İki Yeni Dizide Son Durum: Cansu Dere'ninki İsim Değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün Dizisi Kanal Arıyor

Neslihan Atagül'ün uzun bir aranın ardından setlere döneceği Kaderin Cilvesi'nde ise kanal sorusu hâlâ yanıt bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Ay Yapım imzalı dizi için kanallarla görüşmeler sürüyor. Dizinin atv'de yayınlanması da ihtimaller arasında. Ancak şu an için kesinleşmiş bir anlaşma yok.

Hazırlıklar cephesinde ise somut bir gelişme var: Dizinin ilk 4 bölümünün senaryosu tamamlandı. Kulislerde proje için 'Çok iyi iş olacak' yorumlarının yapıldığı aktarılıyor.