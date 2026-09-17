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Neredeyse Tüm Kadrosu Değişen Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Neredeyse Tüm Kadrosu Değişen Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

TRT Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 14:32
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TRT1’in reyting rekortmeni fenomen dizisi Teşkilat, yeni sezona kadrosunun neredeyse yarısı değişmiş halde giriyor. Altı sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyiciler, tanıdık isimlerin ayrılığına alışırken yeni transferleri de merakla takip ediyor. Dizinin resmi hesabından yapılan paylaşımla merakla beklenen yeni sezon tarihi de nihayet ortaya çıktı.

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2021'den bu yana yayınlanan Teşkilat dizisi en sevilen aksiyon dizilerinden biri olarak görülüyor.

2021'den bu yana yayınlanan Teşkilat dizisi en sevilen aksiyon dizilerinden biri olarak görülüyor.

Teşkilat, TRT1'in pazar akşamları ekrana gelen ve MİT mensuplarının mücadelesini konu alan aksiyon-dram dizisi. Dizi, ilk bölümünü 7 Mart 2021'de yayınladığından bu yana altı sezonu geride bıraktı ve her sezon reyting listelerinin zirvesinde yer aldı. Başrolde Altay Yalçındağ karakteriyle Tolga Sarıtaş var; oyuncu, dizinin başladığı günden bu yana kadronun değişmeyen ismi oldu. Altıncı sezon, 7 Haziran'da yayınlanan bölümle büyük bir patlama ve enkaz sahnesiyle final yaptı ve dizi yeni sezon için tatile girdi.

Teşkilat'ın yeni sezon kadrosunda tanıdık birçok isim ayrılırken usta oyuncu Uğur Yücel transfer oldu.

Teşkilat'ın yeni sezon kadrosunda tanıdık birçok isim ayrılırken usta oyuncu Uğur Yücel transfer oldu.

Yeni sezonda kadronun neredeyse yarısı yenilendi. Hilal'e hayat veren Rabia Soytürk, Cevher'i canlandıran Erkan Bektaş, Rutkay oyuncusu Serhat Tulumluer ve Davut'u oynayan Yıldıray Şahinler diziye veda etti. Kadroya ise Altay'ın yeni partneri Azra ile Bensu Soral, Altay'ın kayınpederi Barlas ile Uğur Yücel, Nevin ile Duygu Sarışın ve keskin nişancı Ceyhun ile Gökberk Demirci katıldı. Yadigar karakteri için kadroya dahil olan Serhat Kılıç'ın eylül başında hayatını kaybetmesinin ardından rol Savaş Özdemir'e devredildi ve rolün adı değişti. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman ise kadroda kalmaya devam eden isimler arasında.

Teşkilat'ın yedinci sezonu için merakla beklenen yeni bölüm yayın tarihi sonunda resmen açıklandı.

Teşkilat'ın yedinci sezonu için merakla beklenen yeni bölüm yayın tarihi sonunda resmen açıklandı.

Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre Teşkilat, 7. sezonuyla 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarına dönecek. Paylaşımda “Bu ülkeye sahip çıkmak için, onları koruyabilmek için giydiğin ateşten gömleği düşün” repliğiyle yeni sezonun atmosferine dair ipucu da verildi. Kadrosu büyük ölçüde yenilenen ve zaman atlaması yaşanacağı belirtilen dizide Altay'ın hikâyesinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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