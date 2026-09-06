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Şoray Uzun, Seksenler'deki Rol Arkadaşı Serhat Kılıç'ın Ölüm Nedenine İlişkin İddialar Hakkında Açıklama Yaptı

Şoray Uzun, Seksenler'deki Rol Arkadaşı Serhat Kılıç'ın Ölüm Nedenine İlişkin İddialar Hakkında Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.09.2026 - 08:01
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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül 2026'da evinde ölü bulundu. Sanat dünyasını yasa boğan bu ani ölümün ardından ünlü oyuncunun sevenleri Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Ölüm nedenine dair ortaya atılan iddiaların ardından Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun açıklama yaptı. 

Kaynak: Medya Blok

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51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kendisinden 2 gündür haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kendisinden 2 gündür haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ekran macerasına başlayan Serhat Mustafa Kılıç, birbirinden iddialı dizi ve filmlerde rol almıştı. Serhat Kılıç'ın rol aldığı dizi ve filmler arasında Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kardelenler, Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer, Cenazemize Hoş Geldiniz yer alıyordu. Başarı dolu kariyerinde son olarak TRT 1 yapımı Teşkilat kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç'ın evinde ölü bulunmasından bir gün önce diziden ayrıldığı açıklanmıştı. 

Serhat Kılıç neden öldü sorusu ve ölüm nedeni merak edilirken ünlü oyuncunun kendisinden yaklaşık iki gündür haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün eve gitmesi ve Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz bulmasının ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni henüz netlik kazanmamasına rağmen sosyal medyada pek çok iddia ortaya atıldı.

Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Şoray Uzun, Adli Tıp Kurumu önünden Serhat Kılıç'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Şoray Uzun, "Artık kafadaki soru işaretlerinin de kimseye bir faydası yok." dedi.

Şoray Uzun, "Artık kafadaki soru işaretlerinin de kimseye bir faydası yok." dedi.

Serhat Kılıç'ın ölüm nedenine ilişkin ise, 'Bilgi kirliliği var, pek çok paylaşım var. Resmi makamlar, resmi ağızlar net bir açıklama yapmadan bazı bilgileri paylaşmak çok doğru değil. Bu Serhat'ın hatırasına da, ailesine de çok ciddi bir haksızlık olur. Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz, sadece varsayımlar üzerinde konuşabiliriz. Ama varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmi açıklama yapılacaktır.

Çok da uzun bir süreç olacağını düşünmüyorum, en azından otopsinin bir ön açıklaması, ön bilgisini muhakkak bizimle yetkililer paylaşacaklardır. Bilgi kirliliğinden uzak durmak lazım. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor. Bu herkesin içini acıtan bir şey.

Seksenler ailesi olarak önce Atilla abimizi kaybettik. Sonra Rasim abimizi kaybettik, Vural'ı kaybettik, Kemal Kuruçay'ı kaybettik, şimdi de Serhat... İnsan ne diyeceğini bilemiyor yani, kelimeler insanın boğazında düğümleniyor. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah.

Çok üzgünüz. Çok yetenekli, çok yönlü, çok iyi bir aktörü, çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Yani sözün bittiği yer esasında.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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