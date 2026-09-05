Hande Erçel Çok Sevdiği Atı İki Kardeş’e Veda Etti: Son Görüntüsü Yürek Burktu!
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Atlara olan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, yıllardır özel bir bağ kurduğu atı İki Kardeş’i kaybettiğini duyurdu. Birlikte geçirdikleri anlardan oluşan duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, “Oğlum” diye seslendiği dostuna “Sonsuz arazilerde koş özgürce” sözleriyle veda etti. Paylaşım kısa sürede sevenlerinden binlerce destek mesajı alırken İki Kardeş’in son görüntüleri yürek burktu.
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Türkiye’nin sınırlarını aşan popülerliğiyle dikkat çeken Hande Erçel, son yılların en güçlü kadın oyuncularından biri haline geldi.
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Atlara olan sevgisiyle bilinen Hande Erçel’in “İki Kardeş”le arasında yıllara dayanan oldukça özel bir bağ vardı.
Hande Erçel, atı İki Kardeş’in hayatını kaybettiğini duygusal sözlerle açıkladı; son görüntüsü kullanıcıların yüreğini burktu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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