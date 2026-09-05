article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dostları ve Rol Arkadaşları Ani Kaybıyla Sevenlerini Yasa Boğan Serhat Kılıç'a Veda Etti

Dostları ve Rol Arkadaşları Ani Kaybıyla Sevenlerini Yasa Boğan Serhat Kılıç'a Veda Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 21:12 Son Güncelleme: 05.09.2026 - 21:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Seksenler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kız arkadaşı, kendisinden birkaç gündür haber alınamadığı öğrenilen Kılıç'ı, evinde hareketsiz halde buldu. Ünlü oyuncunun ani kaybı hem hayranlarını hem yakınlarını yasa boğdu. 

Birçok başarılı yapımda yer alan Serhat Kılıç'ın rol arkadaşları, sosyal medya hesaplarından acılarını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hoşçakal Ergun Plak"

"Hoşçakal Ergun Plak"

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden haber alamayınca eve giren kız arkadaşı tarafından salonda hareketsiz halde bulunan oyuncunun vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmazken, bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Serhat Kılıç'ın acı haberini alan rol arkadaşları, acılarını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Serhat Kılıç hakkında konuşan Kubilay Aka'nın gözleri doldu.

Şükran Ovalı acısını "Çok üzgünüm çok" sözleriyle dile getirdi.

Şükran Ovalı acısını "Çok üzgünüm çok" sözleriyle dile getirdi.

Sedef Avcı, birlikte aynı sahneyi paylaştıkları bir anı paylaştı.

Sedef Avcı, birlikte aynı sahneyi paylaştıkları bir anı paylaştı.

Yekta Kopan ise bu ani kayıp karşısında yaşadığı şoku dile getirdi.

Yekta Kopan ise bu ani kayıp karşısında yaşadığı şoku dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar

Derya Bedavacı

Derya Bedavacı

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu

Seksenler dizisi ekibinden pek çok kişi uzun yıllar aynı seti paylaştıkları dostlarına veda etti.

Seksenler dizisi ekibinden pek çok kişi uzun yıllar aynı seti paylaştıkları dostlarına veda etti.

Ayça Bingöl

Ayça Bingöl
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuğrul Tülek

Tuğrul Tülek

Begüm Öner

Begüm Öner

Hakan Bulut

Hakan Bulut

Serhat Kılıç ile Ceyhun Fersoy, karşılıklı oynadıkları sahnelerde izleyenleri kahkahaya boğan ikiliydi. Ceyhun Fersoy da rol arkadaşına son kez "Ergun Plak abi" diye seslendi.

Serhat Kılıç ile Ceyhun Fersoy, karşılıklı oynadıkları sahnelerde izleyenleri kahkahaya boğan ikiliydi. Ceyhun Fersoy da rol arkadaşına son kez "Ergun Plak abi" diye seslendi.

Reha Özcan

Reha Özcan
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Necmi Yapıcı

Necmi Yapıcı

Tolunay Donat

Tolunay Donat

İlker Ayrık

İlker Ayrık

Faruk Sofuoğlu

Faruk Sofuoğlu

Pelin Akil

Pelin Akil
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şoray Uzun

Şoray Uzun

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın