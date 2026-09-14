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Teşkilat Ne Zaman Başlayacak? 7. Sezon Yayın Tarihi Ne?

Teşkilat Ne Zaman Başlayacak? 7. Sezon Yayın Tarihi Ne?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 09:32
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Teşkilat, yeni sezonuyla yeniden TRT 1 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 7. sezonu yaklaşırken yayın tarihi, ilk bölümün saati ve kadroya katılan yeni isimler de merak konusu oldu. Özellikle yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceği ve zaman atlaması olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Teşkilat’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak ve saat kaçta ekrana gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte tüm merak edilenler…

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Teşkilat Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Teşkilat Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Teşkilat, 7 Haziran 2026’da yayınlanan 184. bölümüyle altıncı sezonunu tamamladı. Yeni sezon hazırlıkları yaz aylarında başlamış ve çekimlerin ağustos sonunda yapılması planlanmıştı. Şimdiyse 7. sezonun 20 Eylül 2026 Pazar günü başlaması bekleniyor.

Teşkilat 7. Sezon Hangi Gün Yayınlanacak?

Teşkilat 7. Sezon Hangi Gün Yayınlanacak?

Teşkilat uzun süredir pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor. TRT 1’in sayfasında da yapımın yayın günü Pazar olarak gösteriliyor. Yani yeni sezonda da bu yayın düzeninin devam etmesi bekleniyor. Dizinin 20 Eylül’de başlaması halinde ilk bölüm de pazar akşamı ekrana gelmiş olacak.

Teşkilat 7. Sezon Oyuncuları Kimler?

Teşkilat 7. Sezon Oyuncuları Kimler?

Tolga Sarıtaş’ın 7. sezonda Altay karakteriyle yoluna devam edeceği daha önce açıklanmıştı. Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman’ın da Korkut ve Bahar karakterleriyle yeni sezon hikayesinde yer alacağı bildirildi. 

Yeni sezon için aynı zamanda Bensu Soral, Gökberk Demirci, Uğur Yücel ve Duygu Sarışın gibi isimlerin kadroya katıldığı da öğrenilmişti. Savaş Özdemir’in de kadroya dahil olduğu ve yeni sezonda bomba imha uzmanı Zülküf karakterini canlandıracağı geçtiğimiz günlerde aktarılmıştı.

Teşkilat’ın Yeni Sezonunda Hikaye Değişecek mi?

Teşkilat, 7. sezona yedi yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Altay’ın bu süreçte evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş şekilde izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. Zehra Yılmaz’ın Altay’ın eşi Beren karakteriyle kısa süreli olarak hikayeye dahil olacağı da aktarılan bilgiler arasında.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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