Şoray Uzun, Seksenler'deki Rol Arkadaşı Serhat Kılıç'ın Ölüm Nedenine İlişkin İddialar Hakkında Açıklama Yaptı
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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül 2026'da evinde ölü bulundu. Sanat dünyasını yasa boğan bu ani ölümün ardından ünlü oyuncunun sevenleri Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Ölüm nedenine dair ortaya atılan iddiaların ardından Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun açıklama yaptı.
Kaynak: Medya Blok
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51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kendisinden 2 gündür haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu.
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Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Şoray Uzun, Adli Tıp Kurumu önünden Serhat Kılıç'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı.
Şoray Uzun, "Artık kafadaki soru işaretlerinin de kimseye bir faydası yok." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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