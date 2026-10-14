Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisi Adana Ayazı'na Dahil Oldu
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin’i buluşturan Adana Ayazı’nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. NOW için hazırlanan dizide Fırat’ın ailesinin gelin adayı olarak gördüğü kadını, Teşkilat’tan tanıdığımız Asena Girişken canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak Teşkilat dizisinde izlediğimiz Asena Girişken, Adana Ayazı'nda Fırat'a çocukluğundan beri aşık olan Leyla Kayabaş'a hayat verecek.
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Adana Ayazı'nın hikâyesi İstanbul'da başlayıp Fırat'ın köklerinin dayandığı Adana'ya uzanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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