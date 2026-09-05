Dostları ve Rol Arkadaşları Ani Kaybıyla Sevenlerini Yasa Boğan Serhat Kılıç'a Veda Etti
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Seksenler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kız arkadaşı, kendisinden birkaç gündür haber alınamadığı öğrenilen Kılıç'ı, evinde hareketsiz halde buldu. Ünlü oyuncunun ani kaybı hem hayranlarını hem yakınlarını yasa boğdu.
Birçok başarılı yapımda yer alan Serhat Kılıç'ın rol arkadaşları, sosyal medya hesaplarından acılarını dile getirdi.
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"Hoşçakal Ergun Plak"
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Serhat Kılıç hakkında konuşan Kubilay Aka'nın gözleri doldu.
Şükran Ovalı acısını "Çok üzgünüm çok" sözleriyle dile getirdi.
Sedef Avcı, birlikte aynı sahneyi paylaştıkları bir anı paylaştı.
Yekta Kopan ise bu ani kayıp karşısında yaşadığı şoku dile getirdi.
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Bennu Yıldırımlar
Derya Bedavacı
Ahu Yağtu
Seksenler dizisi ekibinden pek çok kişi uzun yıllar aynı seti paylaştıkları dostlarına veda etti.
Ayça Bingöl
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Tuğrul Tülek
Begüm Öner
Hakan Bulut
Serhat Kılıç ile Ceyhun Fersoy, karşılıklı oynadıkları sahnelerde izleyenleri kahkahaya boğan ikiliydi. Ceyhun Fersoy da rol arkadaşına son kez "Ergun Plak abi" diye seslendi.
Reha Özcan
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Necmi Yapıcı
Tolunay Donat
İlker Ayrık
Faruk Sofuoğlu
Pelin Akil
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Şoray Uzun
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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