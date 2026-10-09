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Neredeyse Tüm Kadrosu Yenilenen Teşkilat'ın Yeni Yüzleri İkinci Afişte Tek Karede Buluştu

Neredeyse Tüm Kadrosu Yenilenen Teşkilat'ın Yeni Yüzleri İkinci Afişte Tek Karede Buluştu

yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 22:01
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TRT 1'in Teşkilat dizisinden kolaj şeklinde ikinci bir afiş geldi. 7 Ekim’de yayınlanan ilk afişte yalnızca Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral yer almıştı. Yeni afişte ise 7 yıllık zaman atlamasıyla neredeyse baştan yenilenen kadronun ana karakterleri aynı karede buluştu.

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Teşkilat'tan 2. afiş geldi! İlk afişte yalnızca Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral vardı, ikinci afişte ana karakterlerin tamamı aynı karede buluştu.

Teşkilat'tan 2. afiş geldi! İlk afişte yalnızca Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral vardı, ikinci afişte ana karakterlerin tamamı aynı karede buluştu.

TRT 1, ilk afişi 7 Ekim akşamı resmi X hesabından 'Görünmez olanı gör, duyulmaz olanı duy!' notuyla paylaşmıştı. Afişte Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş ile bu sezon Azra karakteriyle kadroya katılan Bensu Soral yan yana poz vermişti. Kolaj şeklinde hazırlanan ikinci afişte başrollerin yanı sıra dizinin tüm ana karakterleri tek tek yer aldı.

7 yıllık zaman atlamasıyla dönen Teşkilat'ın kadrosu neredeyse baştan aşağı yenilendi.

7 yıllık zaman atlamasıyla dönen Teşkilat'ın kadrosu neredeyse baştan aşağı yenilendi.

Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı 7 yıllık bir zaman atlamasıyla ekrana döndü. Yeni sezonla birlikte kadroda da büyük bir değişim yaşandı.

Dizinin 2021'den bu yana değişmeyen ismi Tolga Sarıtaş'ın yanında Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman da kadroda kalmaya devam etti. Rabia Soytürk ise 6. sezon finalinde diziye veda etmişti.

Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Bensu Soral, Barlas karakteriyle Uğur Yücel, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Damla Colbay, Ceyhun rolündeki Gökberk Demirci ve Ahmet Yıldırım bulunuyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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