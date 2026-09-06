Şoray Uzun, Seksenler'deki Rol Arkadaşı Serhat Kılıç'ın Ölüm Nedenine İlişkin İddialar Hakkında Açıklama Yaptı

Serhat Kılıç'ın ölüm nedenine ilişkin ise, 'Bilgi kirliliği var, pek çok paylaşım var. Resmi makamlar, resmi ağızlar net bir açıklama yapmadan bazı bilgileri paylaşmak çok doğru değil. Bu Serhat'ın hatırasına da, ailesine de çok ciddi bir haksızlık olur. Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz, sadece varsayımlar üzerinde konuşabiliriz. Ama varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmi açıklama yapılacaktır.

Çok da uzun bir süreç olacağını düşünmüyorum, en azından otopsinin bir ön açıklaması, ön bilgisini muhakkak bizimle yetkililer paylaşacaklardır. Bilgi kirliliğinden uzak durmak lazım. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor. Bu herkesin içini acıtan bir şey.

Seksenler ailesi olarak önce Atilla abimizi kaybettik. Sonra Rasim abimizi kaybettik, Vural'ı kaybettik, Kemal Kuruçay'ı kaybettik, şimdi de Serhat... İnsan ne diyeceğini bilemiyor yani, kelimeler insanın boğazında düğümleniyor. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah.

Çok üzgünüz. Çok yetenekli, çok yönlü, çok iyi bir aktörü, çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Yani sözün bittiği yer esasında.' açıklamasında bulundu.