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Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Tepki Gelmişti: Teşkilat'ta Kılıç'a Verilen Rolün Adı Değişti!

Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Tepki Gelmişti: Teşkilat'ta Kılıç'a Verilen Rolün Adı Değişti!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 08:29
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Teşkilat'ın yeni sezonu setlere çıkmadan bir yasla sarsıldı: Yadigar karakteri için anlaşılan Serhat Kılıç, çekimler başlamadan hayatını kaybetti. Milyonların takip ettiği dizide bu ölümün ardından role başka bir ismin getirilmesi, izleyiciyi olduğu kadar oyuncu camiasını da ikiye böldü. Gelen tepkiler karşısında yapım ekibi geri adım atarak karakterin adını değiştirdi. Zülküf'e dönüşen role hayat verecek isim belli olurken, karakterin eşini canlandıracak oyuncu da açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Serhat Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezonunda canlandıracağı Yadigar karakterine daha çekimler başlamadan veda etti.

Serhat Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezonunda canlandıracağı Yadigar karakterine daha çekimler başlamadan veda etti.

Teşkilat'ın yedinci sezonu için kadroya ilk dahil edilen isim Serhat Kılıç olmuştu; deneyimli oyuncu, en çok merak edilen karakterlerden Yadigar'a hayat verecekti. Set çalışmaları başlamadan yakalandığı boyun fıtığı ise bu heyecanı yarıda kesti: doktorların üç haftalık istirahat raporu vermesi üzerine Kılıç, kameraya görünmeden projeden ayrılmak zorunda kaldı.

Kılıç'ın ayrılışının ardından geçen kısa süre içinde hayatını kaybetmesi hem hayranlarını hem de meslektaşlarını yasa boğdu. Rolün başka bir oyuncuya verilmesi kararı ise oyuncu Berna Laçin'den sert bir tepki gördü; Laçin, bir ölümün ardından rolün devam etmesinin doğru olmadığını savundu.

Gelen tepkiler karşısında yapım, Yadigar'ın adını Zülküf'e çevirdi ve eşini canlandıracak ismi de açıkladı.

Gelen tepkiler karşısında yapım, Yadigar'ın adını Zülküf'e çevirdi ve eşini canlandıracak ismi de açıkladı.

Savaş Özdemir'in canlandıracağı karakterin adı, gelen tepkiler üzerine Yadigar'dan Zülküf'e çevrildi. Bomba imha uzmanı olarak tanıtılan ve Kartal marka bir otomobil kullanan bu yeni karaktere, Kurtlar Vadisi Pusu ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerden tanınan Özdemir hayat verecek.

Zülküf'ün eşi Gülay'ı Ayşen Gürler canlandırırken çiftin oğlu Berkay rolüne ise ödüllü oyuncu Ferhan Vural getirildi; 20 Eylül'de ekrana gelecek yeni sezonla birlikte bu yeni aile de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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