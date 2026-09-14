Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Tepki Gelmişti: Teşkilat'ta Kılıç'a Verilen Rolün Adı Değişti!

Teşkilat'ın yedinci sezonu için kadroya ilk dahil edilen isim Serhat Kılıç olmuştu; deneyimli oyuncu, en çok merak edilen karakterlerden Yadigar'a hayat verecekti. Set çalışmaları başlamadan yakalandığı boyun fıtığı ise bu heyecanı yarıda kesti: doktorların üç haftalık istirahat raporu vermesi üzerine Kılıç, kameraya görünmeden projeden ayrılmak zorunda kaldı.

Kılıç'ın ayrılışının ardından geçen kısa süre içinde hayatını kaybetmesi hem hayranlarını hem de meslektaşlarını yasa boğdu. Rolün başka bir oyuncuya verilmesi kararı ise oyuncu Berna Laçin'den sert bir tepki gördü; Laçin, bir ölümün ardından rolün devam etmesinin doğru olmadığını savundu.