagül'ün ekranlara dönüş projelerinden aynı gün yeni haberler geldi. Dizilerden biri adını değiştirmeye hazırlanıyor, diğeri ise hâlâ kanal arıyor. Peki iki dizide son durum ne?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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