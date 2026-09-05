Hande Erçel Çok Sevdiği Atı İki Kardeş’e Veda Etti: Son Görüntüsü Yürek Burktu!

Kariyerine modellik yaparak başlayan Hande Erçel, ilk dönemlerinde “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” ve “Hayat Ağacı” gibi projelerde küçük roller üstlendi. Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ilk büyük yapım ise “Güneşin Kızları” oldu.

Dizide canlandırdığı enerjik ve neşeli Selin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Erçel, ardından Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı “Aşk Laftan Anlamaz”da Hayat Uzun’a hayat verdi. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Asya’da da ilgi gören dizi, oyuncunun uluslararası popülerliğinin temellerini attı.

Hande Erçel’in kariyerini küresel boyuta taşıyan asıl proje ise Kerem Bürsin’le başrolünü paylaştığı “Sen Çal Kapımı” oldu. Çok sayıda ülkede yayınlanan romantik komedi dizisiyle Instagram’daki takipçi sayısı hızla yükselen Erçel, Türkiye’nin sosyal medyada en çok takip edilen kadın oyuncusu haline geldi.

Son dönemde “Bambaşka Biri”, “Rüzgara Bırak”, “Aşkı Hatırla” ve “İki Dünya Bir Dilek” gibi projelerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Cannes Film Festivali’nden Paris ve Milano Moda Haftalarına kadar pek çok uluslararası etkinlikte de boy gösterdi.

Yoğun kariyerinin dışında resim ve doğayla ilgilenen Hande Erçel’in özel bir sevgi beslediği canlıların başında ise atlar geliyordu.