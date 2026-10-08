Sezon Başlayalı 3 Hafta Oldu! Teşkilat'ın Merakla Beklenen 7. Sezon Afişi Nihayet Geldi
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TRT 1, Teşkilat'ın 7. sezon afişini 7 Ekim akşamı resmi X hesabından paylaştı. Afişte Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş ile bu sezon Azra karakteriyle kadroya katılan Bensu Soral yan yana poz verdi. 20 Eylül'de başlayan sezonun üç bölümü yayınlandıktan sonra gelen afiş, 'Görünmez olanı gör, duyulmaz olanı duy!' notuyla duyuruldu.
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TRT 1, Teşkilat'ın 7. sezon afişini sezonun açılışından tam üç hafta sonra, 7 Ekim akşamı paylaştı.
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Afişte Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral, tavanında ay yıldız bulunan kubbeli bir salonda yan yana poz verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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