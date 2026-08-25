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Annesiyle Arasında 9 Yaş Vardı: Güneşin Doğduğu Yer'in Yayın Günü Belli Oldu

Annesiyle Arasında 9 Yaş Vardı: Güneşin Doğduğu Yer'in Yayın Günü Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 12:25
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2026-2027 yeni sezonunda Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, Burak Özçivit'in ekranlara dönmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. Uğur Güneş'in son anda kadrodan çıkarılıp Burak Özçivit'in dahil edilmesi eleştirilere neden olurken, Özçivit ile annesi Sibel Taşçıoğlu arasında 9 yaş fark olması da tartışmalara yol açmıştı. Merakla beklenen ve çok konuşulan dizinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak görülüyor.

Atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak görülüyor.

Almanya'da başlayıp Adana'nın Çukurova'sına uzanan hikayesiyle dikkat çeken dizide Burak Özçivit'in canlandıracağı Kenan Kozan, Almanya'da hayatının aşkı Leyla ile tanışacak. Kenan'ın Leyla'ya duyduğu aşk, annesi Celadet'in karşı çıkışına rağmen giderek büyüyor ve ikilinin aldığı kararlar Kozan ailesinin dengelerini değiştirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'nın izinden giden Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın izinden giden Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Güneşin Doğduğu Yer dizisi 10 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle Almanya’da geçen Kenan Kozan (Burak Özçivit) ve Leyla’lı (Beyza Gümülcine) ilk sahnelerin Ankara’da çekileceği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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