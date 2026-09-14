Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Tepki Gelmişti: Teşkilat'ta Kılıç'a Verilen Rolün Adı Değişti!
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Teşkilat'ın yeni sezonu setlere çıkmadan bir yasla sarsıldı: Yadigar karakteri için anlaşılan Serhat Kılıç, çekimler başlamadan hayatını kaybetti. Milyonların takip ettiği dizide bu ölümün ardından role başka bir ismin getirilmesi, izleyiciyi olduğu kadar oyuncu camiasını da ikiye böldü. Gelen tepkiler karşısında yapım ekibi geri adım atarak karakterin adını değiştirdi. Zülküf'e dönüşen role hayat verecek isim belli olurken, karakterin eşini canlandıracak oyuncu da açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Serhat Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezonunda canlandıracağı Yadigar karakterine daha çekimler başlamadan veda etti.
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Gelen tepkiler karşısında yapım, Yadigar'ın adını Zülküf'e çevirdi ve eşini canlandıracak ismi de açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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