Neredeyse Tüm Kadrosu Değişen Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
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TRT1’in reyting rekortmeni fenomen dizisi Teşkilat, yeni sezona kadrosunun neredeyse yarısı değişmiş halde giriyor. Altı sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyiciler, tanıdık isimlerin ayrılığına alışırken yeni transferleri de merakla takip ediyor. Dizinin resmi hesabından yapılan paylaşımla merakla beklenen yeni sezon tarihi de nihayet ortaya çıktı.
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2021'den bu yana yayınlanan Teşkilat dizisi en sevilen aksiyon dizilerinden biri olarak görülüyor.
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Teşkilat'ın yeni sezon kadrosunda tanıdık birçok isim ayrılırken usta oyuncu Uğur Yücel transfer oldu.
Teşkilat'ın yedinci sezonu için merakla beklenen yeni bölüm yayın tarihi sonunda resmen açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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