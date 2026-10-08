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Sezon Başlayalı 3 Hafta Oldu! Teşkilat'ın Merakla Beklenen 7. Sezon Afişi Nihayet Geldi

Sezon Başlayalı 3 Hafta Oldu! Teşkilat'ın Merakla Beklenen 7. Sezon Afişi Nihayet Geldi

TRT yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 12:00
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TRT 1, Teşkilat'ın 7. sezon afişini 7 Ekim akşamı resmi X hesabından paylaştı. Afişte Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş ile bu sezon Azra karakteriyle kadroya katılan Bensu Soral yan yana poz verdi. 20 Eylül'de başlayan sezonun üç bölümü yayınlandıktan sonra gelen afiş, 'Görünmez olanı gör, duyulmaz olanı duy!' notuyla duyuruldu.

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TRT 1, Teşkilat'ın 7. sezon afişini sezonun açılışından tam üç hafta sonra, 7 Ekim akşamı paylaştı.

TRT 1, Teşkilat'ın 7. sezon afişini sezonun açılışından tam üç hafta sonra, 7 Ekim akşamı paylaştı.

TRT 1, Teşkilat'ın yeni sezon afişini 7 Ekim Çarşamba akşamı resmi X hesabından yayınladı. Kanal, paylaşımı 'Merakla beklenen afişimiz sizlerle!' sözleriyle duyurdu.

Paylaşımda 'Görünmez olanı gör, duyulmaz olanı duy!' ifadesine ve #ArtıkDahaYakınız etiketine de yer verildi. Dizinin yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de ekranda olacağı da hatırlatıldı.

Afiş, sezonun açılışından tam üç hafta sonra geldi. Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı 7 yıllık bir zaman atlamasıyla ekrana dönmüş, o günden bu yana üç yeni bölüm yayınlanmıştı. Kanal, yeni oyuncuları ilk kez 17 Eylül'de paylaştığı tanıtımda göstermişti.

Yeni sezonda kadro da büyük ölçüde yenilendi. Uğur Yücel, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Gökberk Demirci ve Savaş Özdemir, 7. sezonla hikâyeye dahil olan isimler arasında yer aldı.

Afişte Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral, tavanında ay yıldız bulunan kubbeli bir salonda yan yana poz verdi.

Afişte Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral, tavanında ay yıldız bulunan kubbeli bir salonda yan yana poz verdi.

Afişin merkezinde, dizinin 2021'de başladığı günden bu yana kadronun değişmeyen ismi olan Tolga Sarıtaş var. Altay'a hayat veren Sarıtaş'ın hemen yanında ise siyah elbisesiyle kollarını kavuşturmuş Bensu Soral duruyor.

Rabia Soytürk'ün 6. sezon finalinde diziye veda etmesinin ardından kadın başrol için ağustos ayında Bensu Soral'la anlaşılmıştı. Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Soral, Azra karakteriyle Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk'ün ardından Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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