Kadrosunu Baştan Aşağı Yenileyen Teşkilat'a Bir İsim Daha Dahil Oldu
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın kadın başrolünün değişmesiyle başlayan yeni oyuncu transferleri bitmek bilmiyor. Dizinin 7. sezonunda başroller Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral olurken sevilen diziye 10'dan fazla oyuncu dahil oldu. Kadrosu başta aşağı değişen Teşkilat'a sürpriz bir isim daha geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.
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Genç oyuncu Ferhan Vural, Teşkilat dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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