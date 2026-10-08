Sezon Başlayalı 3 Hafta Oldu! Teşkilat'ın Merakla Beklenen 7. Sezon Afişi Nihayet Geldi

TRT 1, Teşkilat'ın yeni sezon afişini 7 Ekim Çarşamba akşamı resmi X hesabından yayınladı. Kanal, paylaşımı 'Merakla beklenen afişimiz sizlerle!' sözleriyle duyurdu.

Paylaşımda 'Görünmez olanı gör, duyulmaz olanı duy!' ifadesine ve #ArtıkDahaYakınız etiketine de yer verildi. Dizinin yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de ekranda olacağı da hatırlatıldı.

Afiş, sezonun açılışından tam üç hafta sonra geldi. Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı 7 yıllık bir zaman atlamasıyla ekrana dönmüş, o günden bu yana üç yeni bölüm yayınlanmıştı. Kanal, yeni oyuncuları ilk kez 17 Eylül'de paylaştığı tanıtımda göstermişti.

Yeni sezonda kadro da büyük ölçüde yenilendi. Uğur Yücel, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Gökberk Demirci ve Savaş Özdemir, 7. sezonla hikâyeye dahil olan isimler arasında yer aldı.