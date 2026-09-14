Teşkilat Ne Zaman Başlayacak? 7. Sezon Yayın Tarihi Ne?

Tolga Sarıtaş’ın 7. sezonda Altay karakteriyle yoluna devam edeceği daha önce açıklanmıştı. Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman’ın da Korkut ve Bahar karakterleriyle yeni sezon hikayesinde yer alacağı bildirildi.

Yeni sezon için aynı zamanda Bensu Soral, Gökberk Demirci, Uğur Yücel ve Duygu Sarışın gibi isimlerin kadroya katıldığı da öğrenilmişti. Savaş Özdemir’in de kadroya dahil olduğu ve yeni sezonda bomba imha uzmanı Zülküf karakterini canlandıracağı geçtiğimiz günlerde aktarılmıştı.

Teşkilat’ın Yeni Sezonunda Hikaye Değişecek mi?

Teşkilat, 7. sezona yedi yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Altay’ın bu süreçte evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş şekilde izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. Zehra Yılmaz’ın Altay’ın eşi Beren karakteriyle kısa süreli olarak hikayeye dahil olacağı da aktarılan bilgiler arasında.