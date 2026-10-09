Neredeyse Tüm Kadrosu Yenilenen Teşkilat'ın Yeni Yüzleri İkinci Afişte Tek Karede Buluştu
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Teşkilat'tan 2. afiş geldi! İlk afişte yalnızca Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral vardı, ikinci afişte ana karakterlerin tamamı aynı karede buluştu.
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7 yıllık zaman atlamasıyla dönen Teşkilat'ın kadrosu neredeyse baştan aşağı yenilendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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