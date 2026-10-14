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Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisi Adana Ayazı'na Dahil Oldu

Teşkilat Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisi Adana Ayazı'na Dahil Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 10:35
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin’i buluşturan Adana Ayazı’nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. NOW için hazırlanan dizide Fırat’ın ailesinin gelin adayı olarak gördüğü kadını, Teşkilat’tan tanıdığımız Asena Girişken canlandıracak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son olarak Teşkilat dizisinde izlediğimiz Asena Girişken, Adana Ayazı'nda Fırat'a çocukluğundan beri aşık olan Leyla Kayabaş'a hayat verecek.

Son olarak Teşkilat dizisinde izlediğimiz Asena Girişken, Adana Ayazı'nda Fırat'a çocukluğundan beri aşık olan Leyla Kayabaş'a hayat verecek.

Adana Ayazı cephesinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Dizinin son transferi, TRT 1'in Teşkilat'ında Suzan rolüyle izleyici karşısına çıkan Asena Girişken oldu. Girişken'in canlandıracağı Leyla Kayabaş, Fırat'ın ailesi Gürsoy'lar tarafından adeta bir gelin adayı gibi karşılanıyor. Üstelik Leyla, çocukluğundan bu yana Fırat'a aşık.

Adana Ayazı'nın hikâyesi İstanbul'da başlayıp Fırat'ın köklerinin dayandığı Adana'ya uzanıyor.

Adana Ayazı'nın hikâyesi İstanbul'da başlayıp Fırat'ın köklerinin dayandığı Adana'ya uzanıyor.

NTC Medya imzalı dizinin senaryosu Onur Uğraş'a, yönetmenliği Faruk Teber'e ait. Kadroda Fırat rolünde Uğur Güneş, Elif rolünde Ebru Şahin, Fırat'ın babası Hamza rolünde Levent Ülgen ve Serhat rolünde Mustafa Mert Koç yer alıyor.

Hikâye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat, yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Leyla'nın da tam bu noktada Fırat'ı bekleyen isimlerden biri olarak hikâyeye dahil olması bekleniyor.

Öte yandan NOW, Adana Ayazı'nın yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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