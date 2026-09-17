Neredeyse Tüm Kadrosu Değişen Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Yeni sezonda kadronun neredeyse yarısı yenilendi. Hilal'e hayat veren Rabia Soytürk, Cevher'i canlandıran Erkan Bektaş, Rutkay oyuncusu Serhat Tulumluer ve Davut'u oynayan Yıldıray Şahinler diziye veda etti. Kadroya ise Altay'ın yeni partneri Azra ile Bensu Soral, Altay'ın kayınpederi Barlas ile Uğur Yücel, Nevin ile Duygu Sarışın ve keskin nişancı Ceyhun ile Gökberk Demirci katıldı. Yadigar karakteri için kadroya dahil olan Serhat Kılıç'ın eylül başında hayatını kaybetmesinin ardından rol Savaş Özdemir'e devredildi ve rolün adı değişti. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman ise kadroda kalmaya devam eden isimler arasında.