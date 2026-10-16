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İki Yeni Dizide Son Durum: Cansu Dere'ninki İsim Değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün Dizisi Kanal Arıyor

İki Yeni Dizide Son Durum: Cansu Dere'ninki İsim Değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün Dizisi Kanal Arıyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 18:31
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Cansu Dere ve Neslihan Atagül'ün ekranlara dönüş projelerinden aynı gün yeni haberler geldi. Dizilerden biri adını değiştirmeye hazırlanıyor, diğeri ise hâlâ kanal arıyor. Peki iki dizide son durum ne?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Cansu Dere'nin yeni dizisi ekrana Mavi Orkide adıyla gelmeyecek, proje ocak ayı için planlanıyor

Cansu Dere'nin yeni dizisi ekrana Mavi Orkide adıyla gelmeyecek, proje ocak ayı için planlanıyor

Sadakatsiz'in finalinden bu yana yaklaşık dört yıldır ekranlardan uzak duran Cansu Dere'nin dönüş dizisinde ilk sürpriz değişiklik yaşandı. Eylül sonunda adı ilk kez duyulan Mavi Orkide, ekrana bu isimle çıkmayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Medyapım imzalı dizinin adı değişecek. Yeni ismin ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

İlk açıklanan bilgilerde projenin adı, doğada nadir rastlanan bir çiçekten ilhamla Mavi Orkide olarak belirlenmişti. Dizinin NOW ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Senaryoyu Yasak Elma'nın da kalemi olan Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

Kulislerden aktarılan son bilgilere göre dizi bir ocak ayı projesi olarak hazırlanıyor. Altuntaş, oyuncu kadrosu çalışmalarının da yakında ilerleyeceğini belirtti. Cansu Dere'nin karşısında kimin yer alacağı ise şimdiden merak konusu.

Kaderin Cilvesi'nin ilk 4 bölümünün senaryosu bitti, kanal için atv ile de görüşülüyor

Kaderin Cilvesi'nin ilk 4 bölümünün senaryosu bitti, kanal için atv ile de görüşülüyor

Neslihan Atagül'ün uzun bir aranın ardından setlere döneceği Kaderin Cilvesi'nde ise kanal sorusu hâlâ yanıt bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Ay Yapım imzalı dizi için kanallarla görüşmeler sürüyor. Dizinin atv'de yayınlanması da ihtimaller arasında. Ancak şu an için kesinleşmiş bir anlaşma yok.

Hazırlıklar cephesinde ise somut bir gelişme var: Dizinin ilk 4 bölümünün senaryosu tamamlandı. Kulislerde proje için 'Çok iyi iş olacak' yorumlarının yapıldığı aktarılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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