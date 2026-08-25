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Kadrosunu Baştan Aşağı Yenileyen Teşkilat'a Bir İsim Daha Dahil Oldu

Kadrosunu Baştan Aşağı Yenileyen Teşkilat'a Bir İsim Daha Dahil Oldu

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 12:43
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın kadın başrolünün değişmesiyle başlayan yeni oyuncu transferleri bitmek bilmiyor. Dizinin 7. sezonunda başroller Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral olurken sevilen diziye 10'dan fazla oyuncu dahil oldu. Kadrosu başta aşağı değişen Teşkilat'a sürpriz bir isim daha geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.

TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.

7. sezon öncesinde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanan Teşkilat'ın kadın başrolü olan Rabia Soytürk, sezon finalinde diziye veda etmişti. Teşkilat dizisinde ilk önce Aybüke Pusat, ardından Rabia Soytürk'le partner olan Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri merak edilirken Teşkilat'ın 7. sezon başrol oyuncusu Bensu Soral oldu.

Teşkilat dizisinin kadrosundaki değişiklikler gündemden düşmezken Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisine bir yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Genç oyuncu Ferhan Vural, Teşkilat dizisine dahil oldu.

Genç oyuncu Ferhan Vural, Teşkilat dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ferhan Vural, Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın canlandırdığı Yadigar'ın oğlu Berkay olarak karşımıza çıkacak.

Teşkilat dizisinin sete çıkış tarihi ise 27 Ağustos olarak açıklandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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