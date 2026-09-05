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Hande Erçel Çok Sevdiği Atı İki Kardeş’e Veda Etti: Son Görüntüsü Yürek Burktu!

Hande Erçel Çok Sevdiği Atı İki Kardeş’e Veda Etti: Son Görüntüsü Yürek Burktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 16:09
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Atlara olan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, yıllardır özel bir bağ kurduğu atı İki Kardeş’i kaybettiğini duyurdu. Birlikte geçirdikleri anlardan oluşan duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, “Oğlum” diye seslendiği dostuna “Sonsuz arazilerde koş özgürce” sözleriyle veda etti. Paylaşım kısa sürede sevenlerinden binlerce destek mesajı alırken İki Kardeş’in son görüntüleri yürek burktu.

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Türkiye’nin sınırlarını aşan popülerliğiyle dikkat çeken Hande Erçel, son yılların en güçlü kadın oyuncularından biri haline geldi.

Türkiye’nin sınırlarını aşan popülerliğiyle dikkat çeken Hande Erçel, son yılların en güçlü kadın oyuncularından biri haline geldi.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Hande Erçel, ilk dönemlerinde “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” ve “Hayat Ağacı” gibi projelerde küçük roller üstlendi. Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ilk büyük yapım ise “Güneşin Kızları” oldu.

Dizide canlandırdığı enerjik ve neşeli Selin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Erçel, ardından Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı “Aşk Laftan Anlamaz”da Hayat Uzun’a hayat verdi. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Asya’da da ilgi gören dizi, oyuncunun uluslararası popülerliğinin temellerini attı.

Hande Erçel’in kariyerini küresel boyuta taşıyan asıl proje ise Kerem Bürsin’le başrolünü paylaştığı “Sen Çal Kapımı” oldu. Çok sayıda ülkede yayınlanan romantik komedi dizisiyle Instagram’daki takipçi sayısı hızla yükselen Erçel, Türkiye’nin sosyal medyada en çok takip edilen kadın oyuncusu haline geldi.

Son dönemde “Bambaşka Biri”, “Rüzgara Bırak”, “Aşkı Hatırla” ve “İki Dünya Bir Dilek” gibi projelerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Cannes Film Festivali’nden Paris ve Milano Moda Haftalarına kadar pek çok uluslararası etkinlikte de boy gösterdi.

Yoğun kariyerinin dışında resim ve doğayla ilgilenen Hande Erçel’in özel bir sevgi beslediği canlıların başında ise atlar geliyordu.

Atlara olan sevgisiyle bilinen Hande Erçel’in “İki Kardeş”le arasında yıllara dayanan oldukça özel bir bağ vardı.

Atlara olan sevgisiyle bilinen Hande Erçel’in “İki Kardeş”le arasında yıllara dayanan oldukça özel bir bağ vardı.

Hande Erçel, setlerden ve kırmızı halı etkinliklerinden fırsat bulduğu zamanlarda doğayla baş başa kalmayı seven isimlerden biri. Ünlü oyuncu, özellikle atlarla geçirdiği anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Erçel’in hayatında ayrı bir yere sahip olan atının adı ise “İki Kardeş”ti. Onu yalnızca sahiplendiği bir hayvan olarak görmeyen oyuncu, paylaşımlarında “oğlum” diyerek seslendiği İki Kardeş’le çıktığı gezintileri ve birlikte geçirdikleri sakin anları takipçilerine gösteriyordu.

Ünlü oyuncunun yoğun temposundan uzaklaşıp nefes aldığı bu anlarda İki Kardeş’in önemli bir yere sahip olduğu görülüyordu. Hande Erçel’in yıllar içerisinde atıyla kurduğu bağ ve birlikte biriktirdikleri anılar, gelen acı haberin ardından yaptığı veda paylaşımına da yansıdı.

Erçel, 5 Eylül’de yayımladığı karelerle çok sevdiği atı İki Kardeş’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hande Erçel, atı İki Kardeş’in hayatını kaybettiğini duygusal sözlerle açıkladı; son görüntüsü kullanıcıların yüreğini burktu.

Hande Erçel, atı İki Kardeş’in hayatını kaybettiğini duygusal sözlerle açıkladı; son görüntüsü kullanıcıların yüreğini burktu.

İki Kardeş’le birlikte çekilen fotoğraflarını bir araya getiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dostuna veda etti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Oğlum İki Kardeş. Sen benim rüzgarım. Sonsuz arazilerde koş özgürce. Sen hep en özel anılarımızda kalacaksın.”

Hande Erçel’in duygusal mesajı kısa sürede sosyal medyada yayılırken oyuncunun sevenleri de başsağlığı ve destek mesajları gönderdi. Bir hayvanla yıllar boyunca kurulan bağın ardından yaşanan kaybın son derece ağır olduğunu belirten kullanıcılar, Erçel’in acısını paylaştıklarını dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde İki Kardeş’in oldukça zayıf görünmesi de bazı takipçilerin dikkatini çekti. Atın özellikle gövde ve kaburga bölgesindeki görünümüne odaklanan kullanıcılar, son döneminde kilo kaybetmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi. 

Ancak Hande Erçel, İki Kardeş’in ölüm nedenine ya da son döneminde herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığına ilişkin açıklamada bulunmadı. 

Hande Erçel yıllardır hayatında olan dostuna “Sonsuz arazilerde koş özgürce” sözleriyle veda etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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